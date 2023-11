Estruturas do AI App Builder: principais ferramentas e plataformas

Nos últimos anos, a Inteligência Artificial (IA) tornou-se cada vez mais importante no desenvolvimento de software . Os aplicativos orientados por IA têm o potencial de automatizar processos, melhorar a experiência do usuário e tomar decisões inteligentes com base em grandes quantidades de dados. Ainda assim, a criação de aplicações baseadas em IA pode ser desafiadora e demorada para os desenvolvedores, especialmente aqueles que não têm experiência em tecnologias de IA.

As estruturas do AI App Builder são ferramentas de desenvolvimento projetadas para simplificar a criação, prototipagem e implantação de aplicativos com tecnologia de IA. Essas estruturas integram recursos de IA diretamente no ambiente de desenvolvimento, permitindo que os desenvolvedores criem aplicativos orientados por IA sem codificação extensa ou conhecimento profundo em algoritmos e modelos de IA. Ao aproveitar as estruturas de criação de aplicativos de IA, os desenvolvedores podem criar aplicativos que aproveitam o poder da IA ​​de maneira mais eficiente e econômica.

Principais recursos das estruturas do AI App Builder

As estruturas do AI App Builder oferecem uma variedade de recursos projetados para simplificar a criação de aplicativos baseados em IA. Alguns recursos principais incluem:

Componentes orientados por IA: essas estruturas vêm com modelos, algoritmos e componentes de IA pré-construídos que os desenvolvedores podem usar para construir aplicativos baseados em IA sem codificar funcionalidades complexas de IA do zero.

essas estruturas vêm com modelos, algoritmos e componentes de IA pré-construídos que os desenvolvedores podem usar para construir aplicativos baseados em IA sem codificar funcionalidades complexas de IA do zero. Ambiente de desenvolvimento visual: as estruturas do AI App Builder oferecem uma interface gráfica de usuário (GUI) que permite aos desenvolvedores projetar, prototipar e construir aplicativos usando ferramentas de arrastar e soltar e componentes pré-construídos. Esta abordagem visual permite um desenvolvimento rápido e reduz a curva de aprendizagem para utilizadores que podem não ser proficientes em programação de IA.

as estruturas do AI App Builder oferecem uma interface gráfica de usuário (GUI) que permite aos desenvolvedores projetar, prototipar e construir aplicativos usando ferramentas de arrastar e soltar e componentes pré-construídos. Esta abordagem visual permite um desenvolvimento rápido e reduz a curva de aprendizagem para utilizadores que podem não ser proficientes em programação de IA. Plataformas sem código/baixo código: muitas estruturas de criação de aplicativos de IA oferecem plataformas sem código/baixo código , possibilitando que usuários com pouco ou nenhum conhecimento de programação criem aplicativos baseados em IA. Estas plataformas capacitam os cidadãos desenvolvedores , democratizando o acesso às tecnologias de IA e simplificando o processo de desenvolvimento.

muitas estruturas de criação de aplicativos de IA oferecem plataformas sem código/baixo código , possibilitando que usuários com pouco ou nenhum conhecimento de programação criem aplicativos baseados em IA. Estas plataformas capacitam os cidadãos desenvolvedores , democratizando o acesso às tecnologias de IA e simplificando o processo de desenvolvimento. Integração e compatibilidade: as estruturas de criação de aplicativos de IA geralmente fornecem recursos de integração com outras ferramentas de desenvolvimento de software, sistemas de banco de dados e APIs . Isso permite que os desenvolvedores aproveitem ferramentas, tecnologias e fontes de dados existentes, criando um ecossistema de desenvolvimento contínuo e coeso.

as estruturas de criação de aplicativos de IA geralmente fornecem recursos de integração com outras ferramentas de desenvolvimento de software, sistemas de banco de dados e APIs . Isso permite que os desenvolvedores aproveitem ferramentas, tecnologias e fontes de dados existentes, criando um ecossistema de desenvolvimento contínuo e coeso. Escalabilidade e desempenho: estruturas de criação de aplicativos de IA de alto desempenho suportam implantação escalonável de aplicativos de IA, garantindo que possam atender às demandas de bases de usuários e volumes de dados crescentes.

estruturas de criação de aplicativos de IA de alto desempenho suportam implantação escalonável de aplicativos de IA, garantindo que possam atender às demandas de bases de usuários e volumes de dados crescentes. Desenvolvimento colaborativo: estruturas poderosas de criação de aplicativos de IA promovem o trabalho em equipe e a colaboração por meio de recursos como controle de versão, controle de acesso baseado em função e edição em tempo real.

