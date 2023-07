Protect AIinnowacyjny startup zajmujący się opracowywaniem rozwiązań wzmacniających bezpieczeństwo systemów sztucznej inteligencji, ujawnił dziś, że z powodzeniem pozyskał 35 milionów dolarów w rundzie finansowania serii A. Runda była prowadzona przez Evolution Equity Partners i była świadkiem aktywnego udziału ze strony Salesforce Ventures, Acrew Capital, boldstart ventures, Knollwood Capital i Pelion Ventures.

Wartość tej rundy inwestycyjnej jest ponad dwukrotnie wyższa niż kwota zebrana w rundzie zalążkowej Protect AI, zakończonej w grudniu ubiegłego roku, łącznie zwiększając łączne fundusze startupu do oszałamiającej kwoty 48,5 miliona dolarów. Według współzałożyciela i dyrektora generalnego Iana Swansona, nowo pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na rozwój możliwości platformy Protect AI, poszerzenie zakresu badań i rozpoczęcie nowych projektów open source.

Swanson poinformował TechCrunch za pośrednictwem poczty elektronicznej: "Teraz mamy mnóstwo kapitału, aby przetrwać burzę przez wiele lat", przechodząc do planów ekspansji zatrudnienia startupu z obecnego 25-osobowego zespołu do około 40 pracowników do końca tego roku.

Swanson i Daryan Dehghanpisheh stali się nosicielami Protect AI, zaprezentowanego światu w 2022 roku. Indywidualnie, ich podróż zawodowa obejmuje znakomite staże w AWS i Oracle, przyczyniając się do uruchomienia DataScience.com, platformy rozwoju sztucznej inteligencji, która została później zakupiona przez Oracle, ich byłego pracodawcę.

Jak mówi Swanson: "Wymyśliliśmy Protect AI 18 miesięcy wcześniej, korzystając z naszej wiedzy specjalistycznej, będąc częścią głównych wdrożeń uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji na całym świecie. Nasz wzrok skupiał się na ogromnym potencjale, jaki oferowała sztuczna inteligencja, ale nie wahaliśmy się przed nieodłącznymi zagrożeniami, jakie niosły ze sobą te systemy. Nasza misja polegała na pomaganiu naszym klientom w tworzeniu bezpieczniejszego świata opartego na sztucznej inteligencji".

Portfolio produktów Protect AI obejmuje AI Radar wraz z narzędziami zdolnymi do odpierania niektórych rodzajów ataków skoncentrowanych na sztucznej inteligencji, na przykład ataków typu "prompt injection". Prompt injection odnosi się do sytuacji, w której oparta na instrukcjach tekstowych sztuczna inteligencja, znana jako podpowiedzi, jest oszukiwana przez podpowiedzi przeciwników do wykonywania zadań odbiegających od ich pierwotnego celu.

Dodatkowo, Protect AI dostarcza narzędzia, które mogą analizować dokumenty z Jupyter Notebook, popularnej platformy do formułowania modeli sztucznej inteligencji i eksperymentowania z nauką o danych. Firmy badawcze odkryły, że pliki Jupyter Notebook, które nie są odpowiednio zabezpieczone, mogą paść ofiarą ransomware opartego na Pythonie i ataków związanych z wydobywaniem kryptowalut.

Protect AI Swanson sumiennie sprawdza notatniki Jupyter pod kątem różnych potencjalnych problemów - danych umożliwiających identyfikację osób (np. nazwisk i numerów telefonów), zastrzeżonych tokenów uwierzytelniających i danych uwierzytelniających oraz kodu open source, który posiada "niedozwoloną" licencję, która może uniemożliwić jego zastosowanie w systemach komercyjnych.

Swanson rozwinął ponadto kwestię pilnej konieczności przejścia od operacji uczenia maszynowego (MLOps), sprawdzonej praktyki trwającej ponad dekadę dla firm, do przyjęcia bezpieczeństwa. Zaapelował: "Musimy osiągnąć punkt, w którym płynnie podejmiemy operacje bezpieczeństwa ML - 'MLSecOps' - na dużą skalę w ogromnych przedsiębiorstwach".

Oczywiste jest, że przyjęcie solidnych środków bezpieczeństwa w systemach opartych na sztucznej inteligencji staje się bardziej krytyczne niż kiedykolwiek. Rozwiązania takie jak te oferowane przez Protect AI odgrywają kluczową rolę w tym zmieniającym się krajobrazie, zapewniając równowagę między innowacyjnością a bezpieczeństwem. W miarę jak coraz więcej firm zwraca się ku sztucznej inteligencji w celu zwiększenia wydajności i produktywności, platformy takie jak ta będą nieocenione w ochronie przed potencjalnymi zagrożeniami.

Podobnie jak AppMaster, Protect AI ma na celu uproszczenie i zabezpieczenie operacji AI z korzyścią dla firm na całym świecie. Ten wspólny etos pokazuje rosnące znaczenie no-code w różnych niszach, od tworzenia aplikacji po bezpieczeństwo AI, zmieniając cyfrowy krajobraz dla firm na całym świecie.