Protokół V3 dla systemu Android

Z przyjemnością przedstawiamy nowy protokół v3 dostosowany do aplikacji internetowych i mobilnych na Androida. Dzięki jego wdrożeniu użytkownicy mogą spodziewać się natychmiastowego wzrostu szybkości aplikacji, zapewniając niezrównane wrażenia już od momentu uruchomienia.

Wraz z przejściem na wersję v3, rozmiar pliku konfiguracyjnego znacznie zmniejszył się 12-krotnie, a wszystko to dzięki wstępnej optymalizacji serwera. W rezultacie procesy biznesowe wykazują teraz znaczną poprawę, działając co najmniej 2 razy szybciej niż wcześniej.

Co więcej, pierwsze ekrany są teraz wstępnie ładowane w początkowym pliku konfiguracyjnym, co skutkuje szybszym renderowaniem. Optymalizacja ta poprawia ogólne wrażenia użytkownika, skracając czas ładowania i zapewniając szybki dostęp do najważniejszych treści po uruchomieniu aplikacji. Dzięki tym ulepszeniom aplikacje na Androida wykazują lepszą responsywność i wydajność, spełniając wymagania współczesnych użytkowników mobilnych.

Aktualizacje te potwierdzają zaangażowanie AppMaster w pozostawanie w czołówce najnowocześniejszych technologii, umożliwiając zarówno programistom, jak i użytkownikom końcowym uwolnienie prawdziwego potencjału ich aplikacji na Androida.

Nowe sekcje

Nasze najnowsze aktualizacje wprowadzają również dwa istotne dodatki: sekcję Task Tracker i sekcję System Jobs.

Task Tracker

To rewolucyjny dodatek do naszej platformy, który obiecuje na nowo zdefiniować sposób zarządzania zadaniami. Dzięki płynnej integracji i przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, ta najnowocześniejsza funkcja umożliwia łatwe organizowanie, śledzenie i ustalanie priorytetów zadań.

Kluczem do sukcesu Task Tracker jest inteligentny mechanizm synchronizacji danych, który zapewnia, że wszystkie zadania są bezpiecznie przechowywane i łatwo dostępne na wielu urządzeniach. Wykorzystując zaawansowaną pamięć masową w chmurze i aktualizacje w czasie rzeczywistym, możesz płynnie przechodzić między komputerami stacjonarnymi, urządzeniami mobilnymi i tabletami, nigdy nie tracąc czasu na zarządzanie zadaniami.

Zadania systemowe

Ta sekcja jest nieocenionym dodatkiem, który prezentuje kompleksową historię wcześniejszych publikacji. Ta potężna funkcja śledzi wszystkie działania związane z publikacjami, takie jak przesyłanie treści, edycje i zatwierdzenia. Użytkownicy mogą teraz bez wysiłku uzyskać dostęp do chronologicznej listy wcześniejszych publikacji, umożliwiając im monitorowanie postępów, przeglądanie danych historycznych i zapewnienie płynnego przepływu pracy publikacji.

Wraz z odsłonięciem sekcji Task Tracker i System Jobs, oferujemy kompleksowy zestaw narzędzi usprawniających zarządzanie zadaniami i obieg publikacji. Nasze zorientowane na użytkownika podejście do projektowania sprawia, że wdrożenie przebiega bezproblemowo, zapewniając, że nawet nowi użytkownicy mogą szybko nawigować i w pełni wykorzystać te zaawansowane funkcje. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i intuicyjnym elementom sterującym, sekcje Task Tracker i System Jobs zapewniają łatwe i satysfakcjonujące doświadczenie dla wszystkich użytkowników.

Backend

Cieszymy się, że możemy wprowadzić znaczące ulepszenie do naszych generowanych aplikacji backendowych, teraz z domyślnym automatycznym dodawaniem indeksów do kluczy obcych. To najnowsze ulepszenie stanowi krok naprzód w zarządzaniu bazami danych, obiecując poprawę ogólnej wydajności zapytań DBMS.

