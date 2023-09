Dostępność frontendowa (A11Y) odnosi się do praktyki projektowania, rozwijania i optymalizowania interfejsu użytkownika (UI) aplikacji internetowych i mobilnych w celu zapewnienia ich użyteczności i optymalnego doświadczenia dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich umiejętności i niepełnosprawności. Obejmuje to uwzględnienie różnych potrzeb użytkowników z upośledzeniem wzroku, słuchu, funkcji poznawczych, motorycznych lub mowy, a także użytkowników korzystających z technologii wspomagających lub uzyskujących dostęp do aplikacji za pośrednictwem alternatywnych urządzeń wejściowych.

Osiągnięcie dostępności frontendu wymaga połączenia zasad projektowania włączającego, zgodności z międzynarodowymi standardami dostępności oraz wdrożenia określonych funkcji i technologii. Nadanie priorytetu dostępności frontendu jest nie tylko kwestią odpowiedzialności prawnej i etycznej, ale także skutkuje znaczącymi korzyściami dla firm i organizacji. Według Światowej Organizacji Zdrowia ponad miliard ludzi cierpi na jakąś formę niepełnosprawności, co stanowi około 15% światowej populacji. Zapewniając dostępność frontonu, firmy mogą skutecznie obsłużyć tak dużą bazę użytkowników, zwiększając w ten sposób zaangażowanie klientów, satysfakcję i generowanie przychodów.

Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG) opracowane przez konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C) służą jako akceptowany na całym świecie standard dostępności sieci. Niniejsze wytyczne określają zasady, wytyczne i sprawdzalne kryteria sukcesu dotyczące tworzenia treści internetowych dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Obecna wersja, WCAG 2.1, składa się z trzech poziomów zgodności: A, AA i AAA.

Na platformie AppMaster no-code dostępność frontonu jest głównym priorytetem w rozwoju i optymalizacji aplikacji internetowych i mobilnych generowanych przy użyciu platformy. AppMaster przestrzega wytycznych WCAG 2.1 podczas projektowania, opracowywania i testowania aplikacji, zapewniając, że aplikacje zbudowane na platformie są dostępne i włączające dla wszystkich użytkowników. Wiąże się to z włączeniem zasad dostępności frontendu nie tylko do generowanego kodu źródłowego, ale także do modeli aplikacji, schematów danych, logiki biznesowej i komponentów interfejsu użytkownika udostępnianych w ramach platformy.

Funkcje dostępności frontonu AppMaster są realizowane za pomocą różnych technik i technologii, takich jak:

Nawigacja w witrynie internetowej i aplikacji mobilnej: Wszystkie wygenerowane aplikacje obsługują nawigację za pomocą klawiatury i wyraźne wskaźniki ostrości, dzięki czemu użytkownicy z upośledzeniami motorycznymi lub korzystający z alternatywnych urządzeń wejściowych mogą intuicyjnie poruszać się po aplikacji. Responsywny projekt: aplikacje AppMaster charakteryzują się responsywnym designem i układem, aby dostosować się do różnych rozmiarów urządzeń i rozdzielczości ekranu, zapewniając czytelność i użyteczność na różnych urządzeniach i ustawieniach wyświetlania. Alternatywy tekstowe i podpisy: Wygenerowane aplikacje zawierają znaczący tekst alternatywny dla obrazów i innych treści nietekstowych, zapewniając użytkownikom korzystającym z czytników ekranu lub przeglądarek z wyłączonymi obrazami skuteczny dostęp do treści. Zoptymalizowany kontrast kolorów i czytelność: AppMaster zapewnia zgodność z wytycznymi WCAG 2.1 dotyczącymi kontrastu kolorów, rozmiarów czcionek i odstępów między tekstami, zapewniając optymalną czytelność i zmniejszając ryzyko nieczytelności treści dla użytkowników z wadami wzroku lub ślepotą barw. Treści wideo i audio: aplikacje zawierające treści multimedialne generowane przez AppMaster są zoptymalizowane pod kątem dostępności dzięki funkcjom takim jak napisy kodowane, transkrypcje i opisy audio, umożliwiając użytkownikom z wadami słuchu lub wzroku skuteczny dostęp do treści.

AppMaster stale inwestuje w badania i rozwój, aby ulepszyć funkcje dostępności frontonu i zgodność z zmieniającymi się standardami międzynarodowymi. Platforma aktywnie poszukuje informacji zwrotnych od użytkowników i szerszej społeczności programistów, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy i uwzględnić najlepsze praktyki.

Stawiając na pierwszym miejscu dostępność frontendu, AppMaster zapewnia, że ​​aplikacje internetowe, mobilne i backendowe utworzone przy użyciu platformy będą dostępne dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich umiejętności i niepełnosprawności. Nie tylko podtrzymuje to etyczną odpowiedzialność przedsiębiorstw i organizacji za włączenie, ale także poszerza ich potencjalną bazę użytkowników, odblokowując znaczące możliwości rozwoju i sukcesu.