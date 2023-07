A Democratização do Desenvolvimento de Software

O advento das plataformas no-code/low-code transformou o desenvolvimento de software, tornando-o mais acessível, mais rápido e mais económico do que nunca. Estas plataformas permitem que pessoas com conhecimentos técnicos limitados ou experiência em programação criem aplicações poderosas, anunciando uma revolução no desenvolvimento de aplicações conhecida como a "Democratização do desenvolvimento de software".

O desenvolvimento tradicional de software requer frequentemente um conhecimento profundo de linguagens de programação, estruturas e ferramentas, o que dificulta o envolvimento de pessoas não técnicas. Mas agora, as coisas estão a mudar com o surgimento de plataformas sem código/low-code. Ao permitir o desenvolvimento de aplicações Web, móveis e backend com pouco ou nenhum conhecimento de programação, estas plataformas estão a permitir um ambiente mais inclusivo e colaborativo para utilizadores técnicos e não técnicos.

No-code A tecnologia funciona principalmente através de ferramentas de desenvolvimento visual, tais como interfaces de arrastar e largar e modelos pré-construídos, enquanto as plataformas low-code simplificam as tarefas com um mínimo de programação. O poder combinado destas plataformas permite às empresas e aos indivíduos transformar ideias em realidade, acelerando o desenvolvimento de aplicações.

Um dos principais exemplos no domínio sem código/low-code é a AppMaster.io, uma plataforma abrangente para a criação de aplicações backend, web e móveis com uma facilidade e rapidez sem paralelo. A abordagem flexível e intuitiva da plataforma elimina a dívida técnica e proporciona aos utilizadores um controlo sem precedentes, tornando-a a escolha ideal para empresas de todas as dimensões.

Desenvolvedores cidadãos: Colmatando a lacuna de competências

Um aspeto essencial do movimento de democratização no desenvolvimento de software é o surgimento de "desenvolvedores cidadãos". Estes indivíduos podem ter pouca ou nenhuma experiência em linguagens de programação ou desenvolvimento de software, mas graças às plataformas no-code/low-code, podem criar aplicações impressionantes aproveitando as ferramentas de desenvolvimento visual.

Os programadores cidadãos colmatam a lacuna de competências no desenvolvimento de software, eliminando a dependência de programadores especializados para cada projeto. Em última análise, isto permite que as empresas sejam mais ágeis, rentáveis e competitivas no mercado, ao mesmo tempo que promovem uma cultura de inovação e colaboração. Capacitar os cidadãos programadores com as ferramentas certas não só alivia a carga dos departamentos de TI, como também permite às organizações otimizar os seus recursos.

Ao tirar partido das plataformas no-code/low-code, mesmo as pessoas com competências técnicas limitadas podem contribuir para o desenvolvimento de software, acelerando o tempo de colocação no mercado e reduzindo os custos associados à contratação de programadores profissionais. À medida que as plataformas no-code/low-code continuam a evoluir e a oferecer funcionalidades cada vez mais poderosas, mais empresas reconhecerão o valor dos programadores cidadãos. Por sua vez, esta mudança de paradigma terá um impacto significativo na indústria, promovendo a inovação e dando origem a novas possibilidades.

Principais vantagens das plataformas sem código/baixo código

Ao colocar o desenvolvimento de software ao alcance de utilizadores não técnicos, as plataformas sem código/low-code oferecem uma infinidade de vantagens. Aqui estão alguns dos benefícios mais significativos:

