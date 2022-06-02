При работе с веб-приложением пользователю иногда необходимо получать сообщения обратной связи, например, об успешном сохранении/обновлении данных, завершении некоторых процессов или возникшей ошибке.

Блок для отображения сообщений в AppMaster

Блок Show Notification отвечает за отображение сообщений в веб-приложениях AppMaster. Вы можете найти его во внешнем редакторе BP, в разделе App Action.





С помощью этого блока вы можете настроить заголовок и текст сообщения, тип сообщения, выбрать место размещения сообщения на странице и продолжительность времени, в течение которого сообщение будет отображаться. Вы можете вручную или динамически установить значение для каждого из этих параметров, создав свою пользовательскую логику.

Практический пример



Давайте рассмотрим один из наиболее часто используемых случаев работы с уведомлениями. Мы выведем сообщение пользователю после того, как он попытается войти в приложение. Если авторизация прошла успешно, мы выведем статически определенное сообщение:





В противном случае мы динамически отобразим ошибку, из-за которой пользователь не смог войти в систему:





Вот как может выглядеть конечный результат:









Заключение



Теперь мы знаем, как легко работать с сообщениями веб-страниц в AppMaster. Узнайте больше полезной информации о работе с платформой в нашем Справочном центре.