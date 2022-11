Hoe maak je een muziek-app zoals SoundCloud?

Het maken van een muziek-app zoals SoundCloud is niet zo moeilijk als het lijkt. In dit artikel schetsen we de basisstappen die u moet nemen om uw eigen muziekstreamingdienst te maken. Ook geven we tips om je app te onderscheiden van de concurrentie. Laten we beginnen!

Wat is SoundCloud?

SoundCloud is een muziek- en podcaststreamingplatform waarmee makers hun eigen inhoud kunnen uploaden en in contact kunnen komen met luisteraars over de hele wereld. Het werd in 2007 opgericht door Alexander Ljung en Eric Wahlforss, en vanaf 2019 heeft het 175 miljoen maandelijkse gebruikers. Het platform biedt zowel een gratis versie met advertenties en beperkingen op uploadtijd als een betaald abonnement met meer functies en opslagruimte. Gebruikers kunnen nieuwe muziek en audio ontdekken via gepersonaliseerde aanbevelingen, gecureerde afspeellijsten verkennen en rechtstreeks in contact komen met makers via opmerkingen en integratie van sociale media. Behalve als ontdekkingsplatform voor luisteraars dient SoundCloud ook als netwerkinstrument voor muzikanten, podcasters, producenten en andere makers om hun werk te delen en mogelijk erkenning te krijgen in de industrie.

Hoe werkt SoundCloud?

SoundCloud is een muziek- en audioplatform waarop gebruikers hun originele content kunnen uploaden, delen en promoten. Gebruikers kunnen hun tracks of opnames uploaden wanneer ze zich aanmelden voor een account en hun profielpagina aanpassen met afbeeldingen, biografieën en links. Andere gebruikers kunnen dan de inhoud ontdekken via zoekfuncties of door de profielen van hun favoriete artiesten te volgen. Ze kunnen ook reageren op de inhoud door tracks te liken, opnieuw te posten en commentaar achter te laten.

Artiesten kunnen SoundCloud gebruiken om hun publieksbereik te vergroten en in contact te komen met hun fans via functies zoals het delen van links naar hun tracks op andere sociale mediaplatforms of het toevoegen van een "koop"-knop aan hun profielpagina waarmee luisteraars hun muziek kunnen kopen. SoundCloud biedt ook premium abonnementsdiensten voor luisteraars en extra functies voor artiesten, zoals gedetailleerde statistieken over de prestaties van tracks en de mogelijkheid om langere opnames te uploaden. Over het geheel genomen biedt SoundCloud een toegankelijk en interactief platform voor zowel opkomende als gevestigde artiesten om hun werk te delen met een wereldwijd publiek.

Functies die u moet toevoegen om apps te maken die vergelijkbaar zijn met SoundCloud

Als app-ontwikkelaar bent u misschien geïnteresseerd in het maken van een app die vergelijkbaar is met SoundCloud. Om uw app succesvol te maken, zijn er een paar functies die u moet toevoegen.

Registratie en login

Voeg deze functie toe zodat gebruikers persoonlijke profielen kunnen aanmaken en hun eigen persoonlijke ervaring hebben. Hiermee kunnen ze ook hun favoriete nummers opslaan, andere gebruikers volgen en interactie hebben met de gemeenschap.

Basismuziek

Deze omvatten een zoekbalk, het maken van afspeellijsten, het organiseren van nummers en albums, mogelijkheden voor delen en opties voor het afspelen van audio.

Online/offline luisteren

Gebruikers kunnen nummers opslaan voor offline luisteren en bieden opties voor het streamen van muziek terwijl ze online zijn.

Zoeken en filters

Geef gebruikers de mogelijkheid om te zoeken naar nummers, artiesten en afspeellijsten. Gebruik ook filters zoals genre, stemming en populariteit om hun luisterervaring verder aan te passen.

Afspeellijst

Samenwerkingsverbanden in afspeellijsten, een commentaarsectie op nummers en profielen, en de mogelijkheid om andere gebruikers te volgen en berichten te sturen zullen het gemeenschapsaspect van de app versterken.

Hoe maak je een muziek-app zoals SoundCloud?

Om een muziek-app als SoundCloud te maken, is de eerste stap het bepalen van het algemene doel en de visie voor de app. Dit omvat het bepalen van de belangrijkste functies, zoals de mogelijkheid voor gebruikers om hun eigen muziek te uploaden en te streamen of het samenstellen van een selectie van nummers van populaire artiesten.

Vervolgens is het belangrijk om marktonderzoek te doen en concurrenten in de muziek-appruimte te analyseren om eventuele unieke functies of mogelijkheden voor differentiatie te identificeren.

