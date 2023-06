ElevenLabs, uma plataforma alimentada por IA para gerar vozes sintéticas, anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento da Série A de US $ 19 milhões. A ronda foi co-liderada pelos empresários Nat Friedman e Daniel Gross, juntamente com Andreessen Horowitz, e incluiu participantes como Creator Ventures, SV Angel, o cofundador do Instagram Mike Krieger, o cofundador da Oculus Brendan Iribe, o cofundador da Deepmind e Inflection AI Mustafa Suleyman, e o fundador da O'Reilly Media Tim O'Reilly. Uma fonte revela que este investimento avalia a ElevenLabs em 99 milhões de dólares pós-dinheiro, um feito digno de nota tendo em conta o lançamento da startup há pouco mais de um ano.

A ElevenLabs planeia usar o investimento para promover a sua investigação e desenvolvimento em IA de voz, ao mesmo tempo que lança uma gama de produtos adaptados a verticais de mercado específicas. De acordo com o cofundador e diretor executivo, Mati Staniszewski, estes produtos destinam-se a sectores como a edição, os jogos, o entretenimento e as aplicações de conversação.

Uma adição recente à plataforma da ElevenLabs é o Projects, um fluxo de trabalho para edição e criação de conteúdo falado de longa duração. Isto permite aos utilizadores gerar segmentos de diálogo ou mesmo audiolivros completos sem sair da plataforma. Staniszewski prevê aplicações para esta tecnologia em vários domínios comerciais, tais como a criação de audiolivros escaláveis e multilingues, a expressão de personagens em jogos de vídeo, a expressão de artigos digitais, o apoio a pessoas com deficiências visuais no acesso a conteúdos em linha e a capacitação de rádio baseada em IA.

A tecnologia de conversão de texto em fala da ElevenLabs permite a criação de vozes sintéticas, clonadas ou completamente novas geradas por IA que imitam vários géneros, idades e etnias. Os modelos de IA da plataforma, independentes da língua, permitem que os clientes empresariais adaptem e criem facilmente os seus próprios modelos de discurso.

Embora a plataforma tenha ganho força significativa devido às vozes geradas de alta qualidade e ao generoso nível gratuito, também enfrentou a sua quota-parte de desafios e controvérsia. Em resposta a casos de maus actores que utilizam a plataforma para gerar conteúdos maliciosos, a ElevenLabs introduziu várias medidas de segurança, como a limitação da clonagem de voz a contas pagas, a proibição de infractores reincidentes e o lançamento de uma nova ferramenta de deteção de IA. Esta ferramenta, denominada AI Speech Classifier, está agora disponível para parceiros seleccionados como uma API concebida para detetar se as amostras de áudio carregadas contêm conteúdo gerado por IA da ElevenLabs.

No entanto, surgem preocupações quanto à ameaça existencial que esta tecnologia representa para a subsistência dos actores de voz. À medida que as vozes geradas por IA se tornam mais prevalecentes, os actores de voz podem testemunhar clientes que optam por interpretações sintéticas do seu desempenho, potencialmente sem compensação.

Alimentando os seus ambiciosos planos de crescimento, a ElevenLabs pretende alargar os seus modelos de IA à dobragem de vozes e criar um sistema capaz de transferir emoções e entoação entre línguas. Com um total de 21 milhões de dólares em financiamento, a ElevenLabs está preparada para competir com os principais intervenientes no espaço da voz generativa, incluindo gigantes tecnológicos como a Amazon, a Google e a Microsoft, bem como empresas em fase de arranque como a Murf, a Tavus, a Resemble AI, a Respeecher, a Play.ht e a Lovo.

