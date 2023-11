Struktury narzędzia AI App Builder: kluczowe narzędzia i platformy

W ostatnich latach sztuczna inteligencja (AI) zyskuje coraz większe znaczenie w tworzeniu oprogramowania . Aplikacje oparte na sztucznej inteligencji mogą potencjalnie automatyzować procesy, poprawiać doświadczenie użytkownika i podejmować inteligentne decyzje w oparciu o ogromne ilości danych. Mimo to tworzenie aplikacji opartych na sztucznej inteligencji może być wyzwaniem i czasochłonne dla programistów, zwłaszcza tych, którym brakuje wiedzy w zakresie technologii sztucznej inteligencji.

Struktury AI App Builder to narzędzia programistyczne zaprojektowane w celu uproszczenia tworzenia, prototypowania i wdrażania aplikacji opartych na sztucznej inteligencji. Struktury te integrują możliwości sztucznej inteligencji bezpośrednio ze środowiskiem programistycznym, umożliwiając programistom tworzenie aplikacji opartych na sztucznej inteligencji bez rozległego kodowania lub głębokiej wiedzy na temat algorytmów i modeli sztucznej inteligencji. Wykorzystując platformy do tworzenia aplikacji AI, programiści mogą tworzyć aplikacje, które efektywniej i taniej wykorzystują moc sztucznej inteligencji.

Kluczowe funkcje struktur AI App Builder

Struktury AI App Builder oferują szereg funkcji zaprojektowanych w celu uproszczenia tworzenia aplikacji opartych na sztucznej inteligencji. Niektóre kluczowe funkcje obejmują:

Komponenty oparte na sztucznej inteligencji: te struktury zawierają gotowe modele, algorytmy i komponenty sztucznej inteligencji, których programiści mogą używać do tworzenia aplikacji opartych na sztucznej inteligencji bez konieczności kodowania od podstaw złożonych funkcji sztucznej inteligencji.

Środowisko programowania wizualnego: Struktury AI App Builder oferują graficzny interfejs użytkownika (GUI), który umożliwia programistom projektowanie, prototypowanie i budowanie aplikacji za pomocą narzędzi „przeciągnij i upuść" oraz gotowych komponentów. To wizualne podejście umożliwia szybki rozwój i skraca czas nauki dla użytkowników, którzy mogą nie być biegli w programowaniu AI.

Platformy bez kodu/z małą ilością kodu: wiele platform do tworzenia aplikacji AI oferuje platformy bez kodu/z małą ilością kodu , dzięki czemu użytkownicy z niewielką lub żadną wiedzą programistyczną mogą tworzyć aplikacje oparte na sztucznej inteligencji. Platformy te wspierają programistów obywatelskich , demokratyzując dostęp do technologii sztucznej inteligencji i upraszczając proces programowania.

Integracja i kompatybilność: Struktury tworzenia aplikacji AI często zapewniają możliwości integracji z innymi narzędziami do tworzenia oprogramowania, systemami baz danych i interfejsami API . Umożliwia to programistom wykorzystanie istniejących narzędzi, technologii i źródeł danych, tworząc płynny i spójny ekosystem programistyczny.

Skalowalność i wydajność: Wysokowydajne platformy do tworzenia aplikacji AI obsługują skalowalne wdrażanie aplikacji AI, zapewniając, że będą w stanie sprostać wymaganiom rosnącej bazy użytkowników i ilości danych.

Wysokowydajne platformy do tworzenia aplikacji AI obsługują skalowalne wdrażanie aplikacji AI, zapewniając, że będą w stanie sprostać wymaganiom rosnącej bazy użytkowników i ilości danych. Wspólny rozwój: zaawansowane platformy do tworzenia aplikacji AI promują pracę zespołową i współpracę dzięki takim funkcjom, jak kontrola wersji, kontrola dostępu oparta na rolach i edycja w czasie rzeczywistym.