Het technische proces van het bouwen van de app omvat het volgende:

Het ontwerpen en ontwikkelen van een gebruiksvriendelijke interface.

Het integreren van een muziekspeler.

Zorgen voor veilige opslag- en streamingmogelijkheden voor de muziekbestanden.

Het is ook belangrijk om monetaire app-strategieën te overwegen, zoals het aanbieden van premium abonnementsdiensten of het opnemen van reclame. Zodra de app is gebouwd, moet hij grondig worden getest voordat hij in app stores wordt gelanceerd en actief wordt gepromoot bij doelgroepen. Voortdurende updates en verbeteringen kunnen ook worden aangebracht op basis van feedback van gebruikers.

Hoeveel kost het om een app als SoundCloud te bouwen?

De kosten voor het bouwen van een app als SoundCloud kunnen sterk variëren, afhankelijk van verschillende factoren, zoals het platform waarvoor de app wordt ontwikkeld, de omvang en complexiteit van de functies en het ervaringsniveau van het ontwikkelteam.

In het algemeen kan het bouwen van een basisversie van een app als SoundCloud tussen de 50.000 en 150.000 dollar kosten. Als de app echter geavanceerde functies bevat, zoals gepersonaliseerde aanbevelingen, muziekstreaming en -opslag, mogelijkheden voor sociale netwerken en integraties met andere platforms en diensten, kunnen de kosten gemakkelijk oplopen tot meer dan 500.000 dollar.

Het is belangrijk op te merken dat de initiële ontwikkelingskosten slechts één aspect zijn van de financiële investering die nodig is voor een succesvolle app. Lopend onderhoud en updates, marketing inspanningen, server kosten, en andere uitgaven kunnen ook aanzienlijk toenemen in de tijd.

De beste manier om de exacte kosten van een app als SoundCloud te bepalen, is door het project te bespreken met een gerenommeerd ontwikkelingsteam en alle gewenste functies en functionaliteiten te beschrijven. Hierdoor kunnen de kosten nauwkeuriger worden geschat en kan worden gegarandeerd dat het eindresultaat aan alle verwachtingen voldoet.

Een andere manier is het gebruik van het no-code platform AppMaster, dat begint bij 165 dollar per maand. Met AppMaster kunt u het budget voor app-ontwikkeling aanzienlijk verlagen en deze middelen gebruiken voor ontwikkeling en promotie.

Hoe lang duurt het?

Het antwoord op deze vraag hangt af van een aantal factoren, waaronder de complexiteit van de app en de grootte van het team dat eraan werkt. In het algemeen kan het bouwen van een app als SoundCloud enkele maanden tot meer dan een jaar duren. Dit komt omdat het creëren van een platform voor het delen en streamen van muziek verschillende functies vereist, zoals zoekfuncties, gebruikersprofielen en de mogelijkheid om audiobestanden te uploaden en af te spelen. Daarnaast moet de app een strakke en intuïtieve gebruikersinterface hebben. Al deze elementen vergen tijd en zorgvuldige planning om te ontwikkelen.

Toch is het ook voor een kleiner team of individu mogelijk om een vereenvoudigde versie van een app als SoundCloud te bouwen in een kortere tijd. Het hangt allemaal af van de specifieke doelstellingen en mogelijkheden van het team of de ontwikkelaar. Al met al is het bouwen van een app als SoundCloud een complex en langdurig proces, maar haalbaar met voldoende toewijding en inspanning.

Als de traditionele ontwikkelingsaanpak die enkele maanden in beslag neemt niet bij u past, kan AppMaster een geweldige oplossing zijn. Met deze app builder kun je in een paar weken een app ontwikkelen.

No-code oplossing

Appmaster.io is een no-code oplossing voor het bouwen van een app als Sound Cloud. Met Appmaster kunnen gebruikers eenvoudig hun eigen audio streaming platform maken en beheren zonder dat ze uitgebreide kennis van codering nodig hebben. Enkele belangrijke kenmerken van Appmaster zijn aanpasbare ontwerpopties, gebruikersprofielen, commentaarsecties, afspeellijsten en de mogelijkheid om audio-inhoud te uploaden en te delen.

Kortom, Appmaster biedt een gestroomlijnde oplossing voor het creëren van een succesvol audio streaming platform zonder het gedoe van codering. Met zijn gebruiksvriendelijke interface en krachtige functies is Appmaster de beste keuze voor iedereen die zijn eigen Sound Cloud-achtige app wil lanceren.