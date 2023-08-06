AppMaster.io 的七月更新来了！探索使我们的平台更加强大的增强功能和新功能，一定要试试看。

适用于安卓的 V3 协议

我们很高兴为您介绍专为 Android 网页和移动应用程序定制的新 v3 协议。使用该协议后，用户可以期待应用程序的速度立即得到提升，从启动的那一刻起就能获得无与伦比的体验。

在过渡到 v3 后，配置文件的大小显著减少了 12 倍，这都归功于服务器的预先优化。因此，业务流程现在有了明显改善，运行速度比以前至少快了 2 倍。

此外，首屏现在已在初始配置文件中预载，从而加快了渲染速度。这一优化减少了加载时间，确保应用程序启动后能迅速访问重要内容，从而增强了整体用户体验。通过这一改进，Android 应用程序的响应速度和效率都得到了提高，从而满足了现代移动用户的需求。

这些升级再次证明了AppMaster 始终走在尖端技术前沿的承诺，使开发人员和最终用户都能释放其 Android 应用程序的真正潜力。

新板块

我们的最新更新还增加了两个重要部分：任务跟踪器部分和系统工作部分。

任务跟踪器

这是我们平台的一个革命性新增功能，有望重新定义您管理任务的方式。通过无缝集成和友好的用户界面，这项先进的功能可以让您毫不费力地组织、跟踪任务，并对任务进行优先排序。

任务跟踪器的核心功能是其智能数据同步机制，它能确保您的所有任务都得到安全存储，并可在多台设备上随时访问。利用先进的云存储和实时更新功能，您可以在台式机、手机和平板设备之间无缝切换，在任务管理之旅中不会错过任何一个环节。

系统工作

该部分是一项宝贵的新增功能，全面展示了过去的出版历史。这项强大的功能可跟踪所有与出版相关的活动，如内容上传、编辑和审批。用户现在可以毫不费力地访问按时间顺序排列的过去出版物列表，从而能够监控进度、查看历史数据并确保无缝的出版工作流程。

随着任务跟踪器和系统工作部分的推出，我们提供了一套全面的工具来简化任务管理和出版工作流程。我们以用户为中心的设计方法实现了无缝入门，确保新用户也能快速浏览并充分利用这些复杂的功能。通过友好的用户界面和直观的控制，任务跟踪器和系统工作部分为所有用户提供了轻松而有益的体验。

后台

我们非常高兴地向大家介绍我们生成的后台应用程序的一项重大改进，即默认情况下自动为外键添加索引。这一最新改进代表了数据库管理的变革性进步，有望提高数据库管理系统的整体查询性能。

通过这次更新，我们的后端应用程序将自动识别外键并为其建立索引，从而优化相关数据的检索和操作。通过索引外键有效连接表，查询执行过程的效率大大提高，减少了全表扫描的需要，最大限度地缩短了查询处理时间。

这种创新的索引方法具有多重优势：

由于索引外键可加快数据查找并简化数据检索，因此它大大减少了与连接相关表相关的开销。

索引机制大大改进了查询执行计划，使数据库管理系统能够以更高的精度和速度访问数据。

这种自动索引对各种查询的影响是显而易见的。从简单的查询到复杂的分析查询，增强型后台应用程序都能显著提高数据库管理系统的查询性能 10%-50%，具体取决于特定查询的复杂性和数据量。性能的提升使企业能够以无与伦比的敏捷性和响应速度提取洞察力并做出数据驱动型决策。

一般更新

在我们最新的一般更新中，我们非常高兴地推出了变革性功能，彻底改变了平台的安全性和用户体验。

JWT 标记

现在，我们已经在平台上实现了 JWT 标记的区块和模型。此外，我们还支持用于令牌签名的异步和同步密钥散列算法，为您提供更多灵活性和更高安全性。有了这些增强功能，用户可以利用最合适的加密方法来优化令牌签名过程，确保数据传输的安全性。

URL

开发人员现在可以在向商店发布移动应用程序时使用非标准 URL。有了这一强大的新增功能，用户可以自由定制和个性化应用程序的 URL，以符合其品牌形象或特定的营销策略。

欧特克模块

我们实施了专为与关键endpoints 协同工作而设计的模块，包括 GetMyPrice、PlaceOrder、GetOrderStatus 和 GetOrderDetails。此次更新是一个重要的里程碑，它增强了 Autodesk 模块的功能和效率，为开发人员提供了与这些关键endpoints 进行无缝交互的强大工具。

授权

我们更新了授权模块，使用户登录更加灵活。此次更新的重点是将登录变量从电子邮件类型改为字符串类型。这一改进允许开发人员使用最适合自己的方法登录，使验证过程更加友好和包容。

If-else 块

if-else 块的逻辑发生了显著变化。具体来说，在 bool 变量中引入空值时，程序块的行为现在与 false 的逻辑一致。这一修改可确保应用程序工作流中的结果更具可预测性和一致性，使开发人员能够在条件语句的上下文中更有效地处理空值。

AppMaster.io 在最新的七月更新中进行了大量改进，极大地增强了其软件开发平台。我们致力于创新和用户体验，通过no-code 开发，让开发人员能够创建卓越的应用程序，拥抱充满无限可能的未来。