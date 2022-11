Como criar uma aplicação musical como SoundCloud?

Criar uma aplicação musical como SoundCloud não é tão difícil como pode parecer. Neste artigo, iremos delinear os passos básicos que precisa de tomar para criar o seu próprio serviço de streaming de música. Também forneceremos dicas sobre como fazer com que a sua aplicação se destaque da concorrência. Vamos começar!

O que é SoundCloud?

SoundCloud é uma plataforma de streaming de música e podcast que permite aos criadores carregar o seu próprio conteúdo e conectar-se com ouvintes de todo o mundo. Foi fundada em 2007 por Alexander Ljung e Eric Wahlforss, e em 2019, tem 175 milhões de utilizadores mensais. A plataforma oferece tanto uma versão gratuita com anúncios e limitações no tempo de carregamento como uma subscrição paga com mais funcionalidades e espaço de armazenamento. Os utilizadores podem descobrir novas músicas e áudio através de recomendações personalizadas, explorar listas de reprodução curadas, e ligar-se directamente com os criadores através de comentários e integração nas redes sociais. Além de ser uma plataforma de descoberta para os ouvintes, SoundCloud também serve como uma ferramenta de rede para músicos, podcasters, produtores, e outros criadores partilharem o seu trabalho e potencialmente ganharem reconhecimento na indústria.

Como é que o SoundCloud funciona?

SoundCloud é uma plataforma de música e áudio que permite aos utilizadores carregar, partilhar, e promover o seu conteúdo original. Os utilizadores podem carregar as suas faixas ou gravações ao subscrever uma conta e personalizar a sua página de perfil com imagens, bios, e links. Outros utilizadores podem então descobrir o conteúdo através de funções de pesquisa ou seguindo os perfis dos seus artistas favoritos. Podem também interagir com o conteúdo, gostando, repetindo, e deixando comentários sobre as faixas.

Os artistas podem usar SoundCloud para aumentar o alcance da sua audiência e ligar-se aos fãs através de características como a partilha de links para as suas faixas noutras plataformas de redes sociais ou a adição de um botão "comprar" à sua página de perfil que orienta os ouvintes a comprar a sua música. SoundCloud oferece também serviços de subscrição premium para ouvintes e características adicionais para artistas, tais como estatísticas detalhadas sobre o desempenho das faixas e a capacidade de carregar gravações mais longas. Globalmente, SoundCloud fornece uma plataforma acessível e interactiva para que tanto artistas emergentes como artistas estabelecidos partilhem o seu trabalho com uma audiência global.

Características que deve acrescentar para fazer aplicações semelhantes ao SoundCloud

Como desenvolvedor de aplicações, poderá estar interessado em criar uma aplicação que seja semelhante ao SoundCloud. Para que a sua aplicação seja bem sucedida, há algumas características que deve acrescentar.

Registo e login

Adicionar esta funcionalidade para que os utilizadores possam criar perfis pessoais e ter a sua própria experiência personalizada. Isto também lhes permitirá guardar as suas canções favoritas, seguir outros utilizadores, e interagir com a comunidade.

Música básica relacionada

Estes incluem uma barra de pesquisa, criação de listas de reprodução, organização de canções e álbuns, capacidades de partilha, e opções de reprodução de áudio.

Audição online/offline

Permitir aos utilizadores guardar canções para audição offline, e fornecer opções de transmissão de música enquanto estão online.

Pesquisa e filtros

Proporcionar aos utilizadores a capacidade de procurar canções, artistas e listas de reprodução. Também incluem filtros tais como género, humor, e popularidade para personalizar ainda mais a sua experiência de audição.

Lista de reprodução

As colaborações em listas de reprodução, uma secção de comentários sobre canções e perfis, e a capacidade de acompanhar e enviar mensagens a outros utilizadores irão melhorar o aspecto comunitário da aplicação.

Como criar uma aplicação musical como SoundCloud?

Para criar uma aplicação de música como SoundCloud, o primeiro passo é determinar o objectivo e visão geral para a aplicação. Isto inclui decidir sobre características chave, tais como permitir aos utilizadores carregar e transmitir a sua própria música ou curar uma selecção de canções de artistas populares.

A seguir, é importante conduzir uma pesquisa de mercado e analisar os concorrentes no espaço da aplicação musical para identificar quaisquer características ou oportunidades únicas de diferenciação.

