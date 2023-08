AppMaster.io's juli updates zijn hier! Ontdek de verbeteringen en nieuwe functies die ons platform nog krachtiger maken en probeer ze zeker uit.

V3-protocol voor Android

We zijn verheugd om het nieuwe v3-protocol voor te stellen, speciaal voor Android web- en mobiele apps. Met de implementatie ervan kunnen gebruikers een onmiddellijke toename in app-snelheid verwachten, waardoor een ongeëvenaarde ervaring wordt geleverd vanaf het moment van lancering.

Met de overgang naar v3 is de grootte van het configuratiebestand aanzienlijk afgenomen met een factor 12, allemaal dankzij pre-optimalisatie van de server. Als gevolg hiervan vertonen bedrijfsprocessen nu een opmerkelijke verbetering en verlopen ze minstens 2 keer sneller dan voorheen.

Bovendien worden de eerste schermen nu vooraf geladen in het initiële configuratiebestand, wat resulteert in een snellere rendering. Deze optimalisatie verbetert de algehele gebruikerservaring door laadtijden te verkorten en snelle toegang tot essentiële content te garanderen bij het starten van de app. Dankzij deze verbetering reageren Android-applicaties sneller en efficiënter en voldoen ze aan de eisen van moderne mobiele gebruikers.

Deze upgrades bevestigen opnieuw AppMaster's toewijding om in de voorhoede te blijven van cutting-edge technologie, waardoor zowel ontwikkelaars als eindgebruikers het ware potentieel van hun Android applicaties kunnen ontsluiten.

Nieuwe secties

Onze nieuwste updates introduceren ook twee belangrijke toevoegingen: de sectie Task Tracker en de sectie System Jobs.

Taakvolger

Dit is een revolutionaire toevoeging aan ons platform die de manier waarop je je taken beheert belooft te herdefiniëren. Met zijn naadloze integratie en gebruiksvriendelijke interface stelt deze geavanceerde functie je in staat om je taken moeiteloos te organiseren, volgen en prioriteren.

Centraal in de kracht van Task Tracker staat het intelligente datasynchronisatiemechanisme, dat ervoor zorgt dat al je taken veilig worden opgeslagen en gemakkelijk toegankelijk zijn op meerdere apparaten. Door gebruik te maken van geavanceerde cloud-gebaseerde opslag en realtime updates, kun je naadloos schakelen tussen je desktop-, mobiele en tablet-apparaten en hoef je nooit een slag te missen in je reis naar taakbeheer.

Systeemtaken

Deze sectie is van onschatbare waarde en toont een uitgebreide geschiedenis van eerdere publicaties. Deze krachtige functie houdt alle publicatiegerelateerde activiteiten bij, zoals het uploaden van content, bewerkingen en goedkeuringen. Gebruikers hebben nu moeiteloos toegang tot een chronologische lijst van eerdere publicaties, zodat ze de voortgang kunnen bewaken, historische gegevens kunnen bekijken en naadloze publicatieworkflows kunnen garanderen.

Met de onthulling van de secties Task Tracker en System Jobs bieden we een uitgebreide reeks tools voor het stroomlijnen van taakbeheer en publicatieworkflows. Ons gebruikersgerichte ontwerp zorgt voor een naadloze ingebruikname, zodat zelfs nieuwe gebruikers snel kunnen navigeren en optimaal gebruik kunnen maken van deze geavanceerde functies. Met een gebruiksvriendelijke interface en intuïtieve bediening bieden de Task Tracker en System Jobs sectie een moeiteloze en lonende ervaring voor alle gebruikers.

Backend

We zijn verheugd om een belangrijke verbetering te introduceren in onze gegenereerde backend applicaties, die nu standaard voorzien zijn van automatische indexen voor foreign keys. Deze laatste verbetering vertegenwoordigt een transformatieve stap in databasebeheer en belooft de algehele DBMS-queryprestaties te verbeteren.

