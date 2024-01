Asus lanceert zijn eerste draagbare en opvouwbare OLED-monitor

Innovatieve technologiegigant Asus sierde de Consumer Electronics Show (CES) en onthulde zijn gloednieuwe product, de draagbare en opvouwbare ZenScreen Fold OLED monitor. Deze eerste monitor in zijn soort van Asus combineert gemak en functionaliteit en dient als een efficiënt productiviteitshulpmiddel voor mensen die altijd onderweg zijn.

De monitor is doordacht ontworpen met een 17,3-inch scherm, zeer geschikt voor gebruik als secundair beeldscherm. Een opmerkelijk kenmerk van de ZenScreen Fold OLED monitor is de opvouwbaarheid. Met een scharnier dat lijkt op dat van een Samsung Galaxy Z Fold 5 kan de monitor als een dagboek worden opgevouwen, waardoor de vouw in het scherm subtiel wordt verborgen. Wanneer hij volledig geopend is, heeft hij een indrukwekkend slank profiel van 9,7 mm, waardoor hij moeiteloos in een reistas past. Ondanks het grotere schermformaat heeft de monitor een lichtgewicht constructie, met een gewicht van 2,65 pond. Dit maakt het dragen redelijk draaglijk, op voorwaarde dat de laptop niet aanzienlijk zwaar is.

De Asus ZenScreen Fold OLED monitor valt op door zijn verbluffende schermkwaliteit. Het beschikt over een OLED-scherm met een geavanceerde resolutie van 2560 x 1920, wat een helder en helder beeld belooft. Asus stelt trots dat de monitor 100 procent van het DCI-P3-kleurenspectrum bestrijkt en voldoet aan de DisplayHDR True Black 500-specificatie. Daarom levert het levendige kleuren en donkere zwarttinten, wat de algehele kijkervaring verbetert.

Wat apparaatcompatibiliteit betreft, is de monitor uitgerust met dubbele USB-C-poorten en een enkele Mini HDMI-poort. Door ook een statiefgat te integreren, komt Asus tegemoet aan de behoeften van een breed scala aan gebruikers, van apparaten van laptops tot digitale camera's. Details over de prijs en beschikbaarheid zijn echter door Asus achtergehouden.

Naast de ZenScreen Fold OLED monitor wist Asus op CES de aandacht van fans te trekken met de innovatieve Zenbook Duo. Deze nieuwe OLED-laptop met twee schermen is voorzien van twee 120 Hz OLED-touchscreens die tot 19,8 inch kunnen worden uitgeschoven, inclusief een afneembaar toetsenbord. Dit praktische ontwerp biedt gebruikers de flexibiliteit om hun werkruimtes aan te passen, waardoor het gemak en de productiviteit worden vergroot.