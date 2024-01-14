华硕推出首款便携式可折叠 OLED 显示器

创新科技巨头华硕亮相消费电子展 (CES)，推出了其出色的新产品——便携式可折叠ZenScreen Fold OLED显示器。华硕这款首创的显示器兼具便利性和功能性，为那些经常在旅途中的人们提供高效的生产力工具。

该显示器经过精心设计，配有 17.3 英寸屏幕，非常适合用作辅助显示器。 ZenScreen Fold OLED显示器的一个值得注意的特点是它的可折叠性。该显示器采用类似于三星 Galaxy Z Fold 5 的铰链，可以像日记本一样折叠起来，巧妙地隐藏屏幕折痕。完全打开后，它呈现出令人印象深刻的 9.7 毫米纤薄外形，可以轻松放入旅行包中。尽管屏幕尺寸更大，但该显示器仍保持轻巧的结构，重量为 2.65 磅。如果笔记本电脑不是很重的话，这使得它非常适合随身携带。

华硕ZenScreen Fold OLED显示器以其令人惊叹的屏幕质量脱颖而出。它配备 OLED 屏幕，分辨率高达 2560 x 1920，显示清晰。华硕自豪地表示，该显示器覆盖 100% 的 DCI-P3 色谱，符合 DisplayHDR True Black 500 规范。因此，它提供鲜艳的色彩和深黑色，增强整体观看体验。

在设备兼容性方面，该显示器配备了双 USB-C 端口和一个 Mini HDMI 端口。华硕还配备了三脚架孔，可以满足从笔记本电脑到数码相机等各种设备的各种用户的需求。然而，华硕并未透露有关其价格和供货情况的详细信息。

除了ZenScreen Fold OLED显示器外，华硕还凭借创新的 Zenbook Duo 在 CES 上吸引了粉丝的注意。这款新型双屏 OLED 笔记本电脑配备两个 120Hz OLED 触摸屏，可扩展至 19.8 英寸，包括一个可拆卸键盘。这种实用的设计为用户提供了定制工作空间的灵活性，从而提高了便利性和生产力。