Principais plataformas de criação de aplicativos de IA

Várias plataformas de criação de aplicativos de IA fornecem ferramentas e recursos necessários para o desenvolvimento de aplicativos baseados em IA. Algumas das principais plataformas incluem:

AppMaster

AppMaster é uma plataforma abrangente sem código projetada para criar aplicativos baseados em IA de forma rápida e econômica. A plataforma fornece um ambiente de desenvolvimento visual que permite aos usuários criar modelos de dados , lógica de negócios, APIs e interfaces de usuário sem codificação extensa. A plataforma do AppMaster é altamente escalável, eliminando dívidas técnicas ao regenerar aplicativos do zero sempre que os requisitos são modificados.

TensorFlow

TensorFlow é uma estrutura de aprendizado de máquina de código aberto desenvolvida pelo Google que simplifica a implementação de algoritmos de aprendizado de máquina e aprendizado profundo. Os desenvolvedores podem aproveitar a extensa biblioteca de modelos e algoritmos pré-construídos do TensorFlow para criar rapidamente aplicativos com tecnologia de IA.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Aprendizado de máquina do Microsoft Azure

O Microsoft Azure Machine Learning é uma plataforma de desenvolvimento de IA baseada em nuvem que permite aos desenvolvedores criar, treinar e implantar modelos de aprendizado de máquina. A plataforma fornece ferramentas integradas, modelos pré-construídos e uma interface visual para projetar e implementar fluxos de trabalho de aprendizado de máquina.

IBMWatson

IBM Watson é um conjunto de serviços e ferramentas de IA que permite aos desenvolvedores construir, treinar e implementar aplicativos de IA. O Watson se integra a diversas ferramentas e estruturas de desenvolvimento de software, incluindo IBM Cloud, e fornece modelos e componentes de IA pré-construídos que podem ser customizados para aplicativos específicos.

Dada a variedade de plataformas de criação de aplicativos de IA disponíveis, os desenvolvedores e empresas podem escolher aquela que melhor atende às suas necessidades, experiência e orçamento, e começar a aproveitar o poder da IA ​​em seus aplicativos.

AppMaster: plataforma sem código/baixo código baseada em IA

AppMaster é uma plataforma poderosa no-code para criar aplicativos de back-end, web e móveis e incorporar facilmente IA ao mix. Com sua abordagem inovadora, AppMaster atendeu mais de 60.000 usuários desde seu início em 2020, tornando-o uma das plataformas de destaque na esfera de IA sem código/ low-code.

A plataforma fornece uma interface amigável e visualmente orientada que atende às necessidades dos clientes. Ao contrário de outras ferramentas, AppMaster permite aos usuários criar modelos de dados, lógica de negócios, API REST e endpoints WSS visualmente. Os usuários podem criar aplicativos web e móveis desenvolvendo interfaces de usuário usando designers de UI de drag-and-drop e criando lógica de negócios para cada componente.

AppMaster gera aplicativos reais usando Go (golang) para backend, framework Vue3 e JS/TS para aplicativos web, e o framework orientado a servidor, baseado em Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS, para aplicativos móveis. Pressionar o botão 'Publicar' gera código-fonte, compila aplicativos, executa testes, empacota-os em contêineres Docker (apenas back-end) e os implanta na nuvem.

Uma das principais vantagens de usar AppMaster é a eliminação de dívidas técnicas. Ele gera aplicativos do zero sempre que os requisitos mudam, reduzindo o tempo e os custos de desenvolvimento. AppMaster oferece uma variedade de planos de assinatura para atender às diferentes necessidades dos usuários, e sua plataforma foi reconhecida como High Performer pela G2, uma das principais plataformas de análise de software, em diversas categorias.

Casos de uso de estruturas AI App Builder

As aplicações de estruturas de criação de aplicativos de IA abrangem vários setores, com seus principais casos de uso incluindo:

Chatbots: Criação de assistentes virtuais orientados por IA para suporte e engajamento do cliente.