Najlepsze platformy do tworzenia aplikacji AI

Kilka platform do tworzenia aplikacji AI udostępnia narzędzia i funkcje potrzebne do tworzenia aplikacji opartych na sztucznej inteligencji. Niektóre z najlepszych platform obejmują:

AppMaster

AppMaster to kompleksowa platforma niewymagająca kodu, przeznaczona do szybkiego i ekonomicznego tworzenia aplikacji opartych na sztucznej inteligencji. Platforma zapewnia wizualne środowisko programistyczne, które umożliwia użytkownikom tworzenie modeli danych , logiki biznesowej, interfejsów API i interfejsów użytkownika bez rozbudowanego kodowania. Platforma AppMaster jest wysoce skalowalna, eliminując dług techniczny poprzez regenerację aplikacji od zera za każdym razem, gdy wymagania zostaną zmodyfikowane.

TensorFlow

TensorFlow to platforma uczenia maszynowego typu open source opracowana przez Google, która upraszcza wdrażanie algorytmów uczenia maszynowego i głębokiego uczenia się. Programiści mogą korzystać z obszernej biblioteki gotowych modeli i algorytmów TensorFlow, aby szybko tworzyć aplikacje oparte na sztucznej inteligencji.

Uczenie maszynowe Microsoft Azure

Microsoft Azure Machine Learning to oparta na chmurze platforma programistyczna AI, która umożliwia programistom tworzenie, trenowanie i wdrażanie modeli uczenia maszynowego. Platforma udostępnia wbudowane narzędzia, gotowe modele i interfejs wizualny do projektowania i wdrażania przepływów pracy związanych z uczeniem maszynowym.

IBM-a Watsona

IBM Watson to pakiet usług i narzędzi AI, które umożliwiają programistom tworzenie, szkolenie i wdrażanie aplikacji AI. Watson integruje się z różnymi narzędziami i platformami do tworzenia oprogramowania, w tym z IBM Cloud, i udostępnia gotowe modele i komponenty AI, które można dostosować do konkretnych zastosowań.

Biorąc pod uwagę gamę dostępnych platform do tworzenia aplikacji AI, programiści i firmy mogą wybrać tę, która najlepiej odpowiada ich potrzebom, wiedzy specjalistycznej i budżetowi, a następnie zacząć wykorzystywać moc sztucznej inteligencji w swoich aplikacjach.

AppMaster: oparta na sztucznej inteligencji platforma bez kodu/małego kodu

AppMaster to potężna platforma no-code służąca do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych oraz łatwego włączania sztucznej inteligencji do miksu. Dzięki innowacyjnemu podejściu AppMaster od chwili jego powstania w 2020 r. obsłużył ponad 60 000 użytkowników, co czyni go jedną z wyróżniających się platform w sferze sztucznej inteligencji bez kodu/ low-code.

Platforma zapewnia przyjazny dla użytkownika, graficzny interfejs, który zaspokaja potrzeby klientów. W przeciwieństwie do innych narzędzi, AppMaster umożliwia użytkownikom wizualne tworzenie modeli danych, logiki biznesowej, interfejsu API REST i punktów końcowych WSS. Użytkownicy mogą tworzyć aplikacje internetowe i mobilne, opracowując interfejsy użytkownika za pomocą projektantów interfejsu użytkownika drag-and-drop oraz tworząc logikę biznesową dla każdego komponentu.

AppMaster generuje rzeczywiste aplikacje przy użyciu Go (golang) dla backendu, frameworka Vue3 i JS/TS dla aplikacji internetowych oraz frameworku serwerowego, opartego na Kotlin i Jetpack Compose dla Androida i SwiftUI dla iOS dla aplikacji mobilnych. Naciśnięcie przycisku „Publikuj” generuje kod źródłowy, kompiluje aplikacje, uruchamia testy, pakuje je do kontenerów Docker (tylko backend) i wdraża je w chmurze.

Jedną z kluczowych zalet stosowania AppMaster jest eliminacja długu technicznego. Generuje aplikacje od podstaw za każdym razem, gdy zmieniają się wymagania, redukując czas i koszty programowania. AppMaster oferuje różnorodne plany subskrypcji, aby zaspokoić różne potrzeby użytkowników, a jego platforma została uznana za High Performer przez G2, jedną z wiodących platform do recenzowania oprogramowania, w wielu kategoriach.

