ElevenLabs, платформа на основе искусственного интеллекта для создания синтетических голосов, объявила о завершении раунда финансирования серии А в размере 19 миллионов долларов. Раунд возглавили предприниматели Нэт Фридман и Дэниел Гросс, а также компания Andreessen Horowitz. В нем приняли участие такие компании, как Creator Ventures, SV Angel, соучредитель Instagram Майк Кригер, соучредитель Oculus Брендан Ириб, соучредитель Deepmind и Inflection AI Мустафа Сулейман и основатель O'Reilly Media Тим О'Райли. Источник сообщает, что эта инвестиция оценивает ElevenLabs в 99 миллионов долларов после вычета денег, что является значительным достижением, учитывая, что стартап был запущен чуть более года назад.

ElevenLabs планирует использовать инвестиции для продолжения исследований и разработок в области голосового ИИ, а также для запуска ряда продуктов, предназначенных для определенных вертикалей рынка. По словам соучредителя и генерального директора компании Мати Станишевски, эти продукты будут предназначены для таких отраслей, как издательское дело, игры, развлечения и разговорные приложения.

Недавним дополнением к платформе ElevenLabs является Projects - рабочий процесс для редактирования и создания длинного разговорного контента. Это позволяет пользователям создавать фрагменты диалогов или даже полные аудиокниги, не покидая платформы. Станишевски предполагает применение этой технологии в различных коммерческих областях, таких как масштабируемое и многоязычное создание аудиокниг, озвучивание персонажей в видеоиграх, озвучивание цифровых статей, поддержка людей с ослабленным зрением в доступе к онлайн-контенту и расширение возможностей радио, управляемого искусственным интеллектом.

Технология преобразования текста в речь компании ElevenLabs позволяет создавать синтетические, клонированные или полностью новые голоса, генерируемые ИИ, которые имитируют представителей разных полов, возрастов и этнических групп. Языковые модели ИИ платформы позволяют корпоративным клиентам легко адаптировать и создавать собственные речевые модели.

Хотя платформа завоевала значительную популярность благодаря высококачественным генерируемым голосам и щедрому бесплатному уровню, она также столкнулась со своей долей проблем и противоречий. В ответ на случаи использования платформы злоумышленниками для создания вредоносного контента компания ElevenLabs приняла ряд мер безопасности, таких как ограничение клонирования голоса платными аккаунтами, запрет на повторные нарушения и запуск нового инструмента обнаружения ИИ. Этот инструмент под названием AI Speech Classifier теперь доступен для избранных партнеров в виде API, предназначенного для определения того, содержат ли загруженные аудиообразцы контент, сгенерированный искусственным интеллектом ElevenLabs.

Однако возникает озабоченность по поводу угрозы существования этой технологии для средств к существованию актеров озвучивания. Поскольку голоса, генерируемые ИИ, становятся все более распространенными, актеры озвучивания могут стать свидетелями того, как клиенты предпочитают синтетическое воспроизведение их исполнения, возможно, без компенсации.

Подкрепляя свои амбициозные планы роста, ElevenLabs намерена расширить свои модели ИИ для озвучивания и создать систему, способную передавать эмоции и интонацию между языками. Получив финансирование в размере 21 миллиона долларов, ElevenLabs готова конкурировать с основными игроками в сфере генерации голоса, включая таких технологических гигантов, как Amazon, Google и Microsoft, а также такие стартапы, как Murf, Tavus, Resemble AI, Respeecher, Play.ht и Lovo.

По мере того, как платформы no-code получают широкое распространение, некоторые из них, например платформа no-code компании AppMaster, перешли в сферу разработки мобильных и веб-приложений. Эти достижения открывают возможности для повышения эффективности и рентабельности разработки приложений для различных отраслей.