Criação de assistentes virtuais orientados por IA para suporte e engajamento do cliente. Sistemas de recomendação: construção de recomendações de produtos, conteúdos e serviços com base nos comportamentos e preferências do usuário.

construção de recomendações de produtos, conteúdos e serviços com base nos comportamentos e preferências do usuário. Análise preditiva: análise de dados históricos para prever tendências e resultados futuros, permitindo que as empresas tomem decisões informadas.

análise de dados históricos para prever tendências e resultados futuros, permitindo que as empresas tomem decisões informadas. Reconhecimento de imagens: Treinamento de modelos de IA para identificar e classificar imagens, auxiliando em tarefas como busca visual e detecção de objetos.

Treinamento de modelos de IA para identificar e classificar imagens, auxiliando em tarefas como busca visual e detecção de objetos. Processamento de linguagem natural: desenvolvimento de aplicativos que podem compreender, interpretar e responder usando linguagens humanas, como análise de sentimentos, resumo de texto ou tradução automática.

desenvolvimento de aplicativos que podem compreender, interpretar e responder usando linguagens humanas, como análise de sentimentos, resumo de texto ou tradução automática. Algoritmos de otimização: utilização de algoritmos orientados por IA para resolver problemas complexos de otimização em logística, cadeia de suprimentos e manufatura.

Benefícios e Desafios

As estruturas de criação de aplicativos de IA oferecem vários benefícios que podem revolucionar o desenvolvimento de aplicativos móveis, mas também apresentam seus próprios desafios. Aqui está uma visão mais detalhada do que você pode esperar:

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Benefícios

Eficiência: os criadores de aplicativos de IA aceleram significativamente o processo de desenvolvimento. Eles oferecem modelos e componentes de IA pré-construídos que podem ser facilmente integrados ao seu aplicativo, economizando tempo e recursos.

os criadores de aplicativos de IA aceleram significativamente o processo de desenvolvimento. Eles oferecem modelos e componentes de IA pré-construídos que podem ser facilmente integrados ao seu aplicativo, economizando tempo e recursos. Econômico: os criadores de aplicativos de IA No-code e low-code podem ser econômicos, especialmente para pequenas empresas e startups que podem não ter os recursos para uma equipe interna de desenvolvimento de IA.

os criadores de aplicativos de IA e podem ser econômicos, especialmente para pequenas empresas e startups que podem não ter os recursos para uma equipe interna de desenvolvimento de IA. Acessibilidade: Essas estruturas democratizam o desenvolvimento de IA, tornando-o acessível a indivíduos com experiência limitada em codificação. Essa acessibilidade promove a inovação e a criatividade em todos os setores.

Essas estruturas democratizam o desenvolvimento de IA, tornando-o acessível a indivíduos com experiência limitada em codificação. Essa acessibilidade promove a inovação e a criatividade em todos os setores. Experiência do usuário: recursos alimentados por IA, como chatbots e recomendações personalizadas, aprimoram a experiência do usuário, tornando seu aplicativo mais envolvente e fácil de usar.

recursos alimentados por IA, como chatbots e recomendações personalizadas, aprimoram a experiência do usuário, tornando seu aplicativo mais envolvente e fácil de usar. Escalabilidade: as estruturas de criação de aplicativos de IA geralmente têm modelos escaláveis ​​que podem se adaptar à crescente base de usuários e aos requisitos em constante mudança do seu aplicativo.

Desafios

Limitações na personalização: embora essas estruturas ofereçam conveniência, elas podem ter limitações em termos de personalização. Talvez você não consiga criar modelos de IA altamente especializados, adaptados aos requisitos exclusivos do seu aplicativo.

embora essas estruturas ofereçam conveniência, elas podem ter limitações em termos de personalização. Talvez você não consiga criar modelos de IA altamente especializados, adaptados aos requisitos exclusivos do seu aplicativo. Curva de aprendizado: mesmo com ferramentas no-code , ainda há uma curva de aprendizado envolvida na compreensão de como usar a estrutura de maneira eficaz. Você precisará investir algum tempo para se familiarizar com a ferramenta.

mesmo com ferramentas , ainda há uma curva de aprendizado envolvida na compreensão de como usar a estrutura de maneira eficaz. Você precisará investir algum tempo para se familiarizar com a ferramenta. Limites de escalabilidade: algumas estruturas podem ter limites de escalabilidade, especialmente quando lidam com grandes conjuntos de dados ou exigem extensas capacidades de processamento de IA.

algumas estruturas podem ter limites de escalabilidade, especialmente quando lidam com grandes conjuntos de dados ou exigem extensas capacidades de processamento de IA. Desafios de integração: às vezes, a integração de componentes de IA com a arquitetura de aplicativos existente pode ser um desafio. Você precisa garantir uma integração perfeita sem interromper o desempenho do seu aplicativo.