Przypadki użycia struktur AI App Builder

Zastosowania platform do tworzenia aplikacji AI obejmują różne branże, a ich główne przypadki użycia obejmują:

Chatboty: tworzenie wirtualnych asystentów opartych na sztucznej inteligencji do obsługi i angażowania klientów.

tworzenie wirtualnych asystentów opartych na sztucznej inteligencji do obsługi i angażowania klientów. Systemy rekomendacji: budowanie rekomendacji produktów, treści i usług w oparciu o zachowania i preferencje użytkowników.

budowanie rekomendacji produktów, treści i usług w oparciu o zachowania i preferencje użytkowników. Analityka predykcyjna: analizowanie danych historycznych w celu prognozowania przyszłych trendów i wyników, umożliwiając przedsiębiorstwom podejmowanie świadomych decyzji.

analizowanie danych historycznych w celu prognozowania przyszłych trendów i wyników, umożliwiając przedsiębiorstwom podejmowanie świadomych decyzji. Rozpoznawanie obrazów: szkolenie modeli AI w zakresie identyfikowania i klasyfikowania obrazów, pomagając w zadaniach takich jak wyszukiwanie wizualne i wykrywanie obiektów.

szkolenie modeli AI w zakresie identyfikowania i klasyfikowania obrazów, pomagając w zadaniach takich jak wyszukiwanie wizualne i wykrywanie obiektów. Przetwarzanie języka naturalnego: tworzenie aplikacji, które potrafią rozumieć, interpretować i odpowiadać przy użyciu języków ludzkich, np. analiza nastrojów, podsumowywanie tekstu lub tłumaczenie maszynowe.

tworzenie aplikacji, które potrafią rozumieć, interpretować i odpowiadać przy użyciu języków ludzkich, np. analiza nastrojów, podsumowywanie tekstu lub tłumaczenie maszynowe. Algorytmy optymalizacyjne: wykorzystanie algorytmów opartych na sztucznej inteligencji do rozwiązywania złożonych problemów optymalizacyjnych w logistyce, łańcuchu dostaw i produkcji.

Korzyści i wyzwania

Frameworki do tworzenia aplikacji AI oferują różne korzyści, które mogą zrewolucjonizować tworzenie aplikacji mobilnych, ale wiążą się też z własnymi wyzwaniami. Oto bliższe spojrzenie na to, czego możesz się spodziewać:

Korzyści

Wydajność: twórcy aplikacji AI znacznie przyspieszają proces rozwoju. Oferują gotowe modele i komponenty AI, które można łatwo zintegrować z aplikacją, oszczędzając czas i zasoby.

twórcy aplikacji AI znacznie przyspieszają proces rozwoju. Oferują gotowe modele i komponenty AI, które można łatwo zintegrować z aplikacją, oszczędzając czas i zasoby. Opłacalność: narzędzia do tworzenia aplikacji AI No-code lub low-code mogą być opłacalne, szczególnie w przypadku małych firm i start-upów, które mogą nie mieć zasobów dla wewnętrznego zespołu programistów AI.

narzędzia do tworzenia aplikacji AI lub mogą być opłacalne, szczególnie w przypadku małych firm i start-upów, które mogą nie mieć zasobów dla wewnętrznego zespołu programistów AI. Dostępność: te struktury demokratyzują rozwój sztucznej inteligencji, udostępniając ją osobom z ograniczonym doświadczeniem w kodowaniu. Ta dostępność sprzyja innowacyjności i kreatywności we wszystkich branżach.

te struktury demokratyzują rozwój sztucznej inteligencji, udostępniając ją osobom z ograniczonym doświadczeniem w kodowaniu. Ta dostępność sprzyja innowacyjności i kreatywności we wszystkich branżach. Doświadczenie użytkownika: funkcje oparte na sztucznej inteligencji, takie jak chatboty i spersonalizowane rekomendacje, poprawiają wygodę użytkownika, dzięki czemu Twoja aplikacja jest bardziej wciągająca i przyjazna dla użytkownika.

funkcje oparte na sztucznej inteligencji, takie jak chatboty i spersonalizowane rekomendacje, poprawiają wygodę użytkownika, dzięki czemu Twoja aplikacja jest bardziej wciągająca i przyjazna dla użytkownika. Skalowalność: platformy do tworzenia aplikacji AI często zawierają skalowalne modele, które można dostosować do rosnącej bazy użytkowników aplikacji i zmieniających się wymagań.

