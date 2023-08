AppMasterAs actualizações de julho do .io estão aqui! Explore as melhorias e as novas funcionalidades que tornam a nossa plataforma ainda mais poderosa e não deixe de as experimentar.

Protocolo V3 para Android

Temos o prazer de apresentar o novo protocolo v3 adaptado para aplicações Web e móveis Android. Com a sua implementação, os utilizadores podem esperar um aumento imediato na velocidade das aplicações, proporcionando uma experiência inigualável desde o momento do lançamento.

Com a transição para a v3, o tamanho do ficheiro de configuração diminuiu significativamente em 12 vezes, tudo atribuído à pré-otimização do servidor. Como resultado, os processos empresariais apresentam agora uma melhoria notável, funcionando pelo menos 2 vezes mais depressa do que anteriormente.

Além disso, os primeiros ecrãs são agora pré-carregados no ficheiro de configuração inicial, resultando numa apresentação mais rápida. Esta otimização melhora a experiência geral do utilizador, reduzindo os tempos de carregamento e assegurando um acesso rápido ao conteúdo essencial aquando do lançamento da aplicação. Com esta melhoria, as aplicações Android demonstram maior capacidade de resposta e eficiência, satisfazendo as exigências dos utilizadores móveis modernos.

Estas actualizações reafirmam o compromisso da AppMaster em manter-se na vanguarda da tecnologia de ponta, permitindo que os programadores e os utilizadores finais libertem o verdadeiro potencial das suas aplicações Android.

Novas secções

As nossas últimas actualizações também introduzem duas adições significativas: a secção Rastreador de tarefas e a secção Empregos do sistema.

Rastreador de tarefas

É uma adição revolucionária à nossa plataforma que promete redefinir a forma como gere as suas tarefas. Com a sua integração perfeita e interface de fácil utilização, esta funcionalidade de vanguarda permite-lhe organizar, acompanhar e dar prioridade às suas tarefas sem esforço.

O mecanismo inteligente de sincronização de dados, que garante que todas as suas tarefas são armazenadas de forma segura e prontamente acessíveis em vários dispositivos, é fundamental para a proeza do Task Tracker. Aproveitando o armazenamento avançado baseado na nuvem e as actualizações em tempo real, pode fazer uma transição perfeita entre os seus dispositivos de secretária, móveis e tablets, sem nunca perder o ritmo da sua viagem de gestão de tarefas.

Tarefas do sistema

Esta secção é uma adição inestimável que apresenta um histórico abrangente de publicações anteriores. Esta poderosa funcionalidade mantém um registo de todas as actividades relacionadas com a publicação, tais como carregamentos de conteúdos, edições e aprovações. Os utilizadores podem agora aceder sem esforço a uma lista cronológica de publicações anteriores, o que lhes permite monitorizar o progresso, rever dados históricos e assegurar fluxos de trabalho de publicação sem problemas.

Com a revelação da secção Task Tracker e System Jobs, oferecemos um conjunto abrangente de ferramentas para simplificar a gestão de tarefas e os fluxos de trabalho de publicação. A nossa abordagem de design centrada no utilizador torna a integração perfeita, garantindo que mesmo os novos utilizadores possam navegar rapidamente e tirar o máximo partido destas sofisticadas funcionalidades. Com uma interface de fácil utilização e controlos intuitivos, o Task Tracker e a secção System Jobs proporcionam uma experiência fácil e gratificante a todos os utilizadores.

Backend

Estamos entusiasmados por introduzir uma melhoria significativa nas nossas aplicações de backend geradas, apresentando agora a adição automática de índices a chaves estrangeiras por defeito. Esta última melhoria representa um passo transformador na gestão de bases de dados, prometendo melhorar o desempenho geral das consultas DBMS.

Com esta atualização, as nossas aplicações backend identificarão e indexarão automaticamente chaves estrangeiras, optimizando a recuperação e a manipulação de dados relacionados. Ao ligar eficazmente as tabelas através de chaves estrangeiras indexadas, o processo de execução da consulta torna-se substancialmente mais eficiente, reduzindo a necessidade de pesquisas em tabelas completas e minimizando o tempo de processamento da consulta.

As vantagens desta abordagem inovadora à indexação são múltiplas:

Reduz drasticamente a sobrecarga associada à junção de tabelas relacionadas, uma vez que as chaves estrangeiras indexadas aceleram a pesquisa de dados e simplificam a recuperação de dados.

O mecanismo de indexação melhora significativamente os planos de execução de consultas, permitindo que o sistema de gestão de bases de dados aceda aos dados com maior precisão e rapidez.

O impacto desta indexação automática é tangível num espetro de consultas. Desde pesquisas simples a consultas analíticas complexas, as aplicações backend melhoradas demonstram um aumento notável de 10 a 50% no desempenho das consultas do SGBD, dependendo da complexidade da consulta específica e do volume de dados. Este aumento no desempenho permite às empresas extrair conhecimentos e tomar decisões baseadas em dados com uma agilidade e capacidade de resposta inigualáveis.

Actualizações gerais

Nas nossas últimas actualizações gerais, estamos entusiasmados por revelar funcionalidades transformadoras que revolucionam a segurança da plataforma e a experiência do utilizador.

Tokens JWT

Implementámos blocos e modelos para trabalhar com tokens JWT na nossa plataforma. Além disso, suportamos algoritmos de hashing de chave assíncronos e síncronos para assinatura de tokens, oferecendo mais flexibilidade e segurança aprimorada. Com esta funcionalidade melhorada, os utilizadores podem utilizar os métodos criptográficos mais adequados para otimizar o processo de assinatura de tokens e garantir a segurança da transmissão de dados.

URLs

Os programadores podem agora utilizar URLs não normalizados quando publicam aplicações móveis na loja. Com esta poderosa adição, os utilizadores têm a liberdade de personalizar o URL da aplicação para se alinharem com a identidade da sua marca ou estratégias de marketing específicas.

Módulo Autodesk

Implementámos blocos concebidos especificamente para trabalhar com os principais endpoints, incluindo GetMyPrice, PlaceOrder, GetOrderStatus e GetOrderDetails. Esta atualização é um marco importante, melhorando a funcionalidade e a eficiência do módulo Autodesk, equipando os programadores com ferramentas poderosas para interagir sem problemas com estes endpoints.

Autorização

Actualizámos o nosso módulo de autorização para tornar o início de sessão do utilizador ainda mais flexível. O ponto principal desta atualização é que a variável de início de sessão foi alterada do tipo Email para o tipo String. Esta melhoria permite que os programadores iniciem sessão utilizando o método que mais lhes convém, tornando o processo de autenticação mais fácil de utilizar e inclusivo.

Bloco If-else

Foram implementadas alterações notáveis na lógica do bloco if-else. Especificamente, quando um valor nulo é introduzido numa variável bool, o comportamento do bloco alinha-se agora com a lógica de false. Esta modificação garante resultados mais previsíveis e consistentes nos fluxos de trabalho da aplicação, permitindo aos programadores lidar com valores nulos de forma mais eficaz no contexto de declarações condicionais.

AppMasterO .io sofreu melhorias substanciais com as suas últimas actualizações de julho, melhorando significativamente a sua plataforma de desenvolvimento de software. Com um compromisso para com a inovação e a experiência do utilizador, damos aos programadores a possibilidade de criarem aplicações notáveis e de abraçarem um futuro de possibilidades ilimitadas através do desenvolvimento no-code.