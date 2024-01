Asus lancia il suo primo monitor OLED portatile e pieghevole

Il gigante tecnologico innovativo Asus ha onorato il Consumer Electronics Show (CES), svelando il suo nuovo prodotto, il monitor ZenScreen Fold OLED portatile e pieghevole. Questo monitor Asus, primo nel suo genere, combina praticità e funzionalità, fungendo da efficiente strumento di produttività per chi è sempre in movimento.

Il monitor è progettato con cura con uno schermo da 17,3 pollici, molto adatto per l'uso come display secondario. Una caratteristica degna di nota del monitor ZenScreen Fold OLED è la sua piegabilità. Con una cerniera simile a quella di un Samsung Galaxy Z Fold 5, il monitor può essere ripiegato come un diario, nascondendo leggermente la piega dello schermo. Quando è completamente aperto, presenta un profilo straordinariamente sottile di 9,7 mm, che gli consente di adattarsi facilmente a una borsa da viaggio. Nonostante le dimensioni dello schermo estese, il monitor mantiene una struttura leggera, con un peso di 2,65 libbre. Ciò lo rende abbastanza sopportabile da portare in giro, a condizione che il laptop non sia notevolmente pesante.

Il monitor ZenScreen Fold OLED si distingue per la sua straordinaria qualità dello schermo. Presenta uno schermo OLED che vanta una sofisticata risoluzione di 2560 x 1920, promettendo un display nitido e chiaro. Asus afferma con orgoglio che il monitor copre il 100% dello spettro di colori DCI-P3, soddisfacendo le specifiche DisplayHDR True Black 500. Pertanto, offre colori vibranti e neri scuri, migliorando l'esperienza visiva complessiva.

In termini di compatibilità dei dispositivi, il monitor è dotato di doppie porte USB-C e una singola porta Mini HDMI. Incorporando anche un foro per il treppiede, Asus soddisfa le esigenze di una vasta gamma di utenti, abbracciando dispositivi dai laptop alle fotocamere digitali. Tuttavia, i dettagli riguardanti il ​​prezzo e la disponibilità sono stati nascosti da Asus.

A parte il monitor ZenScreen Fold OLED, Asus è riuscita ad attirare l'attenzione dei fan al CES con l'innovativo Zenbook Duo. Questo nuovo laptop OLED a doppio schermo è dotato di due touchscreen OLED da 120 Hz che possono estendersi fino a 19,8 pollici, inclusa una tastiera staccabile. Questo design pratico offre agli utenti la flessibilità di personalizzare i propri spazi di lavoro, migliorando così comodità e produttività.