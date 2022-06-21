أثناء العمل مع تطبيق ويب ، يحتاج المستخدم أحيانًا إلى تلقي رسائل التغذية الراجعة ، على سبيل المثال ، حول الحفظ / التحديث الناجح للبيانات ، أو إكمال بعض العمليات ، أو حدوث خطأ.

حظر لعرض الرسائل في AppMaster

تعد كتلة Show Notification مسؤولة عن عرض الرسائل في تطبيقات الويب AppMaster. يمكنك العثور عليه في محرر BP للواجهة الأمامية ، ضمن "إجراء التطبيق".





باستخدام هذه الكتلة ، يمكنك تخصيص عنوان الرسالة ونصها ، ونوع الرسالة ، واختيار مكان وضع الرسالة على الصفحة ، وطول الوقت الذي سيتم عرض الرسالة فيه. يمكنك تعيين قيمة يدويًا أو ديناميكيًا لكل من هذه المعلمات عن طريق إنشاء منطقك المخصص.

مثال عملي



لنلقِ نظرة على إحدى الحالات الأكثر استخدامًا للعمل مع الإشعارات. سنعرض رسالة للمستخدم بعد محاولته تسجيل الدخول إلى التطبيق. إذا نجح التفويض ، فسنعرض رسالة محددة بشكل ثابت:





خلافًا لذلك ، سنعرض بشكل ديناميكي الخطأ الذي منع المستخدم من تسجيل الدخول:





هذا ما قد تبدو عليه النتيجة النهائية:









استنتاج



نحن نعلم الآن مدى سهولة العمل مع رسائل صفحة الويب في AppMaster. تعرف على المزيد من المعلومات المفيدة حول العمل على النظام الأساسي في مركز المساعدة الخاص بنا.