Redução dos custos de desenvolvimento: Ao capacitar os programadores cidadãos, as empresas podem minimizar a necessidade de contratar programadores profissionais, resultando em reduções de custos significativas. Tempo de colocação no mercado acelerado: As plataformas No-code/ low-code simplificam o processo de desenvolvimento de software, permitindo iterações rápidas e ciclos de desenvolvimento mais curtos. Isto ajuda as organizações a responder rapidamente às exigências do mercado, melhorando a competitividade. Colaboração melhorada: Estas plataformas fornecem uma base comum para a colaboração entre os membros da equipa técnica e não técnica, promovendo um ambiente mais inclusivo e eficiente. Transformação digital: As plataformas no-code/ low-code são facilitadoras essenciais da transformação digital, uma vez que permitem às empresas implementar rapidamente novas tecnologias, processos e experiências para satisfazer as necessidades dos utilizadores em constante evolução. Inovação e experimentação: Ao tornar o desenvolvimento de software acessível a um leque mais alargado de indivíduos, as plataformas no-code/ low-code impulsionam a inovação e incentivam a experimentação de novas ideias e soluções. Escalabilidade: Plataformas como AppMaster .io oferecem vários planos de subscrição, permitindo às empresas escalar as suas operações sem problemas. À medida que a organização cresce, as capacidades da plataforma podem ser expandidas em conformidade. Personalização: As plataformas sem código/ low-code oferecem um amplo apoio à personalização, permitindo aos utilizadores criar soluções personalizadas que respondem a necessidades comerciais específicas. Integração com sistemas existentes: Estas plataformas oferecem suporte para uma vasta gama de integrações, permitindo que as empresas liguem as suas novas aplicações a sistemas existentes, tais como bases de dados, CRMs ou ERPs.

Tendo em conta estas vantagens, é evidente que as plataformas no-code/low-code estão a remodelar a indústria de desenvolvimento de software. Combinando o poder da inovação e da inclusão, estas plataformas vieram para ficar e oferecem às empresas oportunidades sem precedentes para crescer e prosperar.

Capacitando as empresas com AppMaster.io

Uma das principais plataformas sem código concebidas para acelerar o desenvolvimento de software e promover a inovação é a AppMaster.io. AppMaster oferece uma plataforma versátil e poderosa para criar aplicações backend, web e móveis sem quaisquer competências de programação. As suas ferramentas de desenvolvimento visual destinam-se tanto a programadores cidadãos como a programadores profissionais, permitindo a um leque mais vasto de utilizadores criar software sem problemas.

A plataforma AppMaster.io não só suporta o desenvolvimento no-code como também é escalável para acomodar aplicações low-code. Destina-se a pequenas empresas, empresas em fase de arranque e empresas, facilitando o desenvolvimento de aplicações até 10 vezes mais rápido e três vezes mais económico do que os métodos de codificação tradicionais. Algumas das características notáveis do AppMaster são:

Criação visual de modelos de dados

Os utilizadores podem conceber esquemas de bases de dados utilizando o criador de modelos de dados visuais, simplificando o processo de definição de estruturas de aplicações.

Conceção de processos empresariais

A plataforma inclui um Designer de Processos Empresariais (BP) visual, que permite aos utilizadores conceber a lógica empresarial para aplicações backend, Web e móveis sem código.

API REST e WSS endpoints

AppMaster gera automaticamente APIs REST e serviços WebSocket, permitindo uma integração perfeita com outras aplicações e serviços.

UI drag-and-drop interface

A conceção de interfaces de utilizador para aplicações Web e móveis torna-se intuitiva graças ao construtor de IU drag-and-drop.

Sem dívidas técnicas

AppMaster O software de gestão de aplicações da Web gera aplicações a partir do zero sempre que os requisitos mudam, assegurando que não existe dívida técnica e que as aplicações se mantêm sustentáveis e escaláveis ao longo do tempo.

Ao oferecer vários níveis de subscrição e um vasto conjunto de funcionalidades, o AppMaster.io pode acomodar uma vasta gama de necessidades dos clientes, desde a prototipagem rápida até ao desenvolvimento abrangente de software. O seu enfoque na eliminação da dívida técnica torna-o a escolha ideal para empresas que pretendem simplificar os seus processos de desenvolvimento de software sem sacrificar a qualidade ou a escalabilidade.