Dzięki tej aktualizacji nasze aplikacje backendowe będą automatycznie identyfikować i indeksować klucze obce, optymalizując pobieranie i manipulowanie powiązanymi danymi. Dzięki efektywnemu łączeniu tabel za pomocą indeksowanych kluczy obcych, proces wykonywania zapytań staje się znacznie bardziej wydajny, zmniejszając potrzebę pełnego skanowania tabel i minimalizując czas przetwarzania zapytań.

Korzyści płynące z tego innowacyjnego podejścia do indeksowania są wielorakie:

Znacząco redukuje narzut związany z łączeniem powiązanych tabel, ponieważ indeksowane klucze obce przyspieszają wyszukiwanie danych i usprawniają ich pobieranie.

Mechanizm indeksowania znacznie poprawia plany wykonywania zapytań, umożliwiając systemowi zarządzania bazą danych dostęp do danych z większą precyzją i szybkością.

Wpływ tego automatycznego indeksowania jest namacalny w całym spektrum zapytań. Począwszy od prostych wyszukiwań po złożone zapytania analityczne, ulepszone aplikacje zaplecza wykazują znaczny wzrost wydajności zapytań DBMS o 10-50%, w zależności od złożoności konkretnego zapytania i ilości danych. Ten wzrost wydajności umożliwia firmom wydobywanie spostrzeżeń i podejmowanie decyzji opartych na danych z niezrównaną elastycznością i szybkością reakcji.

Aktualizacje ogólne

W naszych najnowszych aktualizacjach ogólnych z przyjemnością przedstawiamy transformacyjne funkcje, które rewolucjonizują bezpieczeństwo platformy i wygodę użytkownika.

Tokeny JWT

Wdrożyliśmy bloki i modele do pracy z tokenami JWT na naszej platformie. Ponadto obsługujemy zarówno asynchroniczne, jak i synchroniczne algorytmy mieszania kluczy do podpisywania tokenów, zapewniając większą elastyczność i zwiększone bezpieczeństwo. Dzięki tej ulepszonej funkcjonalności użytkownicy mogą wykorzystać najbardziej odpowiednie metody kryptograficzne, aby zoptymalizować proces podpisywania tokenów i zapewnić bezpieczną transmisję danych.

Adresy URL

Deweloperzy mogą teraz używać niestandardowych adresów URL podczas publikowania aplikacji mobilnych w sklepie. Dzięki temu potężnemu dodatkowi użytkownicy mają swobodę dostosowywania i personalizowania adresu URL aplikacji w celu dostosowania jej do tożsamości marki lub określonych strategii marketingowych.

Moduł Autodesk

Wdrożyliśmy bloki zaprojektowane specjalnie do pracy z kluczowymi endpoints, w tym GetMyPrice, PlaceOrder, GetOrderStatus i GetOrderDetails. Ta aktualizacja jest kamieniem milowym, zwiększającym funkcjonalność i wydajność modułu Autodesk, wyposażając programistów w potężne narzędzia do płynnej interakcji z tymi krytycznymi endpoints.

Autoryzacja

Zaktualizowaliśmy nasz moduł autoryzacji, aby logowanie użytkowników było jeszcze bardziej elastyczne. Głównym punktem tej aktualizacji jest zmiana zmiennej logowania z typu Email na String. To ulepszenie pozwala programistom logować się przy użyciu metody, która najbardziej im odpowiada, dzięki czemu proces uwierzytelniania jest bardziej przyjazny dla użytkownika i integracyjny.

Blok if-else

Wprowadzono znaczące zmiany w logice bloku if-else. W szczególności, gdy wartość null jest wprowadzana do zmiennej bool, zachowanie bloku jest teraz zgodne z logiką false. Modyfikacja ta zapewnia bardziej przewidywalne i spójne wyniki w przepływach pracy aplikacji, umożliwiając programistom bardziej efektywną obsługę wartości null w kontekście instrukcji warunkowych.

AppMaster.io przeszedł znaczące ulepszenia dzięki najnowszym lipcowym aktualizacjom, znacznie ulepszając swoją platformę programistyczną. Dzięki zaangażowaniu w innowacje i doświadczenia użytkowników, umożliwiamy programistom tworzenie niezwykłych aplikacji i korzystanie z przyszłości nieograniczonych możliwości dzięki rozwojowi no-code.