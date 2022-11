Tworzenie aplikacji muzycznej, takiej jak SoundCloud, nie jest tak trudne, jak może się wydawać. W tym artykule nakreślimy podstawowe kroki, które musisz podjąć, aby stworzyć własny muzyczny serwis streamingowy. Przedstawimy również wskazówki, dzięki którym Twoja aplikacja będzie się wyróżniać na tle konkurencji. Zaczynajmy!

Czym jest SoundCloud?

SoundCloud to platforma do streamingu muzyki i podcastów, która pozwala twórcom przesyłać własne treści i łączyć się ze słuchaczami na całym świecie. Została założona w 2007 roku przez Alexandra Ljunga i Erica Wahlforssa, a od 2019 roku ma 175 milionów miesięcznych użytkowników. Platforma oferuje zarówno darmową wersję z reklamami i ograniczeniami czasu przesyłania, jak i płatną subskrypcję z większą ilością funkcji i przestrzeni dyskowej. Użytkownicy mogą odkrywać nową muzykę i audio dzięki spersonalizowanym rekomendacjom, odkrywać curated playlists i łączyć się bezpośrednio z twórcami poprzez komentarze i integrację z mediami społecznościowymi. Oprócz bycia platformą odkrywczą dla słuchaczy, SoundCloud służy również jako narzędzie sieciowe dla muzyków, podcasterów, producentów i innych twórców, aby dzielić się swoją pracą i potencjalnie zdobyć uznanie w branży.

Jak działa SoundCloud?

SoundCloud to platforma muzyczna i audio, która umożliwia użytkownikom przesyłanie, udostępnianie i promowanie swoich oryginalnych treści. Użytkownicy mogą przesyłać swoje utwory lub nagrania po założeniu konta i dostosowywać stronę profilową za pomocą zdjęć, biografii i linków. Inni użytkownicy mogą odkrywać treści poprzez funkcje wyszukiwania lub śledząc profile swoich ulubionych artystów. Mogą również wchodzić w interakcje z treściami, polubieniami, repostami i komentarzami do utworów.

Artyści mogą korzystać z SoundCloud, aby zwiększyć swój zasięg i nawiązać kontakt z fanami dzięki takim funkcjom, jak udostępnianie łączy do swoich utworów na innych platformach mediów społecznościowych lub dodawanie przycisku "kup" na stronie profilu, który kieruje słuchaczy do zakupu ich muzyki. SoundCloud oferuje również usługi subskrypcji premium dla słuchaczy i dodatkowe funkcje dla artystów, takie jak szczegółowe statystyki dotyczące wydajności utworu i możliwość przesyłania dłuższych nagrań. Ogólnie rzecz biorąc, SoundCloud zapewnia dostępną i interaktywną platformę dla zarówno wschodzących, jak i uznanych artystów, aby dzielić się swoją pracą z globalną publicznością.

Cechy, które musisz dodać, aby tworzyć aplikacje podobne do SoundCloud

Jako twórca aplikacji możesz być zainteresowany stworzeniem aplikacji, która jest podobna do SoundCloud. Aby Twoja aplikacja odniosła sukces, jest kilka funkcji, które musisz dodać.

Rejestracja i logowanie

Dodaj tę funkcję, aby użytkownicy mogli tworzyć osobiste profile i mieć swoje własne spersonalizowane doświadczenie. Pozwoli im to również na zapisywanie ulubionych utworów, śledzenie innych użytkowników i interakcję ze społecznością.

Podstawowe funkcje związane z muzyką

Obejmują one pasek wyszukiwania, tworzenie list odtwarzania, organizację utworów i albumów, możliwości udostępniania oraz opcje odtwarzania dźwięku.

Słuchanie online/offline

Umożliwiają użytkownikom zapisywanie utworów do słuchania w trybie offline oraz zapewniają opcje strumieniowego przesyłania muzyki w trybie online.

Wyszukiwanie i filtry

Zapewnij użytkownikom możliwość wyszukiwania utworów, artystów i list odtwarzania. Można też włączyć filtry, takie jak gatunek, nastrój i popularność, aby jeszcze bardziej dostosować wrażenia z odsłuchu.

Lista odtwarzania

Współpraca przy listach odtwarzania, sekcja komentarzy do utworów i profili oraz możliwość śledzenia i wysyłania wiadomości do innych użytkowników wzmocni aspekt społecznościowy aplikacji.

Jak stworzyć aplikację muzyczną podobną do SoundCloud?

Aby stworzyć aplikację muzyczną taką jak SoundCloud, pierwszym krokiem jest określenie ogólnego celu i wizji aplikacji. Obejmuje to decyzję o kluczowych funkcjach, takich jak umożliwienie użytkownikom przesyłania i strumieniowania ich własnej muzyki lub wybór utworów od popularnych artystów.

Następnie należy przeprowadzić badania rynku i przeanalizować konkurencję w przestrzeni aplikacji muzycznych, aby zidentyfikować wszelkie unikalne cechy lub możliwości różnicowania.