7 Exemplos reais de No-Code/Low-Code em ação

As plataformas no-code/low-code foram amplamente adoptadas em várias indústrias e empresas, provando o seu valor em situações do mundo real. Aqui estão sete exemplos de como as plataformas sem código/low-code permitiram o rápido desenvolvimento e inovação de aplicações:

Banca: Um grande banco utilizou uma plataforma low-code para criar um sistema interno de originação de empréstimos, reduzindo o prazo de desenvolvimento de anos para apenas seis meses. Saúde: Um grande hospital utilizou a plataforma no-code para desenvolver um sistema personalizado de admissão de pacientes, simplificando o processo de registo e aumentando a satisfação dos pacientes. Recursos Humanos: Um departamento de RH de uma empresa global criou uma série de aplicações personalizadas de integração de funcionários utilizando uma plataforma sem código/ low-code , reduzindo significativamente os custos e o tempo de colocação no mercado. Marketing: Uma agência de marketing digital adoptou uma plataforma no-code para criar páginas de destino personalizáveis para os seus clientes, o que levou a um aumento das conversões e a uma redução dos custos de desenvolvimento. Retalho: Uma cadeia de retalho criou um sistema de gestão de inventário personalizado com uma plataforma low-code , melhorando drasticamente a visibilidade do stock e a precisão das previsões. Apoio ao cliente: Uma equipa de apoio ao cliente criou um sistema de emissão de bilhetes personalizado utilizando uma plataforma low-code , permitindo-lhes automatizar o encaminhamento de bilhetes e melhorar os tempos de resposta. Produção: Uma empresa de fabrico implementou uma plataforma no-code para criar aplicações de fluxo de trabalho personalizadas, optimizando os processos de produção e simplificando a comunicação entre o pessoal técnico e não técnico.

Estas histórias de sucesso demonstram o potencial das plataformas no-code/low-code para provocar mudanças positivas em empresas de diferentes dimensões e sectores. Ao adotar estas plataformas, as organizações podem atingir os seus objectivos de desenvolvimento de software de forma mais rápida e eficiente.

Escolher a plataforma certa para o seu negócio

A seleção da melhor plataforma no-code/low-code para as suas necessidades específicas é crucial. Aqui estão alguns factores a considerar ao escolher uma plataforma:

Facilidade de utilização: A plataforma deve ser fácil de utilizar e permitir que os programadores cidadãos criem aplicações sem uma curva de aprendizagem acentuada.

A plataforma deve ser fácil de utilizar e permitir que os programadores cidadãos criem aplicações sem uma curva de aprendizagem acentuada. Escalabilidade: Certifique-se de que a plataforma consegue lidar com o nível de crescimento que prevê para o seu negócio, tanto em termos de complexidade da aplicação como de volume de utilizadores.

Certifique-se de que a plataforma consegue lidar com o nível de crescimento que prevê para o seu negócio, tanto em termos de complexidade da aplicação como de volume de utilizadores. Personalização: Procure uma plataforma que ofereça um elevado grau de flexibilidade, permitindo-lhe criar aplicações adaptadas às suas necessidades específicas.

Procure uma plataforma que ofereça um elevado grau de flexibilidade, permitindo-lhe criar aplicações adaptadas às suas necessidades específicas. Integração: Escolha uma plataforma que suporte uma integração perfeita com os seus sistemas existentes e que ofereça uma API poderosa para ligação a outras aplicações e serviços.

Escolha uma plataforma que suporte uma integração perfeita com os seus sistemas existentes e que ofereça uma API poderosa para ligação a outras aplicações e serviços. Preços: Tenha em conta os custos de subscrição, bem como potenciais taxas ocultas para funcionalidades premium, suporte e utilização. Procure plataformas com modelos de preços transparentes.

Tenha em conta os custos de subscrição, bem como potenciais taxas ocultas para funcionalidades premium, suporte e utilização. Procure plataformas com modelos de preços transparentes. Apoio da comunidade: Uma comunidade forte de utilizadores e programadores pode ajudar a garantir que recebe a orientação, os recursos e a inspiração necessários para ter êxito nos seus projectos.

Uma excelente opção que atende a esses critérios é AppMaster.io. Com as suas poderosas funcionalidades, planos de subscrição flexíveis e um enfoque na eliminação da dívida técnica, o AppMaster posiciona-se como uma excelente escolha para empresas que pretendem promover a inovação, reduzir o tempo de colocação no mercado e capacitar os programadores cidadãos.