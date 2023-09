Meta tags, no contexto do desenvolvimento de sites, são uma forma de código de marcação HTML que fornece informações sobre o conteúdo e atributos de uma página da web para mecanismos de pesquisa e navegadores. Essas tags são usadas principalmente para aumentar a visibilidade de um site nas páginas de resultados de mecanismos de pesquisa (SERPs) e para ajudar nas funcionalidades do navegador, transmitindo dados essenciais sobre a página da web. As meta tags são normalmente colocadas na seção principal de um documento HTML e não são renderizadas visualmente na página da web para os usuários.

É crucial compreender que as meta tags têm um efeito indireto nas classificações do mecanismo de pesquisa de um site. Eles não aumentam diretamente a posição do site, mas otimizam e melhoram a forma como os mecanismos de pesquisa entendem e exibem o conteúdo de um site. Por sua vez, isso pode influenciar positivamente as taxas de cliques, o envolvimento do usuário e a visibilidade geral da pesquisa. De acordo com o Advanced Web Ranking, a taxa média de cliques para a primeira posição nas SERPs do Google é de 31,7%, o que diminui significativamente com classificações mais baixas, tornando essencial otimizar uma página web usando meta tags adequadas.

Uma variedade de metatags pode ser usada para melhorar a otimização da página da web e o desenvolvimento geral do site. Algumas meta tags essenciais incluem:

Tag de título: esta tag define o título da página da web exibida nos resultados de mecanismos de pesquisa, favoritos e guias do navegador. A tag de título funciona como um indicador primário do conteúdo da página e é importante incorporar palavras-chave relevantes dentro do limite de aproximadamente 60-70 caracteres.

Tag de descrição: esta tag oferece um breve resumo do conteúdo da página web e é exibida como um snippet nas SERPs. Uma meta descrição bem escrita, que normalmente tem um limite de 155 a 160 caracteres, pode incentivar os usuários a clicar e visitar o site, impactando sua taxa de cliques e visibilidade.

Tag de palavras-chave: embora não tenha mais um peso significativo nos algoritmos de mecanismos de pesquisa, a meta tag de palavras-chave ainda pode ajudar na pesquisa interna do site e na organização do conteúdo. Esta tag contém uma lista de palavras-chave separadas por vírgulas relevantes para o conteúdo da página web.

Tag Viewport: Esta tag é crucial para web design responsivo, indicando como o conteúdo deve se adaptar para caber em vários dispositivos e tamanhos de tela. A meta tag da janela de visualização garante renderização e funcionalidade ideais em uma variedade de dispositivos, melhorando a experiência e o envolvimento do usuário.

Tag canônica: essa tag, também conhecida como tag "rel = canonical", ajuda os mecanismos de pesquisa a entender quando vários URLs se referem ao mesmo conteúdo. Ao especificar o URL canônico, os mecanismos de pesquisa indexam e atribuem o valor do link à versão preferida, evitando problemas de conteúdo duplicado e possíveis penalidades de classificação.

Tag de idioma: a metatag de idioma especifica o idioma principal do conteúdo da página da web, ajudando os mecanismos de pesquisa a fornecer resultados precisos para usuários com preferências de idioma.

Tag Robots: A meta tag Robots controla a maneira como os mecanismos de pesquisa rastreiam e indexam páginas da web, fornecendo diretivas como "noindex" e "nofollow". Esta tag é útil para controlar o comportamento do mecanismo de pesquisa e gerenciar o acesso a páginas restritas ou menos importantes de um site.

Na plataforma no-code AppMaster, os usuários podem gerenciar facilmente meta tags em seus aplicativos da web. Os recursos integrados permitem a integração perfeita de meta tags personalizadas e meta tags predefinidas em projetos da web, garantindo compatibilidade ideal com mecanismos de pesquisa e navegadores. Além disso, a plataforma oferece suporte à personalização avançada, permitindo que os usuários gerem descontos para meta tags e os apliquem em diferentes páginas do aplicativo, garantindo otimização e visibilidade consistentes em todo o site.

Concluindo, compreender os fundamentos e a importância das meta tags no desenvolvimento de sites é essencial para otimizar a visibilidade do SERP, maximizar as taxas de cliques e fornecer uma experiência de usuário contínua e responsiva. A plataforma no-code AppMaster traz essa funcionalidade vital para seus usuários, permitindo-lhes criar aplicativos web otimizados e escaláveis ​​com o mínimo de esforço e recursos.