às vezes, a integração de componentes de IA com a arquitetura de aplicativos existente pode ser um desafio. Você precisa garantir uma integração perfeita sem interromper o desempenho do seu aplicativo. Manutenção e atualizações: conforme a tecnologia de IA evolui, você precisará manter os componentes de IA do seu aplicativo atualizados. Isso requer manutenção e atualizações contínuas para garantir que seu aplicativo permaneça relevante e seguro.

conforme a tecnologia de IA evolui, você precisará manter os componentes de IA do seu aplicativo atualizados. Isso requer manutenção e atualizações contínuas para garantir que seu aplicativo permaneça relevante e seguro. Preconceito e justiça da IA: Construir modelos de IA livres de preconceitos e preocupações éticas pode ser um desafio. Você precisará garantir que seus recursos alimentados por IA forneçam resultados justos e imparciais.

As estruturas de criação de aplicativos de IA apresentam oportunidades interessantes para empresas e desenvolvedores aproveitarem a inteligência artificial para funcionalidades aprimoradas de aplicativos. Embora agilizem o desenvolvimento e reduzam as barreiras à entrada, é essencial estar consciente dos desafios que trazem e tomar medidas para os mitigar de forma eficaz. Ao equilibrar cuidadosamente os benefícios e os desafios, você pode aproveitar o poder da IA ​​para criar aplicativos móveis inovadores e centrados no usuário.

Escolhendo a estrutura correta do AI App Builder

Selecionar a estrutura apropriada para criação de aplicativos de IA é uma decisão fundamental para desenvolvedores, empresas e empreendedores que buscam infundir inteligência artificial em seus aplicativos móveis. Aqui estão alguns fatores-chave a serem considerados ao escolher a estrutura de criação de aplicativos de IA certa para o seu projeto:

Compatibilidade com o objetivo do seu aplicativo: a estrutura escolhida deve estar alinhada com os objetivos específicos do seu aplicativo móvel. Determine se você precisa de recursos de processamento de linguagem natural (PNL), visão computacional ou análise preditiva. Esta escolha deve estar diretamente relacionada às funcionalidades pretendidas do aplicativo.

a estrutura escolhida deve estar alinhada com os objetivos específicos do seu aplicativo móvel. Determine se você precisa de recursos de processamento de linguagem natural (PNL), visão computacional ou análise preditiva. Esta escolha deve estar diretamente relacionada às funcionalidades pretendidas do aplicativo. Facilidade de integração: procure estruturas que integrem facilmente seu ambiente de desenvolvimento de aplicativos existente. Ele deve fornecer as APIs, SDKs ou plug-ins necessários para incorporar perfeitamente os recursos de IA em seu projeto.

procure estruturas que integrem facilmente seu ambiente de desenvolvimento de aplicativos existente. Ele deve fornecer as APIs, SDKs ou plug-ins necessários para incorporar perfeitamente os recursos de IA em seu projeto. Curva de aprendizado: Considere a curva de aprendizado associada à estrutura. Algumas estruturas podem ser mais adequadas para desenvolvedores com diversos níveis de conhecimento em IA. Um construtor de aplicativos de IA no-code como AppMaster é particularmente útil para aqueles com experiência mínima em IA ou codificação.

Considere a curva de aprendizado associada à estrutura. Algumas estruturas podem ser mais adequadas para desenvolvedores com diversos níveis de conhecimento em IA. Um construtor de aplicativos de IA como é particularmente útil para aqueles com experiência mínima em IA ou codificação. Escalabilidade e desempenho: certifique-se de que a estrutura possa ser dimensionada de acordo com o crescimento do seu aplicativo e possa fornecer o desempenho necessário. Considere fatores como o volume de dados a serem processados ​​e o potencial para aumentar as interações do usuário.

certifique-se de que a estrutura possa ser dimensionada de acordo com o crescimento do seu aplicativo e possa fornecer o desempenho necessário. Considere fatores como o volume de dados a serem processados ​​e o potencial para aumentar as interações do usuário. Comunidade e suporte: procure estruturas com uma forte comunidade de desenvolvedores e recursos de suporte acessíveis. Comunidades ativas fornecem informações valiosas, documentação e recursos gerados por usuários para facilitar o processo de desenvolvimento.

