Asus выпускает свой первый портативный складной OLED-монитор

Инновационный технологический гигант Asus посетил выставку Consumer Electronics Show (CES), представив свой потрясающий новый продукт — портативный складной ZenScreen Fold OLED. Этот первый в своем роде монитор от Asus сочетает в себе удобство и функциональность и служит эффективным инструментом повышения производительности для тех, кто всегда в движении.

Монитор имеет продуманный дизайн и имеет 17,3-дюймовый экран, который отлично подходит для использования в качестве дополнительного дисплея. Примечательной особенностью ZenScreen Fold OLED является его складность. Благодаря шарниру, напоминающему шарнир Samsung Galaxy Z Fold 5, монитор можно сложить, как журнал, слегка скрывая складку экрана. В полностью открытом состоянии он имеет впечатляюще тонкий профиль (9,7 мм), что позволяет легко поместить его в дорожную сумку. Несмотря на увеличенный размер экрана, монитор имеет легкий вес: 2,65 фунта. Это позволяет носить его с собой вполне сносно, при условии, что ноутбук не слишком тяжелый.

ZenScreen Fold OLED отличается потрясающим качеством экрана. Он оснащен OLED-экраном со сложным разрешением 2560 x 1920, обеспечивающим четкое и четкое изображение. Asus с гордостью заявляет, что монитор покрывает 100 процентов цветового спектра DCI-P3, соответствуя спецификации DisplayHDR True Black 500. Таким образом, он обеспечивает яркие цвета и глубокий черный цвет, улучшая общее впечатление от просмотра.

Что касается совместимости устройств, монитор оснащен двумя портами USB-C и одним портом Mini HDMI. Имея также отверстие для штатива, Asus удовлетворяет потребности самых разных пользователей, охватывая устройства от ноутбуков до цифровых камер. Однако подробности о цене и доступности Asus не раскрывают.

Помимо ZenScreen Fold OLED, Asus удалось привлечь внимание фанатов на выставке CES инновационным Zenbook Duo. Этот новый ноутбук с двумя OLED-экранами оснащен двумя сенсорными OLED-экранами с частотой 120 Гц, длина которых может достигать 19,8 дюйма, включая съемную клавиатуру. Этот практичный дизайн дает пользователям возможность гибко настраивать свое рабочее пространство, тем самым повышая удобство и производительность.