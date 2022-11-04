كيفية إنشاء تطبيق موسيقى مثل SoundCloud؟

إن إنشاء تطبيق موسيقى مثل SoundCloud ليس بالأمر الصعب الذي قد يبدو عليه. في هذه المقالة ، سنحدد الخطوات الأساسية التي تحتاج إلى اتخاذها لإنشاء خدمة بث الموسيقى الخاصة بك. سنقدم أيضًا نصائح حول جعل تطبيقك متميزًا عن المنافسة. هيا بنا نبدأ!

ما هو SoundCloud؟

SoundCloud هي عبارة عن نظام أساسي لبث الموسيقى والبودكاست يسمح للمبدعين بتحميل المحتوى الخاص بهم والتواصل مع المستمعين في جميع أنحاء العالم. تم تأسيسها في عام 2007 من قبل Alexander Ljung و Eric Wahlforss ، واعتبارًا من عام 2019 ، أصبح لديها 175 مليون مستخدم شهريًا . تقدم المنصة نسخة مجانية مع إعلانات وقيود على وقت التحميل واشتراك مدفوع مع المزيد من الميزات ومساحة التخزين. يمكن للمستخدمين اكتشاف الموسيقى الجديدة والصوت من خلال التوصيات المخصصة ، واستكشاف قوائم التشغيل المنسقة ، والتواصل مباشرة مع المبدعين من خلال التعليقات وتكامل الوسائط الاجتماعية. بالإضافة إلى كونه منصة اكتشاف للمستمعين ، يعمل SoundCloud أيضًا كأداة للتواصل للموسيقيين ومقدمي البث الصوتي والمنتجين والمبدعين الآخرين لمشاركة أعمالهم وربما الحصول على اعتراف في الصناعة.

كيف يعمل SoundCloud؟

SoundCloud عبارة عن نظام أساسي للموسيقى والصوت يتيح للمستخدمين تحميل المحتوى الأصلي ومشاركته والترويج له. يمكن للمستخدمين تحميل مساراتهم أو تسجيلاتهم عند التسجيل للحصول على حساب وتخصيص صفحة ملفهم الشخصي بالصور والسير والروابط. يمكن للمستخدمين الآخرين بعد ذلك اكتشاف المحتوى من خلال وظائف البحث أو من خلال متابعة ملفات تعريف الفنانين المفضلين لديهم. يمكنهم أيضًا التفاعل مع المحتوى من خلال الإعجاب وإعادة النشر وترك التعليقات على المقاطع الصوتية.

يمكن للفنانين استخدام SoundCloud لزيادة الوصول إلى جمهورهم والتواصل مع المعجبين من خلال ميزات مثل مشاركة الروابط إلى مقطوعاتهم على منصات وسائط اجتماعية أخرى أو إضافة زر "شراء" إلى صفحة ملفهم الشخصي الذي يوجه المستمعين لشراء الموسيقى الخاصة بهم. تقدم SoundCloud أيضًا خدمات اشتراك متميزة للمستمعين وميزات إضافية للفنانين ، مثل إحصائيات مفصلة على الأداء على المسار والقدرة على تحميل تسجيلات أطول. بشكل عام ، يوفر SoundCloud منصة تفاعلية يسهل الوصول إليها للفنانين الناشئين والراسخين لمشاركة أعمالهم مع جمهور عالمي.

الميزات التي يجب عليك إضافتها لجعل التطبيقات مشابهة لـ SoundCloud

بصفتك مطور تطبيقات ، قد تكون مهتمًا بإنشاء تطبيق مشابه لـ SoundCloud. من أجل إنجاح تطبيقك ، هناك بعض الميزات التي يجب عليك إضافتها.

التسجيل والدخول

أضف هذه الميزة حتى يتمكن المستخدمون من إنشاء ملفات تعريف شخصية والحصول على تجربتهم الشخصية الخاصة. سيسمح لهم ذلك أيضًا بحفظ أغانيهم المفضلة ومتابعة المستخدمين الآخرين والتفاعل مع المجتمع.

أساسيات متعلقة بالموسيقى

يتضمن ذلك شريط البحث وإنشاء قائمة التشغيل والأغنية وتنظيم الألبوم وإمكانيات المشاركة وخيارات تشغيل الصوت.

الاستماع عبر الإنترنت / دون اتصال

اسمح للمستخدمين بحفظ الأغاني للاستماع إليها في وضع عدم الاتصال ، ووفر خيارات لدفق الموسيقى أثناء الاتصال بالإنترنت.

البحث والمرشحات

تزويد المستخدمين بإمكانية البحث عن الأغاني والفنانين وقوائم التشغيل. قم أيضًا بتضمين عوامل تصفية مثل النوع والحالة المزاجية والشعبية لتخصيص تجربة الاستماع بشكل أكبر.

قائمة التشغيل

ستعمل عمليات التعاون في قائمة التشغيل ، وقسم التعليقات على الأغاني والملفات الشخصية ، والقدرة على متابعة المستخدمين الآخرين ومراسلتهم على تعزيز جانب المجتمع في التطبيق.

كيفية إنشاء تطبيق موسيقى مثل SoundCloud؟

لإنشاء تطبيق موسيقى مثل SoundCloud ، فإن الخطوة الأولى هي تحديد الهدف العام للتطبيق ورؤيته. يتضمن ذلك اتخاذ قرار بشأن الميزات الرئيسية مثل السماح للمستخدمين بتحميل ودفق الموسيقى الخاصة بهم أو تنظيم مجموعة مختارة من الأغاني من فنانين مشهورين.

