Protect AI, một công ty khởi nghiệp sáng tạo chuyên phát triển các giải pháp tăng cường bảo mật cho hệ thống AI, hôm nay đã tiết lộ rằng họ đã huy động thành công 35 triệu đô la trong vòng tài trợ Series A. Vòng này được dẫn đầu bởi Evolution Equity Partners và chứng kiến ​​sự tham gia tích cực từ Salesforce Ventures, Acrew Capital, boldstart ventures, Knollwood Capital và Pelion Ventures.

Giá trị của vòng đầu tư này cao hơn gấp đôi số tiền huy động được trong vòng hạt giống của Protect AI, kết thúc vào tháng 12 năm ngoái, nâng tổng số vốn của công ty khởi nghiệp lên con số đáng kinh ngạc là 48,5 triệu USD. Theo người đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Ian Swanson, số vốn mới huy động được sẽ được chuyển vào việc phát triển các khả năng của nền tảng Protect AI, mở rộng phạm vi nghiên cứu của họ và khởi động các dự án nguồn mở mới.

Swanson đã liên lạc với TechCrunch qua email, “Bây giờ, chúng tôi có nhiều vốn để vượt qua cơn bão trong nhiều năm tới,” phân biệt các kế hoạch mở rộng việc làm của công ty khởi nghiệp từ nhóm 25 thành viên hiện tại lên khoảng 40 nhân viên vào cuối năm nay.

Swanson và Daryan Dehghanpisheh đã trở thành những người cầm đuốc của Protect AI, được giới thiệu với thế giới vào năm 2022. Về mặt cá nhân, hành trình nghề nghiệp của họ liên quan đến các nhiệm kỳ lừng lẫy tại AWS và Oracle, vai trò đóng góp trong việc ra mắt DataScience.com, một nền tảng phát triển AI sau này được Oracle mua lại, quá khứ của họ nhà tuyển dụng.

Theo cách nói của Swanson, "Chúng tôi đã hình thành Protect AI 18 tháng trước, dựa trên chuyên môn của chúng tôi là một phần của việc triển khai AI và học máy lớn trên toàn cầu. Tầm nhìn của chúng tôi được đặt vào tiềm năng to lớn mà AI mang lại, nhưng chúng không ảnh hưởng đến những nguy cơ cố hữu mà các hệ thống này chứa đựng. Nhiệm vụ của chúng tôi xoay quanh việc hỗ trợ những người bảo trợ của chúng tôi tạo ra một thế giới an toàn hơn do AI điều khiển."

Danh mục sản phẩm của Protect AI bao gồm AI Radar cùng với các công cụ chuyên nghiệp trong việc ngăn chặn một số loại tấn công lấy AI làm trung tâm, chẳng hạn như các cuộc tấn công dồn dập. Tiêm nhắc ám chỉ đến trường hợp AI vận hành theo hướng dẫn dựa trên văn bản, được gọi là lời nhắc, bị lừa bởi các lời nhắc của đối thủ để thực hiện các nhiệm vụ đi chệch khỏi mục tiêu ban đầu của chúng.

Ngoài ra, Protect AI cung cấp các tiện ích có thể xem xét kỹ lưỡng các tài liệu từ Jupyter Notebook, một nền tảng được sử dụng phổ biến để xây dựng mô hình AI và thử nghiệm khoa học dữ liệu. Các công ty nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các tệp Jupyter Notebook thiếu bảo mật đầy đủ có thể trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công khai thác tiền điện tử và ransomware dựa trên Python.

Protect AI kiểm tra cẩn thận sổ ghi chép Jupyter để tìm các vấn đề tiềm ẩn khác nhau—dữ liệu nhận dạng cá nhân (ví dụ: tên và số điện thoại), mã xác thực và thông tin đăng nhập độc quyền cũng như mã nguồn mở mang giấy phép “không cho phép” có khả năng chặn ứng dụng của nó trong các hệ thống thương mại.

Swanson giải thích thêm về sự cần thiết cấp bách của việc chuyển đổi từ hoạt động học máy (MLOps), một phương pháp đã được thử nghiệm qua thời gian kéo dài hơn một thập kỷ đối với các công ty, sang bảo mật. Ông thúc giục: "Chúng ta phải đạt đến điểm mà chúng ta thực hiện liên tục các hoạt động bảo mật ML - 'MLSecOps' - trên quy mô lớn trong các doanh nghiệp lớn."

Rõ ràng là việc áp dụng các biện pháp bảo mật mạnh mẽ trong các hệ thống do AI cung cấp đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các giải pháp như những giải pháp do Protect AI cung cấp đóng vai trò then chốt trong bối cảnh luôn thay đổi này, đảm bảo sự cân bằng giữa đổi mới và bảo mật. Khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp chuyển sang sử dụng AI để tăng hiệu quả và năng suất, thì các nền tảng như thế này sẽ là vô giá trong việc bảo vệ chống lại các mối đe dọa tiềm ẩn.

Giống như AppMaster, Protect AI nhằm mục đích đơn giản hóa và bảo mật các hoạt động của AI vì lợi ích của các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Đặc tính được chia sẻ này cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của no-code trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ phát triển ứng dụng đến bảo mật AI, thay đổi bối cảnh kỹ thuật số cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới.