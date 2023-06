ElevenLabs, een AI-platform voor het genereren van synthetische stemmen, kondigde de afronding aan van een Serie A-financieringsronde van $19 miljoen. De ronde werd mede geleid door ondernemers Nat Friedman en Daniel Gross, samen met Andreessen Horowitz, en omvatte deelnemers zoals Creator Ventures, SV Angel, Instagram mede-oprichter Mike Krieger, Oculus mede-oprichter Brendan Iribe, Deepmind en Inflection AI mede-oprichter Mustafa Suleyman, en O'Reilly Media oprichter Tim O'Reilly. Een bron onthult dat deze investering ElevenLabs waardeert op $99 miljoen na aftrek van het geld, een opmerkelijke prestatie gezien de lancering van de startup iets meer dan een jaar geleden.

ElevenLabs is van plan om de investering te gebruiken om zijn onderzoek en ontwikkeling op het gebied van voice AI voort te zetten, terwijl het ook een reeks producten lanceert die op maat gemaakt zijn voor specifieke marktsegmenten. Deze producten zullen volgens medeoprichter en CEO Mati Staniszewski gericht zijn op sectoren als uitgeverijen, gaming, entertainment en conversatietoepassingen.

Een recente toevoeging aan het ElevenLabs platform is Projects, een workflow voor het bewerken en creëren van lang gesproken content. Hiermee kunnen gebruikers dialoogsegmenten of zelfs complete audioboeken genereren zonder het platform te verlaten. Staniszewski ziet toepassingen voor deze technologie in verschillende commerciële domeinen, zoals het schaalbaar en meertalig maken van audioboeken, het inspreken van personages in videogames, het inspreken van digitale artikelen, het ondersteunen van visueel gehandicapten bij het verkrijgen van toegang tot online content en het versterken van AI-gestuurde radio.

De tekst-naar-spraaktechnologie van ElevenLabs maakt het mogelijk om synthetische, gekloonde of volledig nieuwe AI-stemmen te creëren die verschillende geslachten, leeftijden en etniciteiten nabootsen. De taalagnostische AI-modellen van het platform stellen zakelijke klanten in staat om eenvoudig hun eigen spraakmodellen aan te passen en te creëren.

Hoewel het platform veel succes heeft geboekt dankzij de hoge kwaliteit van de gegenereerde stemmen en het royale gratis aanbod, heeft het ook te kampen gehad met de nodige uitdagingen en controverse. Als reactie op gevallen van slechte actoren die het platform gebruikten om schadelijke inhoud te genereren, heeft ElevenLabs verschillende veiligheidsmaatregelen ingevoerd, zoals het beperken van het klonen van stemmen tot betaalde accounts, het verbannen van recidivisten en het lanceren van een nieuwe AI-detectietool. Deze tool, genaamd AI Speech Classifier, is nu beschikbaar voor geselecteerde partners als een API die is ontworpen om te detecteren of geüploade audiomonsters AI-gegenereerde inhoud van ElevenLabs bevatten.

Er bestaat echter bezorgdheid over de existentiële bedreiging die deze technologie vormt voor de broodwinning van stemacteurs. Als AI-gegenereerde stemmen steeds vaker voorkomen, kunnen stemacteurs merken dat klanten kiezen voor synthetische vertolkingen van hun prestaties, mogelijk zonder compensatie.

ElevenLabs heeft ambitieuze groeiplannen en wil zijn AI-modellen uitbreiden naar voice dubbing en een systeem ontwikkelen dat emoties en intonatie tussen talen kan overbrengen. Met een totaal van $21 miljoen aan financiering is ElevenLabs klaar om te concurreren met grote spelers in de generatieve spraakruimte, waaronder techgiganten als Amazon, Google en Microsoft, maar ook startups als Murf, Tavus, Resemble AI, Respeecher, Play.ht en Lovo.