Techniczny proces budowy aplikacji obejmuje następujące elementy:

Zaprojektowanie i opracowanie przyjaznego dla użytkownika interfejsu.

Zintegrowanie odtwarzacza muzycznego.

Zapewnienie bezpiecznego przechowywania i możliwości strumieniowania plików muzycznych.

Ważne jest również rozważenie strategii monetyzacji aplikacji, takich jak oferowanie usług subskrypcji premium lub włączenie reklamy. Po zbudowaniu aplikacji, powinna ona zostać poddana dokładnym testom przed wprowadzeniem jej do sklepów z aplikacjami i aktywną promocją wśród docelowych odbiorców. Można również dokonywać bieżących aktualizacji i ulepszeń w oparciu o opinie użytkowników.

Ile kosztuje stworzenie aplikacji takiej jak SoundCloud?

Koszt stworzenia aplikacji takiej jak SoundCloud może się znacznie różnić w zależności od kilku czynników, w tym platformy (platform), na którą jest tworzona, zakresu i złożoności funkcji oraz poziomu doświadczenia zespołu programistów.

Ogólnie rzecz biorąc, zbudowanie podstawowej wersji aplikacji takiej jak SoundCloud może kosztować od 50 000 do 150 000 dolarów. Jednak jeśli aplikacja zawiera zaawansowane funkcje, takie jak spersonalizowane rekomendacje, strumieniowanie i przechowywanie muzyki, możliwości sieci społecznościowych i integracji z innymi platformami i usługami, koszt może łatwo przekroczyć 500.000 dolarów.

Ważne jest, aby pamiętać, że początkowy koszt rozwoju jest tylko jednym z aspektów inwestycji finansowych potrzebnych do udanej aplikacji. Bieżąca konserwacja i aktualizacje, działania marketingowe, koszty serwera i inne wydatki mogą również znacznie wzrosnąć w czasie.

Ogólnie rzecz biorąc, najlepszym sposobem na określenie dokładnego kosztu budowy aplikacji takiej jak SoundCloud jest omówienie projektu z renomowanym zespołem programistów i nakreślenie wszystkich pożądanych cech i funkcjonalności. Pozwoli to na dokładniejsze oszacowanie kosztów i zapewni, że efekt końcowy spełni wszystkie oczekiwania.

Innym sposobem jest skorzystanie z platformy no-code AppMaster, która zaczyna się od 165 dolarów miesięcznie. Dzięki AppMaster możesz znacznie zmniejszyć budżet na tworzenie aplikacji i wykorzystać te środki na rozwój i promocję.

Jak długo będzie to trwało?

Odpowiedź na to pytanie zależy od kilku czynników, w tym złożoności aplikacji i wielkości zespołu pracującego nad nią. Ogólnie rzecz biorąc, zbudowanie aplikacji takiej jak SoundCloud może zająć od kilku miesięcy do ponad roku. Dzieje się tak dlatego, że stworzenie platformy do udostępniania i strumieniowania muzyki wymaga różnych funkcji, takich jak funkcje wyszukiwania, profile użytkowników oraz możliwość przesyłania i odtwarzania plików audio. Ponadto, aplikacja musi mieć elegancki i intuicyjny interfejs użytkownika. Wszystkie te elementy wymagają czasu i starannego planowania, aby rozwijać.

To powiedziawszy, jest również możliwe, aby mniejszy zespół lub osoba zbudowała uproszczoną wersję aplikacji takiej jak SoundCloud w krótszym czasie. Wszystko zależy od konkretnych celów i możliwości zespołu lub dewelopera. Ogólnie rzecz biorąc, budowanie aplikacji takiej jak SoundCloud jest złożonym i długotrwałym procesem, ale osiągalnym przy wystarczającym zaangażowaniu i wysiłku.

Jeśli tradycyjne podejście do rozwoju, które trwa kilka miesięcy, nie pasuje do Ciebie, AppMaster może być świetnym rozwiązaniem. Dzięki temu konstruktorowi aplikacji możesz opracować aplikację w ciągu kilku tygodni.

Rozwiązanie bez kodu

Appmaster.io to rozwiązanie bez kodu do budowania aplikacji, takich jak Sound Cloud. Dzięki Appmaster użytkownicy mogą łatwo tworzyć i zarządzać własną platformą do przesyłania strumieniowego audio bez konieczności posiadania rozległej wiedzy o kodowaniu. Niektóre kluczowe funkcje Appmaster obejmują konfigurowalne opcje projektowania, profile użytkowników, sekcje komentarzy, listy odtwarzania oraz możliwość przesyłania i udostępniania treści audio.

Ogólnie rzecz biorąc, Appmaster zapewnia usprawnione rozwiązanie do tworzenia udanej platformy streamingu audio bez kłopotów z kodowaniem. Z przyjaznym dla użytkownika interfejsem i potężnymi funkcjami, Appmaster jest wyborem dla każdego, kto chce uruchomić własną aplikację podobną do Sound Cloud.