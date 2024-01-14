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Asus, İlk Taşınabilir ve Katlanabilir OLED Monitörünü Piyasaya Sürüyor

Oca 14, 2024
Asus, İlk Taşınabilir ve Katlanabilir OLED Monitörünü Piyasaya Sürüyor

Yenilikçi teknoloji devi Asus, Tüketici Elektroniği Fuarı'na (CES) damgasını vurdu ve muhteşem yeni ürünü, taşınabilir ve katlanabilir ZenScreen Fold OLED monitörünü tanıttı. Asus'un türünün ilk örneği olan bu monitörü, rahatlık ve işlevselliği bir araya getirerek sürekli hareket halinde olanlar için verimli bir üretkenlik aracı olarak hizmet ediyor.

Monitör, ikincil ekran olarak kullanıma çok uygun olan 17,3 inçlik bir ekranla özenle tasarlanmıştır. ZenScreen Fold OLED monitörün dikkat çeken bir özelliği katlanabilir olmasıdır. Samsung Galaxy Z Fold 5'inkine benzeyen bir menteşeye sahip olan monitör, bir günlük gibi katlanabilir ve ekran kıvrımını zarif bir şekilde gizleyebilir. Tamamen açıldığında, 9,7 mm'lik etkileyici derecede ince bir profil sunarak seyahat çantasına zahmetsizce sığmasını sağlar. Genişletilmiş ekran boyutuna rağmen monitör, 2,65 pound ağırlığıyla hafif bir yapıya sahiptir. Bu, dizüstü bilgisayarın çok ağır olmaması koşuluyla, taşımayı oldukça katlanılabilir hale getirir.

Asus ZenScreen Fold OLED monitör, çarpıcı ekran kalitesiyle ön plana çıkıyor. 2560 x 1920 gelişmiş çözünürlüğe sahip, canlı ve net bir görüntü vaat eden bir OLED ekrana sahiptir. Asus, monitörün DCI-P3 renk spektrumunun yüzde 100'ünü kapsadığını ve DisplayHDR True Black 500 spesifikasyonunu karşıladığını gururla belirtiyor. Bu nedenle canlı renkler ve koyu siyahlar sunarak genel izleme deneyimini geliştirir.

Cihaz uyumluluğu açısından monitör, çift USB-C bağlantı noktası ve tek bir Mini HDMI bağlantı noktasıyla donatılmıştır. Bir tripod deliği de içeren Asus, dizüstü bilgisayarlardan dijital kameralara kadar çok çeşitli kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor. Ancak fiyatı ve stok durumuyla ilgili ayrıntılar Asus tarafından gizlendi.

Asus, ZenScreen Fold OLED monitörün yanı sıra yenilikçi Zenbook Duo ile CES'te fandomun dikkatini çekmeyi başardı. Bu yeni çift ekranlı OLED dizüstü bilgisayar, çıkarılabilir bir klavye de dahil olmak üzere, 19,8 inçe kadar genişleyebilen iki adet 120 Hz OLED dokunmatik ekrana sahiptir. Bu pratik tasarım, kullanıcılara çalışma alanlarını kişiselleştirme esnekliği sunarak rahatlığı ve üretkenliği artırır.

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