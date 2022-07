Während der Arbeit mit einer Webanwendung muss der Benutzer manchmal Rückmeldungen erhalten, z. B. über die erfolgreiche Speicherung/Aktualisierung von Daten, den Abschluss einiger Prozesse oder einen aufgetretenen Fehler.

Block zur Anzeige von Meldungen in AppMaster

Der Show Notification-Block ist für die Anzeige von Meldungen in AppMaster-Webanwendungen zuständig. Sie finden ihn im Frontend-BP-Editor unter App Action.





Mit diesem Block können Sie den Titel und den Text der Meldung, die Art der Meldung, die Position der Meldung auf der Seite und die Dauer der Anzeige der Meldung anpassen. Sie können für jeden dieser Parameter manuell oder dynamisch einen Wert festlegen, indem Sie Ihre eigene Logik erstellen.

Praktisches Beispiel



Schauen wir uns einen der am häufigsten verwendeten Fälle an, in denen mit Benachrichtigungen gearbeitet wird. Wir werden dem Benutzer eine Nachricht anzeigen, nachdem er versucht hat, sich bei der Anwendung anzumelden. Wenn die Autorisierung erfolgreich ist, wird eine statisch definierte Meldung angezeigt:





Andernfalls zeigen wir dynamisch den Fehler an, der den Benutzer daran gehindert hat, sich anzumelden:





So könnte das Endergebnis aussehen:









Fazit



Wir wissen jetzt, wie einfach es ist, mit Webseitenmeldungen in AppMaster zu arbeiten. Weitere nützliche Informationen über die Arbeit mit der Plattform finden Sie in unserem Help Center.