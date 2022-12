Tijdens het werken met een webapplicatie heeft de gebruiker soms behoefte aan feedbackberichten, bijvoorbeeld over het succesvol opslaan/bijwerken van gegevens, het voltooien van bepaalde processen of een opgetreden fout.

Blok om meldingen in AppMaster weer te geven

Het blok Toon melding is verantwoordelijk voor het weergeven van meldingen in AppMaster webapplicaties. U vindt het in de frontend BP editor, onder App Action.





Met dit blok kunt u de titel en tekst van de melding, het type melding, de plaats van de melding op de pagina en de duur van de weergave aanpassen. U kunt voor elk van deze parameters handmatig of dynamisch een waarde instellen door uw aangepaste logica te maken.

Praktisch voorbeeld

Laten we eens kijken naar een van de meest gebruikte gevallen van het werken met meldingen. We tonen de gebruiker een bericht nadat hij probeert in te loggen in de toepassing. Als de autorisatie succesvol is, tonen we een statisch gedefinieerd bericht:





Anders zullen we dynamisch de fout weergeven die de gebruiker verhinderde in te loggen:





Zo zou het eindresultaat eruit kunnen zien:









Conclusie

We weten nu hoe eenvoudig het is om in AppMaster met webpagina-berichten te werken. Leer meer nuttige informatie over het werken op het platform in ons Helpcentrum.