Sentetik sesler üretmek için yapay zeka destekli bir platform olan ElevenLabs, 19 milyon dolarlık A Serisi finansman turunun tamamlandığını duyurdu. Tur, girişimciler Nat Friedman ve Daniel Gross ile Andreessen Horowitz tarafından ortaklaşa yönetildi ve Creator Ventures, SV Angel, Instagram kurucu ortağı Mike Krieger, Oculus kurucu ortağı Brendan Iribe, Deepmind ve Inflection AI ortak kurucusu Mustafa Suleyman ve O'Reilly Media'nın kurucusu Tim O'Reilly. Bir kaynak, bu yatırımın ElevenLabs'e sonradan 99 milyon dolar değerinde olduğunu ortaya koyuyor; bu, girişimin bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce piyasaya sürülmesi düşünüldüğünde kayda değer bir başarı.

ElevenLabs, yatırımı sesli AI'daki araştırma ve geliştirmesini ilerletmek için kullanmayı ve aynı zamanda belirli pazar dikeyleri için uyarlanmış bir ürün yelpazesini piyasaya sürmeyi planlıyor. Kurucu ortak ve CEO Mati Staniszewski'ye göre bu ürünler yayıncılık, oyun, eğlence ve konuşma uygulamaları gibi sektörlere hitap edecek.

ElevenLabs platformuna yakın zamanda eklenen bir özellik, uzun biçimli sözlü içeriği düzenlemek ve oluşturmak için bir iş akışı olan Projelerdir. Bu, kullanıcıların platformdan ayrılmadan diyalog bölümleri oluşturmasına ve hatta sesli kitapları tamamlamasına olanak tanır. Staniszewski, ölçeklenebilir ve çok dilli sesli kitap oluşturma, video oyunlarında karakterleri seslendirme, dijital makaleleri seslendirme, görme engelli bireylerin çevrimiçi içeriğe erişmesini destekleme ve yapay zeka güdümlü radyoyu güçlendirme gibi birden çok ticari alanda bu teknolojinin uygulamalarını öngörüyor.

ElevenLabs'ın metinden konuşmaya teknolojisi, çeşitli cinsiyetleri, yaşları ve etnik kökenleri taklit eden sentetik, klonlanmış veya yapay zeka tarafından üretilmiş tamamen yeni seslerin oluşturulmasına olanak tanır. Platformun dilden bağımsız yapay zeka modelleri, kurumsal müşterilerin kendi özel konuşma modellerini kolayca uyarlamasına ve oluşturmasına olanak tanır.

Platform, yüksek kaliteli oluşturulmuş sesleri ve cömert ücretsiz katmanı nedeniyle önemli bir ilgi toplarken, aynı zamanda zorluklar ve tartışmalarla da karşılaştı. ElevenLabs, platformu kötü amaçlı içerik oluşturmak için kullanan kötü aktörlerin örneklerine yanıt olarak, ses klonlamayı ücretli hesaplarla sınırlamak, tekrarlayan ihlalleri yasaklamak ve yeni bir AI tespit aracı başlatmak gibi çeşitli güvenlik önlemleri getirdi. AI Speech Classifier adı verilen bu araç, yüklenen ses örneklerinin ElevenLabs'ten yapay zeka tarafından oluşturulmuş içerik içerip içermediğini tespit etmek için tasarlanmış bir API olarak artık seçili iş ortaklarının kullanımına sunulmuştur.

Bununla birlikte, teknolojisinin seslendirme sanatçılarının geçim kaynaklarına getirdiği varoluşsal tehditle ilgili endişeler ortaya çıkıyor. Yapay zeka tarafından üretilen sesler daha yaygın hale geldikçe, seslendirme sanatçıları, müşterilerin potansiyel olarak herhangi bir ücret ödemeden performanslarının sentetik yorumlarını tercih etmelerine tanık olabilir.

İddialı büyüme planlarını destekleyen ElevenLabs, yapay zeka modellerini ses dublajına genişletmeyi ve diller arasında duyguları ve tonlamayı aktarabilen bir sistem oluşturmayı hedefliyor. Toplam 21 milyon dolarlık finansmanla ElevenLabs, üretken ses alanındaki Amazon, Google ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin yanı sıra Murf, Tavus, Resemble AI, Respeecher, Play gibi girişimler dahil olmak üzere büyük oyuncularla rekabet etmeye hazır. .ht ve Lovo.

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