O processo técnico de construção da aplicação envolve o seguinte:

Concepção e desenvolvimento de uma interface de fácil utilização.

Integração de um leitor de música.

Assegurar o armazenamento seguro e as capacidades de streaming para os ficheiros de música.

É também importante considerar estratégias de monetização da aplicação, tais como a oferta de serviços de assinatura premium ou a incorporação de publicidade. Uma vez construída, a aplicação deve ser submetida a testes rigorosos antes de ser lançada em lojas de aplicação e activamente promovida junto de públicos-alvo. Actualizações e melhorias contínuas podem também ser feitas com base no feedback dos utilizadores.

Quanto custa a construção de uma aplicação como SoundCloud?

O custo de construir uma aplicação como SoundCloud pode variar muito dependendo de vários factores, incluindo a(s) plataforma(s) que está(ão) a ser desenvolvida(s), o âmbito e complexidade das funcionalidades, e o nível de experiência da equipa de desenvolvimento.

Em geral, a construção de uma versão básica de uma aplicação como SoundCloud pode custar entre $50.000 e $150.000. Contudo, se a aplicação incluir características avançadas tais como recomendações personalizadas, streaming e armazenamento de música, capacidades de redes sociais, e integrações com outras plataformas e serviços, o custo poderia facilmente exceder $500.000.

É importante notar que o custo de desenvolvimento inicial é apenas um aspecto do investimento financeiro necessário para uma aplicação bem sucedida. Manutenção e actualizações contínuas, esforços de marketing, custos de servidor, e outras despesas podem também aumentar significativamente ao longo do tempo.

Em geral, a melhor maneira de determinar o custo exacto da construção de uma aplicação como SoundCloud é discutir o projecto com uma equipa de desenvolvimento respeitável e delinear todas as características e funcionalidades desejadas. Isto permitirá uma estimativa mais precisa dos custos e garantirá que o resultado final corresponda a todas as expectativas.

Outra forma é utilizar a plataforma sem código AppMaster, que começa em $165 por mês. Com o AppMaster, é possível reduzir significativamente o orçamento para o desenvolvimento de aplicações e utilizar estes fundos para o desenvolvimento e promoção.

Quanto tempo vai demorar?

A resposta a esta pergunta depende de alguns factores, incluindo a complexidade da aplicação e a dimensão da equipa que trabalha nela. Em geral, pode demorar desde vários meses até mais de um ano para construir uma aplicação como SoundCloud. Isto porque a criação de uma plataforma de partilha e streaming de música requer várias características tais como a funcionalidade de pesquisa, perfis de utilizadores, e a capacidade de carregar e reproduzir ficheiros de áudio. Além disso, a aplicação precisa de ter uma interface de utilizador elegante e intuitiva. Todos estes elementos levam tempo e planeamento cuidadoso a desenvolver.

Dito isto, é também possível para uma equipa mais pequena ou um indivíduo construir uma versão simplificada de uma aplicação como SoundCloud num período de tempo mais curto. Tudo depende dos objectivos específicos e das capacidades da equipa ou do programador. Em geral, a construção de uma aplicação como SoundCloud é um processo complexo e moroso, mas realizável com dedicação e esforço suficientes.

Se a abordagem de desenvolvimento tradicional que leva vários meses não lhe convém, o AppMaster pode ser uma grande solução. Com este construtor de aplicações, pode desenvolver uma aplicação dentro de algumas semanas.

Solução sem código

Appmaster.io é uma solução sem código para a construção de uma aplicação como Sound Cloud. Com o Appmaster, os utilizadores podem facilmente criar e gerir a sua própria plataforma de streaming de áudio sem a necessidade de um extenso conhecimento de codificação. Algumas características chave do Appmaster incluem opções de design personalizáveis, perfis de utilizadores, secções de comentários, listas de reprodução, e a capacidade de carregar e partilhar conteúdo áudio.

Em geral, o Appmaster fornece uma solução simplificada para a criação de uma plataforma de streaming de áudio bem sucedida, sem o incómodo de codificar. Com a sua interface de fácil utilização e características poderosas, o Appmaster é a escolha certa para quem procura lançar a sua própria aplicação Sound Cloud-like.