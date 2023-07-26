Yapay zeka sistemlerinin güvenliğini artırmak için çözümler geliştirmeye adanmış yenilikçi bir girişim olan Protect AI, bugün A Serisi bir finansman turunda başarılı bir şekilde 35 milyon dolar topladığını açıkladı. Tura Evolution Equity Partners öncülük etti ve Salesforce Ventures, Acrew Capital, boldstart ventures, Knollwood Capital ve Pelion Ventures aktif katılımına tanık oldu.

Bu yatırım turunun değeri, Protect AI geçen Aralık ayında tamamlanan tohum turunda toplanan miktarın iki katından fazladır ve toplu olarak girişimin toplam fonlarını şaşırtıcı bir şekilde 48,5 milyon dolara şişirmiştir. Kurucu ortak ve CEO Ian Swanson'a göre, yeni toplanan sermaye, Protect AI artan platform yeteneklerine, araştırma kapsamlarının genişletilmesine ve yeni açık kaynak projelerinin başlatılmasına yönlendirilecek.

Swanson, TechCrunch'a e-posta yoluyla şu mesajı verdi: "Artık, fırtınayı yıllarca atlatmak için bol miktarda sermayemiz var."

Swanson ve Daryan Dehghanpisheh, 2022'de dünyaya tanıtılan Protect AI meşale taşıyıcıları oldular. Bireysel olarak, profesyonel yolculukları, AWS ve Oracle'da ünlü görev süreleri, daha sonra Oracle tarafından satın alınan bir AI geliştirme platformu olan DataScience.com'un başlatılmasına katkıda bulunan roller, geçmişleri iş veren.

Swanson'ın sözleriyle, "Dünya çapındaki büyük makine öğrenimi ve yapay zeka konuşlandırmalarının bir parçası olan uzmanlığımıza dayanarak, AI'yı 18 ay önce tasarladık. Gözlerimizi AI'nın sunduğu muazzam potansiyele dikmiştik, ancak bunlar bizi etkilemedi. bu sistemlerin barındırdığı doğal tehlikeler. Misyonumuz, yapay zeka odaklı daha güvenli bir dünya yaratmada patronlarımıza yardım etmek etrafında döndü."

Protect AI ürün portföyü, AI Radar'ın yanı sıra ani enjeksiyon saldırıları gibi belirli AI merkezli saldırı türlerini savuşturmada usta araçlar içerir. Bilgi istemi enjeksiyonu, bilgi istemleri olarak bilinen metin tabanlı talimatla çalıştırılan yapay zekanın, asıl amaçlarından sapan görevleri yerine getirmek için düşmanca istemler tarafından kandırıldığı durumu ima eder.

Ek olarak, Protect AI, AI model formülasyonu ve veri bilimi deneyleri için popüler olarak kullanılan bir platform olan Jupyter Notebook'tan belgeleri inceleyebilen yardımcı programlar sağlar. Araştırma şirketleri, yeterli güvenliği olmayan Jupyter Notebook dosyalarının Python tabanlı fidye yazılımı ve kripto para birimi madenciliği saldırılarının kurbanı olabileceğini keşfetti.

Protect AI Jupyter not defterlerini çeşitli potansiyel sorunlara karşı -kişisel olarak tanımlanabilir veriler (ör. adlar ve telefon numaraları), özel kimlik doğrulama belirteçleri ve kimlik bilgileri ve ticari sistemlerde uygulanmasını engelleyebilecek "izin vermeyen" bir lisans taşıyan açık kaynak kodu) için dikkatli bir şekilde kontrol eder.

Swanson, firmalar için on yılı aşkın bir süredir kanıtlanmış bir uygulama olan makine öğrenimi operasyonlarından (MLOps) güvenliği kucaklamaya geçişin korkunç gerekliliğini daha da detaylandırdı. "Büyük işletmelerde büyük ölçekte ML güvenlik operasyonlarını - 'MLSecOps' - sorunsuz bir şekilde üstlenebileceğimiz bir noktaya ulaşmalıyız."

Yapay zeka destekli sistemlerde sağlam güvenlik önlemlerinin benimsenmesinin her zamankinden daha kritik hale geldiği açıktır. Protect AI tarafından sunulanlar gibi çözümler, bu değişen ortamda çok önemli bir rol oynayarak yenilik ve güvenlik arasında bir denge sağlar. Verimliliği ve üretkenliği artırmak için daha fazla işletme yapay zekaya yöneldikçe, bunun gibi platformlar potansiyel tehditlere karşı korunmada paha biçilmez olacaktır.

AppMaster gibi, Protect AI da dünya çapındaki işletmelerin yararına AI operasyonlarını basitleştirmeyi ve güvenli hale getirmeyi amaçlar. Bu paylaşılan değer, uygulama geliştirmeden yapay zeka güvenliğine kadar çeşitli nişlerde no-code artan önemini göstererek dünya çapındaki işletmeler için dijital manzarayı değiştiriyor.