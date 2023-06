ElevenLabs, una piattaforma alimentata dall'intelligenza artificiale per la generazione di voci sintetiche, ha annunciato il completamento di un round di finanziamento della Serie A da 19 milioni di dollari. Il round è stato guidato dagli imprenditori Nat Friedman e Daniel Gross, insieme ad Andreessen Horowitz, e ha incluso partecipanti come Creator Ventures, SV Angel, il cofondatore di Instagram Mike Krieger, il cofondatore di Oculus Brendan Iribe, il cofondatore di Deepmind e Inflection AI Mustafa Suleyman, e il fondatore di O'Reilly Media Tim O'Reilly. Una fonte rivela che questo investimento valuta ElevenLabs 99 milioni di dollari post-money, un risultato degno di nota se si considera che la startup è stata lanciata poco più di un anno fa.

ElevenLabs intende utilizzare l'investimento per portare avanti la ricerca e lo sviluppo nell'ambito dell'intelligenza artificiale vocale, lanciando al contempo una serie di prodotti su misura per specifici settori di mercato. Secondo il cofondatore e CEO, Mati Staniszewski, questi prodotti si rivolgeranno a settori come l'editoria, i giochi, l'intrattenimento e le applicazioni conversazionali.

Una recente aggiunta alla piattaforma ElevenLabs è Projects, un flusso di lavoro per l'editing e la creazione di contenuti parlati di lunga durata. Questo permette agli utenti di generare segmenti di dialogo o addirittura audiolibri completi senza lasciare la piattaforma. Staniszewski prevede applicazioni per questa tecnologia in diversi ambiti commerciali, come la creazione di audiolibri scalabili e multilingue, la voce dei personaggi nei videogiochi, la voce degli articoli digitali, il supporto alle persone ipovedenti nell'accesso ai contenuti online e il potenziamento della radio guidata dall'intelligenza artificiale.

La tecnologia text-to-speech di ElevenLabs consente di creare voci sintetiche, clonate o completamente nuove generate dall'intelligenza artificiale che imitano vari generi, età ed etnie. I modelli di intelligenza artificiale della piattaforma, indipendenti dalla lingua, consentono alle aziende clienti di adattare e creare facilmente i propri modelli vocali.

Se da un lato la piattaforma si è guadagnata una notevole diffusione grazie alle voci generate di alta qualità e al generoso livello gratuito, dall'altro ha affrontato la sua parte di sfide e controversie. In risposta ai casi di malintenzionati che hanno utilizzato la piattaforma per generare contenuti dannosi, ElevenLabs ha introdotto diverse misure di sicurezza, come la limitazione della clonazione vocale agli account a pagamento, il divieto per i trasgressori recidivi e il lancio di un nuovo strumento di rilevamento dell'intelligenza artificiale. Questo strumento, chiamato AI Speech Classifier, è ora disponibile per partner selezionati sotto forma di API, progettato per rilevare se i campioni audio caricati contengono contenuti generati dall'intelligenza artificiale di ElevenLabs.

Tuttavia, le preoccupazioni riguardano la minaccia esistenziale che la tecnologia rappresenta per il sostentamento dei doppiatori. Con la crescente diffusione delle voci generate dall'intelligenza artificiale, i doppiatori potrebbero vedere i clienti optare per interpretazioni sintetiche delle loro performance, potenzialmente senza alcun compenso.

Alimentando i suoi ambiziosi piani di crescita, ElevenLabs mira a espandere i suoi modelli di IA al doppiaggio vocale e a creare un sistema in grado di trasferire emozioni e intonazioni tra le lingue. Con un finanziamento complessivo di 21 milioni di dollari, ElevenLabs è pronta a competere con i principali attori del settore della voce generativa, tra cui giganti tecnologici come Amazon, Google e Microsoft, oltre a startup come Murf, Tavus, Resemble AI, Respeecher, Play.ht e Lovo.

Man mano che le piattaforme no-code si diffondono, alcune, come la piattaforma no-code di AppMaster, si sono avventurate anche nel regno dello sviluppo di app mobili e web. Questi progressi offrono l'opportunità di aumentare l'efficienza e l'efficacia dei costi nello sviluppo di applicazioni per vari settori.