كشفت Protect AI ، وهي شركة ناشئة مبتكرة مكرسة لتطوير حلول لتعزيز أمان أنظمة الذكاء الاصطناعي ، اليوم أنها نجحت في جمع 35 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة أ. تصدرت الجولة Evolution Equity Partners وشهدت مشاركة نشطة من Salesforce Ventures, Acrew Capital, boldstart ventures, Knollwood Capital و Pelion Ventures.

تزيد قيمة جولة الاستثمار هذه عن ضعف المبلغ الذي تم جمعه في الجولة الأولية لـ Protect AI ، التي اختتمت في ديسمبر الماضي ، مما أدى بشكل جماعي إلى تضخيم إجمالي أموال الشركة الناشئة إلى 48.5 مليون دولار. وفقًا للشريك المؤسس والرئيس التنفيذي إيان سوانسون ، سيتم توجيه رأس المال الذي تم جمعه حديثًا إلى قدرات منصة Protect AI المتزايدة ، وتوسيع نطاق أبحاثهم ، وبدء مشاريع جديدة مفتوحة المصدر.

تواصل Swanson مع TechCrunch عبر البريد الإلكتروني ، "الآن ، لدينا الكثير من رأس المال للتغلب على العاصفة لسنوات قادمة" ، وانضم إلى خطط التوسع في التوظيف للشركة الناشئة من فريقها الحالي المكون من 25 عضوًا إلى حوالي 40 موظفًا بحلول نهاية هذا العام.

أصبح Swanson و Daryan Dehghanpisheh حاملي الشعلة لـ Protect AI ، الذي تم تقديمه للعالم في عام 2022. تتضمن رحلتهم المهنية ، بشكل فردي ، فترات عمل رائعة في AWS و Oracle ، وأدوار مساهمة في إطلاق DataScience.com ، وهي منصة لتطوير الذكاء الاصطناعي تم شراؤها لاحقًا بواسطة Oracle ، ماضيهم صاحب العمل.

على حد تعبير سوانسون ، "لقد وضعنا فكرة حماية الذكاء الاصطناعي قبل 18 شهرًا ، معتمدين على خبرتنا باعتبارها جزءًا من عمليات نشر التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم. كانت أنظارنا مركزة على إمكانات الذكاء الاصطناعي الهائلة المقدمة ، لكنهم لم يتأثروا بها. المخاطر الكامنة في هذه الأنظمة. تدور مهمتنا حول مساعدة عملائنا في صياغة عالم أكثر أمانًا يحركه الذكاء الاصطناعي. "

تشتمل مجموعة منتجات Protect AI على AI Radar جنبًا إلى جنب مع أدوات بارعة لدرء أنواع معينة من الهجمات التي تركز على الذكاء الاصطناعي ، على سبيل المثال ، هجمات الحقن الفوري. يلمح الحقن الفوري إلى الظروف التي يتم فيها خداع الذكاء الاصطناعي المستند إلى التعليمات النصية ، والمعروف باسم المطالبات ، من خلال المطالبات العدائية في تنفيذ المهام المنحرفة عن هدفها الأصلي.

بالإضافة إلى ذلك ، Protect AI أدوات مساعدة يمكنها فحص المستندات من Jupyter Notebook ، وهي منصة شائعة الاستخدام لصياغة نماذج الذكاء الاصطناعي وتجريب علوم البيانات. اكتشفت شركات الأبحاث أن ملفات Jupyter Notebook التي تفتقر إلى الأمان الكافي يمكن أن تقع فريسة لهجمات برامج الفدية المستندة إلى Python وتعدين العملات المشفرة.

تقوم Protect AI بفحص دفاتر Jupyter بضمير حي بحثًا عن العديد من المشكلات المحتملة - بيانات التعريف الشخصية (مثل الأسماء وأرقام الهواتف) ، وعلامات مصادقة الملكية وبيانات الاعتماد ، وكود مفتوح المصدر يحمل ترخيصًا "غير مسموح به" قادرًا على حظر تطبيقه في الأنظمة التجارية.

تحدث سوانسون بالتفصيل عن الضرورة الملحة للانتقال من عمليات التعلم الآلي (MLOps) ، وهي ممارسة تم اختبارها عبر الزمن وتمتد على مدى عقد من الزمن للشركات ، إلى تبني الأمان. وحث قائلاً: "يجب أن نصل إلى نقطة ننفذ فيها بسلاسة عمليات أمن ML -" MLSecOps "- على نطاق واسع داخل مؤسسات ضخمة."

من الواضح أن اعتماد تدابير أمنية قوية في الأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. تلعب الحلول مثل تلك التي تقدمها Protect AI دورًا محوريًا في هذا المشهد المتغير ، مما يضمن التوازن بين الابتكار والأمن. مع تحول المزيد من الشركات إلى الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والإنتاجية ، ستكون المنصات مثل هذه لا تقدر بثمن في الحماية من التهديدات المحتملة.

مثل AppMaster ، تهدف Protect AI إلى تبسيط وتأمين عمليات الذكاء الاصطناعي لصالح الشركات في جميع أنحاء العالم. تُظهر هذه الروح المشتركة الأهمية المتزايدة no-code في مختلف المجالات ، من تطوير التطبيقات إلى أمن الذكاء الاصطناعي ، وتغيير المشهد الرقمي للشركات في جميع أنحاء العالم.