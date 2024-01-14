Asus تطلق أول شاشة OLED محمولة وقابلة للطي

شاركت شركة Asus العملاقة في مجال التكنولوجيا المبتكرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES)، حيث كشفت عن منتجها الجديد المذهل، وهو شاشة ZenScreen Fold OLED المحمولة والقابلة للطي. تجمع هذه الشاشة الأولى من نوعها من Asus بين الراحة والأداء الوظيفي، وتعمل كأداة إنتاجية فعالة لأولئك الذين يتنقلون دائمًا.

تم تصميم الشاشة بعناية بمقاس 17.3 بوصة، وهي مناسبة جدًا للاستخدام كشاشة ثانوية. الميزة الجديرة بالملاحظة في شاشة ZenScreen Fold OLED هي قابليتها للطي. بفضل المفصلة التي تشبه تلك الموجودة في هاتف Samsung Galaxy Z Fold 5، يمكن طي الشاشة مثل المجلة، مما يؤدي إلى إخفاء تجعد الشاشة بمهارة. عند فتحه بالكامل، فإنه يقدم مظهرًا نحيفًا للغاية يبلغ 9.7 ملم، مما يسمح بوضعه بسهولة في حقيبة السفر. على الرغم من حجم الشاشة الممتد، تحافظ الشاشة على بنية خفيفة الوزن، حيث يصل وزنها إلى 2.65 رطل. وهذا يجعل حمله محتملًا تمامًا، بشرط ألا يكون الكمبيوتر المحمول ثقيلًا إلى حد كبير.

تتميز شاشة Asus ZenScreen Fold OLED بجودة شاشتها المذهلة. يتميز بشاشة OLED تتميز بدقة متطورة تبلغ 2560 × 1920، مما يعد بعرض واضح وواضح. تصرح شركة Asus بكل فخر أن الشاشة تغطي 100 بالمائة من طيف الألوان DCI-P3، وتلبي مواصفات DisplayHDR True Black 500. ولذلك، فهو يوفر ألوانًا نابضة بالحياة ولونًا أسود داكنًا، مما يعزز تجربة المشاهدة الشاملة.

فيما يتعلق بتوافق الأجهزة، تأتي الشاشة مزودة بمنافذ USB-C مزدوجة ومنفذ Mini HDMI واحد. من خلال دمج فتحة حامل ثلاثي القوائم أيضًا، تلبي Asus احتياجات مجموعة متنوعة من المستخدمين، بما في ذلك الأجهزة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى الكاميرات الرقمية. ومع ذلك، تم حجب التفاصيل المتعلقة بسعره ومدى توفره من قبل شركة Asus.

بصرف النظر عن شاشة ZenScreen Fold OLED ، تمكنت شركة Asus من جذب انتباه الجماهير في معرض CES من خلال جهاز Zenbook Duo المبتكر. يتميز هذا الكمبيوتر المحمول OLED الجديد ذو الشاشتين بشاشتين تعمل باللمس OLED بمعدل تحديث 120 هرتز يمكن أن تمتد حتى 19.8 بوصة، بما في ذلك لوحة مفاتيح قابلة للفصل. يوفر هذا التصميم العملي للمستخدمين المرونة اللازمة لتخصيص مساحات العمل الخاصة بهم، وبالتالي تعزيز الراحة والإنتاجية.