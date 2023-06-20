أعلنت شركة ElevenLabs ، وهي منصة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتوليد الأصوات الاصطناعية ، عن الانتهاء من جولة تمويل من السلسلة أ بقيمة 19 مليون دولار. شارك في قيادة الجولة رواد الأعمال نات فريدمان ودانييل جروس ، جنبًا إلى جنب مع أندريسن هورويتز ، وشملت مشاركين مثل Creator Ventures ، و SV Angel ، والمؤسس المشارك لـ Instagram مايك كريجر ، والمؤسس المشارك لشركة Oculus Brendan Iribe ، وشركة Deepmind and Inflection AI. مؤسسها مصطفى سليمان ، ومؤسس شركة O'Reilly Media Tim O'Reilly. يكشف أحد المصادر أن هذا الاستثمار يقدر قيمة ElevenLabs بمبلغ 99 مليون دولار بعد المال ، وهو إنجاز جدير بالملاحظة بالنظر إلى إطلاق الشركة الناشئة منذ أكثر من عام بقليل.

تخطط ElevenLabs لاستخدام الاستثمار لمواصلة بحثها وتطويرها في مجال الذكاء الاصطناعي الصوتي ، مع إطلاق مجموعة من المنتجات المصممة لقطاعات معينة في السوق. ستلبي هذه المنتجات صناعات مثل النشر والألعاب والترفيه وتطبيقات المحادثة ، وفقًا للمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي ، Mati Staniszewski.

من الإضافات الحديثة إلى منصة ElevenLabs هي المشاريع ، وهي عبارة عن سير عمل لتحرير وإنشاء محتوى منطوق طويل. يتيح ذلك للمستخدمين إنشاء مقاطع حوار أو حتى كتب صوتية كاملة دون مغادرة النظام الأساسي. يتصور Staniszewski تطبيقات لهذه التكنولوجيا في مجالات تجارية متعددة ، مثل إنشاء كتاب صوتي قابل للتطوير ومتعدد اللغات ، والتعبير عن الشخصيات في ألعاب الفيديو ، والتعبير عن المقالات الرقمية ، ودعم الأشخاص المعاقين بصريًا في الوصول إلى المحتوى عبر الإنترنت ، وتمكين الراديو الذي يحركه الذكاء الاصطناعي.

تتيح تقنية تحويل النص إلى كلام من ElevenLabs إنشاء أصوات اصطناعية أو مستنسخة أو جديدة تمامًا تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تحاكي مختلف الأجناس والأعمار والأعراق. تمكّن نماذج الذكاء الاصطناعي الحيادية للغة الخاصة بالمنصة عملاء الشركات من التكيف بسهولة وإنشاء نماذج الكلام الخاصة بهم.

في حين أن المنصة اكتسبت جاذبية كبيرة بسبب الأصوات عالية الجودة التي تم إنشاؤها وطبقتها المجانية السخية ، فقد واجهت أيضًا نصيبها من التحديات والجدل. استجابةً لحالات الجهات الفاعلة السيئة التي تستخدم النظام الأساسي لإنشاء محتوى ضار ، أدخلت ElevenLabs العديد من تدابير السلامة ، مثل تقييد استنساخ الصوت على الحسابات المدفوعة ، وحظر المخالفين المتكررين ، وإطلاق أداة جديدة للكشف عن الذكاء الاصطناعي. هذه الأداة ، المسماة AI Speech Classifier ، متاحة الآن لشركاء محددين كواجهة برمجة تطبيقات مصممة لاكتشاف ما إذا كانت عينات الصوت التي تم تحميلها تحتوي على محتوى تم إنشاؤه بواسطة AI من ElevenLabs.

ومع ذلك ، تظهر مخاوف حول التهديد الوجودي الذي تشكله تقنيتها على سبل عيش الممثلين الصوتيين. نظرًا لأن الأصوات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر انتشارًا ، فقد يشهد الممثلون الصوتيون عملاء يختارون عمليات التسليم التركيبية لأدائهم ، ويحتمل أن يكون ذلك بدون تعويض.

تهدف ElevenLabs ، التي تدعم خططها الطموحة للنمو ، إلى توسيع نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للدبلجة الصوتية وإنشاء نظام قادر على نقل المشاعر والتنغيم بين اللغات. مع تمويل إجمالي قدره 21 مليون دولار ، فإن ElevenLabs مستعدة للتنافس مع اللاعبين الرئيسيين في مجال الصوت التوليدي ، بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا مثل Amazon و Google و Microsoft ، بالإضافة إلى الشركات الناشئة مثل Murf و Tavus و Resemble AI و Respeecher و Play .ht و Lovo.

نظرًا لأن الأنظمة الأساسية no-code تكتسب اعتمادًا واسعًا ، فقد غامر البعض ، مثل منصة AppMaster no-code ، في مجال تطوير تطبيقات الجوال والويب. توفر هذه التطورات فرصًا لزيادة الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة في تطوير التطبيقات لمختلف الصناعات.