Met deze update zullen onze backend applicaties automatisch foreign keys identificeren en indexeren, waardoor het ophalen en manipuleren van gerelateerde gegevens wordt geoptimaliseerd. Door tabellen efficiënt te koppelen via geïndexeerde foreign keys, wordt het uitvoeren van query's aanzienlijk efficiënter, waardoor er minder volledige scans van tabellen nodig zijn en de verwerkingstijd van query's wordt geminimaliseerd.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

De voordelen van deze innovatieve benadering van indexeren zijn veelvoudig:

De overhead die gepaard gaat met het verbinden van gerelateerde tabellen wordt drastisch verminderd, omdat de geïndexeerde vreemde sleutels het opzoeken van gegevens versnellen en het ophalen van gegevens stroomlijnen.

Het indexeringsmechanisme verbetert queryuitvoeringsplannen aanzienlijk, waardoor het databasemanagementsysteem gegevens nauwkeuriger en sneller kan benaderen.

De impact van deze automatische indexering is tastbaar in een spectrum van queries. Van eenvoudige lookups tot complexe analytische query's, de verbeterde back-end applicaties laten een opmerkelijke 10-50% toename in DBMS queryprestaties zien, afhankelijk van de complexiteit van de specifieke query en het datavolume. Deze prestatieverbetering stelt bedrijven in staat om inzichten te verkrijgen en datagestuurde beslissingen te nemen met een ongeëvenaarde flexibiliteit en reactiesnelheid.

In onze laatste algemene updates zijn we verheugd om transformatieve functies te onthullen die een revolutie teweegbrengen in de beveiliging en gebruikerservaring van het platform.

JWT-tokens

We hebben nu blokken en modellen geïmplementeerd om met JWT-tokens te werken op ons platform. Daarnaast ondersteunen we zowel asynchrone als synchrone hashing-algoritmen voor het ondertekenen van tokens, waardoor u meer flexibiliteit en een betere beveiliging krijgt. Met deze verbeterde functionaliteit kunnen gebruikers de meest geschikte cryptografische methoden gebruiken om het ondertekeningsproces van tokens te optimaliseren en een veilige gegevensoverdracht te garanderen.

URL's

Ontwikkelaars kunnen nu niet-standaard URL's gebruiken bij het publiceren van mobiele apps in de store. Met deze krachtige toevoeging hebben gebruikers de vrijheid om de URL van de app aan te passen en te personaliseren om deze in lijn te brengen met hun merkidentiteit of specifieke marketingstrategieën.

Autodesk-module

We hebben blokken geïmplementeerd die speciaal zijn ontworpen voor het werken met de belangrijkste endpoints, waaronder GetMyPrice, PlaceOrder, GetOrderStatus en GetOrderDetails. Deze update is een belangrijke mijlpaal, die de functionaliteit en efficiëntie van de Autodesk-module verbetert en ontwikkelaars voorziet van krachtige tools voor naadloze interactie met deze cruciale endpoints.

Autorisatie

We hebben onze autorisatiemodule bijgewerkt om het inloggen van gebruikers nog flexibeler te maken. Het belangrijkste punt van deze update is dat de inlogvariabele is veranderd van het type E-mail naar het type String. Deze verbetering stelt ontwikkelaars in staat om in te loggen met de methode die het beste bij hen past, waardoor het authenticatieproces gebruiksvriendelijker en inclusiever wordt.

If-else-blok

Er zijn opmerkelijke wijzigingen doorgevoerd in de logica van het if-else-blok. Wanneer een nulwaarde wordt ingevoerd in een bool-variabele, is het gedrag van het blok nu in lijn met de logica van false. Deze wijziging zorgt voor meer voorspelbare en consistente uitkomsten in de workflows van de app, waardoor ontwikkelaars effectiever kunnen omgaan met nulwaarden binnen de context van voorwaardelijke verklaringen.

AppMaster.io heeft aanzienlijke verbeteringen ondergaan met de laatste updates van juli, waardoor het softwareontwikkelingsplatform aanzienlijk is verbeterd. Met een toewijding aan innovatie en gebruikerservaring stellen we ontwikkelaars in staat om opmerkelijke toepassingen te maken en een toekomst van onbegrensde mogelijkheden te omarmen door middel van no-code ontwikkeling.