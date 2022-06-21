Bir web uygulamasıyla çalışırken, kullanıcının bazen, örneğin verilerin başarılı bir şekilde kaydedilmesi/güncellenmesi, bazı işlemlerin tamamlanması veya meydana gelen bir hata hakkında geri bildirim mesajları alması gerekir.

AppMaster'da mesajları görüntülemek için engelle

Bildirimi Göster bloğu, mesajların AppMaster web uygulamalarında görüntülenmesinden sorumludur. Bunu ön uç BP düzenleyicisinde, Uygulama Eylemi altında bulabilirsiniz.





Bu blok ile mesajın başlığını ve metnini, mesajın türünü özelleştirebilir, mesajın sayfada nereye yerleştirileceğini ve mesajın ne kadar süreyle görüntüleneceğini seçebilirsiniz. Özel mantığınızı oluşturarak bu parametrelerin her biri için manuel veya dinamik olarak bir değer ayarlayabilirsiniz.

pratik örnek



Bildirimlerle çalışmanın en sık kullanılan örneklerinden birine bakalım. Uygulamaya giriş yapmayı denedikten sonra kullanıcıya bir mesaj göstereceğiz. Yetkilendirme başarılı olursa, statik olarak tanımlanmış bir mesaj görüntüleyeceğiz:





Aksi takdirde, kullanıcının oturum açmasını engelleyen hatayı dinamik olarak görüntüleyeceğiz:





Nihai sonuç şöyle görünebilir:









Çözüm



Artık AppMaster'da web sayfası mesajlarıyla çalışmanın ne kadar kolay olduğunu biliyoruz. Yardım Merkezimizde platform üzerinde çalışma hakkında daha fazla yararlı bilgi edinin.