بعد ذلك ، من المهم إجراء أبحاث السوق وتحليل المنافسين في مساحة تطبيقات الموسيقى لتحديد أي ميزات أو فرص فريدة للتمايز.

تتضمن العملية الفنية لإنشاء التطبيق ما يلي:

تصميم وتطوير واجهة سهلة الاستخدام.

دمج مشغل موسيقى.

ضمان التخزين الآمن وإمكانيات البث لملفات الموسيقى.

من المهم أيضًا التفكير في إستراتيجيات تطبيق تحقيق الدخل ، مثل تقديم خدمات الاشتراك المتميزة أو دمج الإعلانات. بمجرد إنشاء التطبيق ، يجب أن يخضع لاختبارات شاملة قبل إطلاقه في متاجر التطبيقات وترقيته بنشاط إلى الجماهير المستهدفة. يمكن أيضًا إجراء التحديثات والتحسينات المستمرة بناءً على ملاحظات المستخدم.

ما هي تكلفة إنشاء تطبيق مثل SoundCloud؟

يمكن أن تختلف تكلفة إنشاء تطبيق مثل SoundCloud اختلافًا كبيرًا اعتمادًا على عدة عوامل ، بما في ذلك النظام الأساسي (الأنظمة) التي يتم تطويرها ، ونطاق الميزات وتعقيدها ، ومستوى خبرة فريق التطوير.

بشكل عام ، قد يكلف إنشاء إصدار أساسي من تطبيق مثل SoundCloud في أي مكان ما بين 50 ألف دولار و 150 ألف دولار . ومع ذلك ، إذا كان التطبيق يتضمن ميزات متقدمة مثل التوصيات المخصصة ، وتدفق الموسيقى وتخزينها ، وإمكانيات الشبكات الاجتماعية ، والتكامل مع الأنظمة الأساسية والخدمات الأخرى ، فقد تتجاوز التكلفة بسهولة 500000 دولار .

من المهم ملاحظة أن تكلفة التطوير الأولية هي مجرد جانب واحد من جوانب الاستثمار المالي اللازم لتطبيق ناجح. يمكن أن تزيد الصيانة والتحديثات المستمرة وجهود التسويق وتكاليف الخادم والنفقات الأخرى بشكل كبير بمرور الوقت.

بشكل عام ، فإن أفضل طريقة لتحديد التكلفة الدقيقة لإنشاء تطبيق مثل SoundCloud هي مناقشة المشروع مع فريق تطوير حسن السمعة وتحديد جميع الميزات والوظائف المطلوبة. سيسمح هذا بتقدير أكثر دقة للتكلفة ويضمن أن النتيجة النهائية تلبي جميع التوقعات.

هناك طريقة أخرى وهي استخدام منصة AppMaster التي لا تحتوي على كود ، والتي تبدأ من 165 دولارًا في الشهر . باستخدام AppMaster ، يمكنك تقليل ميزانية تطوير التطبيق بشكل كبير واستخدام هذه الأموال للتطوير والترويج.

كم من الوقت سوف يستغرق؟

تعتمد الإجابة على هذا السؤال على عدة عوامل ، بما في ذلك مدى تعقيد التطبيق وحجم الفريق الذي يعمل عليه. بشكل عام ، قد يستغرق الأمر من عدة أشهر إلى أكثر من عام لإنشاء تطبيق مثل SoundCloud. وذلك لأن إنشاء نظام أساسي لمشاركة ودفق الموسيقى يتطلب ميزات متنوعة مثل وظيفة البحث وملفات تعريف المستخدمين والقدرة على تحميل وتشغيل الملفات الصوتية. بالإضافة إلى ذلك ، يحتاج التطبيق إلى واجهة مستخدم أنيقة وبديهية. كل هذه العناصر تستغرق وقتًا وتخطيطًا دقيقًا لتطويرها.

ومع ذلك ، من الممكن أيضًا لفريق أصغر أو فرد إنشاء نسخة مبسطة من تطبيق مثل SoundCloud في فترة زمنية أقصر. كل هذا يتوقف على الأهداف والقدرات المحددة للفريق أو المطور. بشكل عام ، يعد إنشاء تطبيق مثل SoundCloud عملية معقدة وطويلة ولكن يمكن تحقيقها بما يكفي من التفاني والجهد.

إذا كان نهج التطوير التقليدي الذي يستغرق عدة أشهر لا يناسبك ، فيمكن أن يكون AppMaster حلاً رائعًا. باستخدام منشئ التطبيق هذا ، يمكنك تطوير تطبيق في غضون أسابيع قليلة .

حل بدون كود

Appmaster.io هو حل بدون كود لإنشاء تطبيق مثل Sound Cloud. باستخدام Appmaster ، يمكن للمستخدمين إنشاء وإدارة منصة دفق الصوت الخاصة بهم بسهولة دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالشفرة. تتضمن بعض الميزات الرئيسية لبرنامج Appmaster خيارات التصميم القابلة للتخصيص ، وملفات تعريف المستخدمين ، وأقسام التعليقات ، وقوائم التشغيل ، والقدرة على تحميل ومشاركة المحتوى الصوتي.

بشكل عام ، يوفر Appmaster حلاً مبسطًا لإنشاء منصة دفق صوتية ناجحة دون متاعب الترميز. من خلال واجهته سهلة الاستخدام وميزاته القوية ، يعد Appmaster هو الخيار المفضل لأي شخص يتطلع إلى إطلاق تطبيق Sound Cloud الشبيه به.