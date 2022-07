Ao trabalhar com uma aplicação web, o utilizador necessita por vezes de receber mensagens de feedback, por exemplo, sobre o sucesso na gravação/actualização de dados, a conclusão de alguns processos, ou um erro que tenha ocorrido.

Bloco para exibir mensagens no AppMaster

O bloco de Notificações de Exibição é responsável pela exibição de mensagens nas aplicações web AppMaster. Pode encontrá-lo no editor BP frontend, em App Action.





Com este bloco, pode personalizar o título e o texto da mensagem, o tipo de mensagem, escolher onde colocar a mensagem na página, e o período de tempo durante o qual a mensagem será exibida. Pode definir manualmente ou dinamicamente um valor para cada um destes parâmetros, criando a sua lógica personalizada.

Exemplo prático



Vejamos um dos casos mais frequentemente utilizados de trabalho com notificações. Apresentaremos uma mensagem ao utilizador depois de este tentar iniciar sessão na aplicação. Se a autorização for bem sucedida, exibiremos uma mensagem definida estaticamente:





Caso contrário, exibiremos dinamicamente o erro que impediu o utilizador de iniciar a sessão:





Este é o resultado final que pode parecer:









Conclusão



Sabemos agora como é fácil trabalhar com mensagens de páginas web no AppMaster. Saiba mais informações úteis sobre como trabalhar na plataforma no nosso Centro de Ajuda.