Wyzwania

Ograniczenia w dostosowywaniu: Chociaż te struktury oferują wygodę, mogą mieć ograniczenia w zakresie dostosowywania. Tworzenie wysoce wyspecjalizowanych modeli sztucznej inteligencji dostosowanych do unikalnych wymagań aplikacji może nie być możliwe.

Chociaż te struktury oferują wygodę, mogą mieć ograniczenia w zakresie dostosowywania. Tworzenie wysoce wyspecjalizowanych modeli sztucznej inteligencji dostosowanych do unikalnych wymagań aplikacji może nie być możliwe. Krzywa uczenia się: Nawet w przypadku narzędzi no-code nadal istnieje krzywa uczenia się związana ze zrozumieniem, jak efektywnie korzystać z platformy. Będziesz musiał poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z narzędziem.

Nawet w przypadku narzędzi nadal istnieje krzywa uczenia się związana ze zrozumieniem, jak efektywnie korzystać z platformy. Będziesz musiał poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z narzędziem. Ograniczenia skalowalności: niektóre struktury mogą mieć ograniczenia skalowalności, szczególnie w przypadku dużych zbiorów danych lub wymagających szerokich możliwości przetwarzania AI.

niektóre struktury mogą mieć ograniczenia skalowalności, szczególnie w przypadku dużych zbiorów danych lub wymagających szerokich możliwości przetwarzania AI. Wyzwania integracyjne: Integracja komponentów AI z istniejącą architekturą aplikacji może czasami stanowić wyzwanie. Musisz zapewnić bezproblemową integrację bez zakłócania wydajności aplikacji.

Integracja komponentów AI z istniejącą architekturą aplikacji może czasami stanowić wyzwanie. Musisz zapewnić bezproblemową integrację bez zakłócania wydajności aplikacji. Konserwacja i aktualizacje: w miarę rozwoju technologii AI musisz aktualizować komponenty AI swojej aplikacji. Wymaga to ciągłej konserwacji i aktualizacji, aby mieć pewność, że Twoja aplikacja pozostaje aktualna i bezpieczna.

w miarę rozwoju technologii AI musisz aktualizować komponenty AI swojej aplikacji. Wymaga to ciągłej konserwacji i aktualizacji, aby mieć pewność, że Twoja aplikacja pozostaje aktualna i bezpieczna. Stronniczość i uczciwość sztucznej inteligencji: Tworzenie modeli sztucznej inteligencji wolnych od uprzedzeń i problemów etycznych może być wyzwaniem. Musisz mieć pewność, że Twoje funkcje oparte na sztucznej inteligencji zapewniają uczciwe i bezstronne wyniki.

Struktury do tworzenia aplikacji AI oferują firmom i programistom ekscytujące możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w celu ulepszenia funkcjonalności aplikacji. Choć usprawniają rozwój i obniżają bariery wejścia, należy mieć świadomość wyzwań, jakie ze sobą niosą, i podejmować kroki, aby skutecznie je łagodzić. Starannie równoważąc korzyści i wyzwania, możesz wykorzystać moc sztucznej inteligencji do tworzenia innowacyjnych i zorientowanych na użytkownika aplikacji mobilnych.

