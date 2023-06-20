用于生成合成声音的人工智能平台ElevenLabs宣布完成了1900万美元的A轮融资。本轮融资由企业家Nat Friedman和Daniel Gross与Andreessen Horowitz共同领导，参与者包括Creator Ventures、SV Angel、Instagram联合创始人Mike Krieger、Oculus联合创始人Brendan Iribe、Deepmind和Inflection AI联合创始人Mustafa Suleyman，以及O'Reilly Media创始人Tim O'Reilly。一位消息人士透露，这项投资对ElevenLabs的估值为9900万美元，考虑到这家初创公司在一年多前才启动，这是一个值得注意的成就。

ElevenLabs计划利用这笔投资来进一步研究和开发语音人工智能，同时推出一系列针对特定市场垂直领域的产品。据联合创始人兼首席执行官Mati Staniszewski称，这些产品将迎合出版、游戏、娱乐和对话应用等行业。

ElevenLabs平台最近增加了一个项目，这是一个用于编辑和创建长篇口语内容的工作流程。这使用户能够在不离开平台的情况下生成对话片段，甚至是完整的有声读物。Staniszewski设想了这项技术在多个商业领域的应用，如可扩展的多语种有声读物创作、为视频游戏中的角色配音、为数字文章配音、支持视障人士访问在线内容，以及授权人工智能驱动的广播。

ElevenLabs的文本到语音技术允许创建合成的、克隆的或完全新颖的人工智能生成的声音，模仿各种性别、年龄和种族。该平台的语言无关的人工智能模型使企业客户能够轻松地适应和创建他们自己的专有语音模型。

虽然该平台因其高质量的语音生成和慷慨的免费层级而获得了巨大的吸引力，但它也面临着挑战和争议的份额。为了应对不良分子利用该平台生成恶意内容的情况，ElevenLabs推出了一些安全措施，如将语音克隆限制在付费账户，禁止重复违规者，并推出了一个新的AI检测工具。这个工具被称为AI语音分类器，现在可以作为API提供给选定的合作伙伴，旨在检测上传的音频样本是否包含ElevenLabs的AI生成的内容。

然而，围绕其技术对语音演员的生计构成的生存威胁出现了担忧。随着人工智能生成的声音变得越来越普遍，配音演员可能会看到客户选择合成他们的表演，可能没有补偿。

为了推动其雄心勃勃的发展计划，ElevenLabs旨在将其人工智能模型扩展到语音配音，并创建一个能够在语言之间转移情感和语调的系统。凭借总共2100万美元的资金，ElevenLabs准备与生成性语音领域的主要参与者竞争，包括亚马逊、谷歌和微软等科技巨头，以及Murf、Tavus、Resemble AI、Respeecher、Play.ht和Lovo等创业公司。

随着no-code 平台获得广泛采用，一些平台，如AppMaster的no-code 平台，也已涉足移动和网络应用程序开发领域。这些进步为提高各行业应用开发的效率和成本效益提供了机会。