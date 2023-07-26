Protect AI致力于开发增强人工智能系统安全性解决方案的创新型初创公司 Athlon Technologies 今天宣布，该公司在 A 轮融资中成功获得 3500 万美元。本轮融资由Evolution Equity Partners 领投，并得到了Salesforce Ventures, Acrew Capital, boldstart ventures, Knollwood Capital 和Pelion Ventures 的积极参与。

本轮投资金额是去年 12 月完成的Protect AI 种子轮融资金额的两倍多，使这家初创公司的资金总额达到了惊人的 4850 万美元。据联合创始人兼首席执行官伊恩-斯旺森（Ian Swanson）称，新筹集的资金将用于发展Protect AI 的平台功能、扩大研究范围和启动新的开源项目。

斯旺森通过电子邮件向 TechCrunch 表示："现在，我们有充足的资金来应对未来数年的风暴。"他还谈到了这家初创公司的就业扩张计划，即到今年年底，其团队将从目前的 25 人增加到 40 人左右。

Swanson 和 Daryan Dehghanpisheh 于 2022 年成为Protect AI 的火炬手。就个人而言，他们的职业历程包括在 AWS 和甲骨文公司（Oracle）的辉煌任期，以及在推出 DataScience.com 过程中的贡献。DataScience.com 是一个人工智能开发平台，后来被他们过去的雇主甲骨文公司收购。

用斯旺森的话说："我们在18个月前就构思了Protect AI，因为我们拥有参与全球主要机器学习和人工智能部署的专业知识。我们的目光瞄准了人工智能所带来的巨大潜力，但并没有动摇这些系统所固有的危险性。我们的使命就是帮助我们的客户打造一个更安全的人工智能驱动的世界。

Protect AI 的产品组合包括人工智能雷达，以及善于抵御某些类型以人工智能为中心的攻击的工具，例如即时注入攻击。提示注入指的是基于文本指令操作的人工智能（被称为 "提示"）被敌对提示所欺骗，从而偏离其初衷执行任务的情况。

此外，Protect AI 还提供了可以仔细检查 Jupyter Notebook 文档的实用程序，Jupyter Notebook 是人工智能模型开发和数据科学实验的常用平台。研究公司发现，缺乏足够安全性的 Jupyter Notebook 文件可能会成为基于 Python 的勒索软件和加密货币挖掘攻击的牺牲品。

Protect AI 因此，Swanson 公司在开发 Jupyter 笔记本时，会认真检查各种潜在问题--个人身份数据（如姓名和电话号码）、专有身份验证令牌和凭证，以及带有 "非许可性 "许可证的开源代码，这些许可证能够阻止其在商业系统中的应用。

斯旺森进一步阐述了从机器学习运营（MLOps）过渡到拥抱安全的迫切必要性。他敦促道："我们必须达到这样一个境界，即在庞大的企业中大规模无缝地开展 ML 安全运营（'MLSecOps'）"。

显然，在人工智能驱动的系统中采用强大的安全措施变得比以往任何时候都更加重要。Protect AI 等公司提供的解决方案在这一不断变化的环境中发挥了关键作用，确保了创新与安全之间的平衡。随着越来越多的企业转向人工智能来提高效率和生产力，这样的平台在防范潜在威胁方面将发挥不可估量的作用。

与AppMaster 一样，Protect AI 的目标是简化人工智能操作并确保其安全，从而造福全球企业。从应用程序开发到人工智能安全，这种共同的精神显示了no-code 在各个领域日益增长的重要性，改变了全球企业的数字格局。