Wybór odpowiedniego środowiska do tworzenia aplikacji AI

Wybór odpowiedniego środowiska do tworzenia aplikacji AI to kluczowa decyzja dla programistów, firm i przedsiębiorców, którzy chcą zastosować sztuczną inteligencję w swoich aplikacjach mobilnych. Oto kilka kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniego środowiska do tworzenia aplikacji AI dla swojego projektu:

Zgodność z celem aplikacji: wybrana platforma powinna być zgodna z konkretnymi celami aplikacji mobilnej. Określ, czy potrzebujesz funkcji przetwarzania języka naturalnego (NLP), widzenia komputerowego, czy analiz predykcyjnych. Wybór ten powinien bezpośrednio wiązać się z zamierzonymi funkcjonalnościami aplikacji.

wybrana platforma powinna być zgodna z konkretnymi celami aplikacji mobilnej. Określ, czy potrzebujesz funkcji przetwarzania języka naturalnego (NLP), widzenia komputerowego, czy analiz predykcyjnych. Wybór ten powinien bezpośrednio wiązać się z zamierzonymi funkcjonalnościami aplikacji. Łatwość integracji: Poszukaj frameworków, które z łatwością integrują istniejące środowisko tworzenia aplikacji. Powinien zapewniać niezbędne interfejsy API, zestawy SDK lub wtyczki, aby bezproblemowo włączyć możliwości sztucznej inteligencji do Twojego projektu.

Poszukaj frameworków, które z łatwością integrują istniejące środowisko tworzenia aplikacji. Powinien zapewniać niezbędne interfejsy API, zestawy SDK lub wtyczki, aby bezproblemowo włączyć możliwości sztucznej inteligencji do Twojego projektu. Krzywa uczenia się: rozważ krzywą uczenia się związaną ze strukturą. Niektóre frameworki mogą być lepiej dostosowane dla programistów o różnym poziomie wiedzy specjalistycznej w zakresie sztucznej inteligencji. Narzędzie do tworzenia aplikacji AI no-code takie jak AppMaster , jest szczególnie przydatne dla osób z minimalnym doświadczeniem w zakresie sztucznej inteligencji lub kodowania.

rozważ krzywą uczenia się związaną ze strukturą. Niektóre frameworki mogą być lepiej dostosowane dla programistów o różnym poziomie wiedzy specjalistycznej w zakresie sztucznej inteligencji. Narzędzie do tworzenia aplikacji AI takie jak , jest szczególnie przydatne dla osób z minimalnym doświadczeniem w zakresie sztucznej inteligencji lub kodowania. Skalowalność i wydajność: upewnij się, że platforma może skalować się wraz z rozwojem aplikacji i zapewniać wymaganą wydajność. Weź pod uwagę takie czynniki, jak ilość danych do przetworzenia i możliwość zwiększenia interakcji użytkowników.

upewnij się, że platforma może skalować się wraz z rozwojem aplikacji i zapewniać wymaganą wydajność. Weź pod uwagę takie czynniki, jak ilość danych do przetworzenia i możliwość zwiększenia interakcji użytkowników. Społeczność i wsparcie: Szukaj frameworków z silną społecznością programistów i dostępnymi zasobami wsparcia. Aktywne społeczności dostarczają cennych spostrzeżeń, dokumentacji i zasobów generowanych przez użytkowników, aby ułatwić proces programowania.

Szukaj frameworków z silną społecznością programistów i dostępnymi zasobami wsparcia. Aktywne społeczności dostarczają cennych spostrzeżeń, dokumentacji i zasobów generowanych przez użytkowników, aby ułatwić proces programowania. Koszt i licencjonowanie: Zapoznaj się z modelem cenowym i warunkami licencji związanymi ze strukturą. Niektóre frameworki oferują bezpłatne poziomy, podczas gdy inne wymagają opłat subskrypcyjnych lub licencyjnych. Porównaj koszty z budżetem projektu i potencjalnym zwrotem z inwestycji .

Zapoznaj się z modelem cenowym i warunkami licencji związanymi ze strukturą. Niektóre frameworki oferują bezpłatne poziomy, podczas gdy inne wymagają opłat subskrypcyjnych lub licencyjnych. Porównaj koszty z budżetem projektu i potencjalnym zwrotem z inwestycji . Dostosowywanie i elastyczność: Oceń zakres, w jakim platforma umożliwia dostosowywanie. Ważne jest, aby dostosować funkcje AI do unikalnych wymagań aplikacji. Bardziej elastyczne ramy mogą oferować lepsze możliwości dostosowywania komponentów sztucznej inteligencji.

