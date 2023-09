O serviço de implantação, no contexto do desenvolvimento de software e particularmente com a plataforma no-code AppMaster, refere-se ao conjunto abrangente de ferramentas, processos e metodologias empregadas para facilitar a entrega simplificada e eficiente de aplicativos de software desde a fase de desenvolvimento até os ambientes de produção. Isso abrange responsabilidades como geração de código-fonte, compilação de aplicativos, execução de testes, empacotamento de aplicativos em contêineres portáteis e implantação em infraestrutura baseada em nuvem ou sistemas locais. Ele garante que os aplicativos estejam prontamente disponíveis, seguros e tenham desempenho ideal, reduzindo o tempo de lançamento no mercado e o custo geral de desenvolvimento de software.

No mundo digital acelerado de hoje, a capacidade de implementar software de alta qualidade de forma rápida e eficiente tornou-se cada vez mais vital para as empresas. De acordo com pesquisas recentes, as empresas que se destacam na implantação superam os seus concorrentes mais lentos em 200%, tanto em termos de resultados financeiros como de inovação. Além disso, 70% das empresas que adotam práticas de desenvolvimento ágil e metodologias DevOps experimentam um aumento significativo na satisfação do cliente e na vantagem competitiva. O serviço de implantação, portanto, desempenha um papel fundamental para garantir que as empresas permaneçam à frente da curva e mantenham uma posição de liderança no mercado.

O serviço de implantação da AppMaster exemplifica o epítome da eficiência e sofisticação na implantação de software. A plataforma oferece suporte a uma ampla gama de usuários, incluindo desenvolvedores, profissionais de TI e desenvolvedores cidadãos com diversos graus de conhecimento técnico. Gera aplicações backend com Go (golang), aplicações web com framework Vue3 e JS/TS, e aplicações mobile com Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para IOS. Isso ajuda na interoperabilidade contínua e na unificação do processo de desenvolvimento em diferentes plataformas e estruturas.

No centro do serviço de implantação do AppMaster está uma série de conjuntos de ferramentas poderosos e ricos em recursos que visam simplificar e agilizar o processo de implantação. Entre eles estão os modelos de dados orientados visualmente que ajudam a definir esquemas de banco de dados, processos de negócios (BPs) que capturam a lógica do aplicativo e API REST e endpoints WSS que fornecem acesso aos recursos do aplicativo. Além disso, AppMaster vai além para eliminar dívidas técnicas, sempre gerando aplicativos do zero, após uma alteração nos projetos, em apenas 30 segundos. Isto garante que todas as modificações sejam perfeitamente integradas e que o sistema permaneça sempre ágil e responsivo.

Para aplicativos web e móveis, os usuários podem criar interfaces de usuário (UI) visualmente atraentes com o recurso drag-and-drop, projetar a lógica de negócios de cada componente usando designers de BP Web e BP Móvel e publicar facilmente os aplicativos. Essa abordagem orientada ao servidor permite que os usuários atualizem a interface do usuário, a lógica e as chaves de API do aplicativo sem reenviar novas versões às lojas de aplicativos. Como resultado, os aplicativos permanecem atuais e atualizados com atrito e tempo de inatividade mínimos.

A adesão aos padrões e melhores práticas do setor é fundamental no serviço de implantação do AppMaster. A plataforma utiliza documentação Swagger (OpenAPI) para endpoints de servidor e gera scripts de migração de esquema de banco de dados automaticamente. Ele também suporta qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL como banco de dados primário, garantindo um alto nível de adaptabilidade e flexibilidade em termos de tecnologia de banco de dados. Graças ao uso de aplicativos de back-end sem estado compilados gerados com Go, os aplicativos AppMaster exibem escalabilidade e desempenho notáveis, tornando-os adequados para casos de uso corporativos e de alta carga.

O serviço de implantação do AppMaster brilha no campo das opções de assinatura, oferecendo aos clientes vários níveis dependendo de suas necessidades. Os assinantes Business e Business+ podem obter acesso a arquivos binários executáveis, enquanto os usuários Enterprise podem aproveitar o benefício adicional de obter o código-fonte do aplicativo, capacitando-os a hospedar aplicativos no local, se desejarem. Isso dá aos clientes a flexibilidade de personalizar sua experiência de serviço de implantação de acordo com suas necessidades e preferências exclusivas.

Em resumo, o serviço de implantação no contexto da plataforma no-code AppMaster é um conjunto de ferramentas e processos altamente sofisticado, rico em recursos e eficiente que agiliza a entrega, o desempenho e a segurança de aplicativos de software em várias plataformas. Ao aproveitar o serviço de implantação da AppMaster, empresas de todos os tamanhos podem acelerar o tempo de lançamento no mercado, reduzir custos e permanecer competitivas em um cenário cada vez mais digital.