procure estruturas com uma forte comunidade de desenvolvedores e recursos de suporte acessíveis. Comunidades ativas fornecem informações valiosas, documentação e recursos gerados por usuários para facilitar o processo de desenvolvimento. Custo e licenciamento: entenda o modelo de preços e os termos de licenciamento associados à estrutura. Algumas estruturas oferecem níveis gratuitos, enquanto outras exigem assinatura ou taxas de licenciamento. Pese os custos em relação ao orçamento do seu projeto e ao ROI potencial .

entenda o modelo de preços e os termos de licenciamento associados à estrutura. Algumas estruturas oferecem níveis gratuitos, enquanto outras exigem assinatura ou taxas de licenciamento. Pese os custos em relação ao orçamento do seu projeto e ao ROI potencial . Personalização e Flexibilidade: Avalie até que ponto a estrutura permite personalização. É importante adaptar os recursos de IA aos requisitos exclusivos do seu aplicativo. Um quadro mais flexível pode oferecer melhores oportunidades para adaptar os componentes da IA.

Avalie até que ponto a estrutura permite personalização. É importante adaptar os recursos de IA aos requisitos exclusivos do seu aplicativo. Um quadro mais flexível pode oferecer melhores oportunidades para adaptar os componentes da IA. Segurança e conformidade: a segurança e a conformidade são essenciais para aplicativos que lidam com dados confidenciais ou operam em setores regulamentados. Certifique-se de que a estrutura atenda aos padrões de segurança e aos requisitos de conformidade do seu aplicativo.

a segurança e a conformidade são essenciais para aplicativos que lidam com dados confidenciais ou operam em setores regulamentados. Certifique-se de que a estrutura atenda aos padrões de segurança e aos requisitos de conformidade do seu aplicativo. Casos de uso do mundo real: procure exemplos e estudos de caso que demonstrem como a estrutura foi aplicada em cenários do mundo real. Isso fornece insights sobre suas aplicações práticas e benefícios.

procure exemplos e estudos de caso que demonstrem como a estrutura foi aplicada em cenários do mundo real. Isso fornece insights sobre suas aplicações práticas e benefícios. Preparado para o futuro: Considere os roteiros da estrutura e os planos de desenvolvimento futuro. As tecnologias de IA continuam a evoluir rapidamente e você deseja uma estrutura que se mantenha atualizada com as tendências do setor.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Ao considerar cuidadosamente esses fatores, você pode tomar uma decisão informada ao selecionar a estrutura de criação de aplicativos de IA certa para o seu projeto de aplicativo móvel. O objetivo é escolher uma estrutura que se alinhe aos objetivos do seu aplicativo, seja fácil de usar para sua equipe de desenvolvimento e capacite você a criar aplicativos móveis aprimorados por IA que se destaquem em funcionalidade e experiência do usuário.

Perspectivas futuras para estruturas de criação de aplicativos de IA

À medida que a adoção de estruturas de criação de aplicativos de IA aumenta, também aumenta seu potencial. Abaixo estão algumas das orientações previstas que os criadores de aplicativos de IA podem seguir no futuro:

Adoção mais ampla de plataformas no-code/ low-code : A popularidade das plataformas no-code e low-code continuará a crescer, capacitando não-programadores a participarem ativamente no desenvolvimento de aplicações baseadas em IA. Capacidades avançadas de IA: as estruturas de criação de aplicativos de IA evoluirão e integrarão recursos de IA mais sofisticados, levando a aplicativos inovadores com funcionalidades anteriormente inatingíveis. Maiores opções de personalização: O futuro poderá ver opções de criação de aplicativos mais personalizadas que permitam aos desenvolvedores atender a requisitos específicos do setor ou do negócio. Integração mais estreita com outros ecossistemas de software: à medida que as estruturas de criação de aplicativos de IA amadurecem, elas provavelmente se tornarão fortemente integradas a outros ecossistemas e ferramentas de software, simplificando ainda mais o processo de desenvolvimento e reduzindo o tempo de colocação no mercado de aplicativos orientados por IA.

Estruturas de criação de aplicativos de IA, como AppMaster, foram criadas para revolucionar ainda mais o processo de desenvolvimento de software, tornando o desenvolvimento de aplicativos orientado por IA mais acessível, econômico e escalonável. A preparação para o futuro das estruturas de criação de aplicativos de IA começa hoje, explorando e investindo nessas plataformas interessantes e em seu vasto potencial para melhorar os negócios em todos os setores.