Oceń zakres, w jakim platforma umożliwia dostosowywanie. Ważne jest, aby dostosować funkcje AI do unikalnych wymagań aplikacji. Bardziej elastyczne ramy mogą oferować lepsze możliwości dostosowywania komponentów sztucznej inteligencji. Bezpieczeństwo i zgodność: Bezpieczeństwo i zgodność mają kluczowe znaczenie w przypadku aplikacji obsługujących wrażliwe dane lub działających w branżach regulowanych. Upewnij się, że platforma spełnia standardy bezpieczeństwa i wymagania dotyczące zgodności aplikacji.

Bezpieczeństwo i zgodność mają kluczowe znaczenie w przypadku aplikacji obsługujących wrażliwe dane lub działających w branżach regulowanych. Upewnij się, że platforma spełnia standardy bezpieczeństwa i wymagania dotyczące zgodności aplikacji. Przypadki użycia w świecie rzeczywistym: poszukaj przykładów i studiów przypadku pokazujących, w jaki sposób framework został zastosowany w rzeczywistych scenariuszach. Daje to wgląd w jego praktyczne zastosowania i korzyści.

poszukaj przykładów i studiów przypadku pokazujących, w jaki sposób framework został zastosowany w rzeczywistych scenariuszach. Daje to wgląd w jego praktyczne zastosowania i korzyści. Zabezpieczenie na przyszłość: rozważ plany działania platformy i przyszłe plany rozwoju. Technologie sztucznej inteligencji stale ewoluują szybko, a Ty potrzebujesz platformy, która będzie na bieżąco z trendami branżowymi.

Uważnie rozważając te czynniki, możesz podjąć świadomą decyzję przy wyborze odpowiedniego środowiska do tworzenia aplikacji AI dla swojego projektu aplikacji mobilnej. Celem jest wybranie platformy, która jest zgodna z celami Twojej aplikacji, jest przyjazna dla użytkownika dla zespołu programistów i umożliwia tworzenie aplikacji mobilnych wzmocnionych sztuczną inteligencją, które wyróżniają się funkcjonalnością i doświadczeniem użytkownika.

Przyszłe perspektywy dla struktur tworzenia aplikacji AI

Wraz ze wzrostem wykorzystania platform do tworzenia aplikacji AI rośnie ich potencjał. Poniżej znajdują się niektóre z przewidywanych kierunków, jakie twórcy aplikacji AI mogą obrać w przyszłości:

Szersze przyjęcie platform bez kodu/ low-code : popularność platform no-code i platform low-code będzie nadal rosła, umożliwiając osobom niebędącym programistami aktywne uczestnictwo w tworzeniu aplikacji opartych na sztucznej inteligencji. Zaawansowane możliwości sztucznej inteligencji: platformy do tworzenia aplikacji AI będą ewoluować i integrować bardziej wyrafinowane funkcje sztucznej inteligencji, co doprowadzi do powstania innowacyjnych aplikacji z wcześniej nieosiągalnymi funkcjonalnościami. Większe możliwości dostosowywania: w przyszłości mogą pojawić się bardziej dostosowane opcje tworzenia aplikacji, które pozwolą programistom spełnić określone wymagania branżowe lub biznesowe. Ściślejsza integracja z innymi ekosystemami oprogramowania: w miarę dojrzewania platform do tworzenia aplikacji AI prawdopodobnie zostaną one ściśle zintegrowane z innymi ekosystemami i narzędziami oprogramowania, co jeszcze bardziej usprawni proces rozwoju i skróci czas wprowadzania na rynek aplikacji opartych na sztucznej inteligencji.

Struktury do tworzenia aplikacji AI, takie jak AppMaster, mają jeszcze bardziej zrewolucjonizować proces tworzenia oprogramowania, czyniąc tworzenie aplikacji opartych na sztucznej inteligencji bardziej dostępnym, opłacalnym i skalowalnym. Przygotowanie na przyszłość platform do tworzenia aplikacji AI rozpoczyna się już dziś od zbadania i inwestowania w te ekscytujące platformy oraz ich ogromny potencjał w zakresie doskonalenia przedsiębiorstw w różnych branżach.