AppMaster.io Les mises à jour de juillet sont arrivées ! Découvrez les améliorations et les nouvelles fonctionnalités qui rendent notre plateforme encore plus puissante et n'hésitez pas à les essayer.

Protocole V3 pour Android

Nous sommes ravis de présenter le nouveau protocole v3 conçu pour les applications web et mobiles Android. Avec sa mise en œuvre, les utilisateurs peuvent s'attendre à une augmentation immédiate de la vitesse des applications, offrant une expérience inégalée dès le moment du lancement.

Avec le passage à la version 3, la taille du fichier de configuration a été divisée par 12, grâce à la pré-optimisation du serveur. En conséquence, les processus d'entreprise présentent désormais une amélioration notable, fonctionnant au moins deux fois plus vite qu'auparavant.

En outre, les premiers écrans sont désormais préchargés dans le fichier de configuration initial, ce qui permet un rendu plus rapide. Cette optimisation améliore l'expérience globale de l'utilisateur en réduisant les temps de chargement et en garantissant un accès rapide au contenu essentiel dès le lancement de l'application. Grâce à cette amélioration, les applications Android font preuve d'une réactivité et d'une efficacité accrues, répondant ainsi aux exigences des utilisateurs de téléphones portables modernes.

Ces mises à jour réaffirment l'engagement de AppMaster à rester à la pointe de la technologie, permettant aux développeurs et aux utilisateurs finaux d'exploiter le véritable potentiel de leurs applications Android.

Nouvelles sections

Nos dernières mises à jour introduisent également deux ajouts significatifs : la section Task Tracker et la section System Jobs.

Suivi des tâches

Il s'agit d'un ajout révolutionnaire à notre plateforme qui promet de redéfinir la façon dont vous gérez vos tâches. Grâce à son intégration transparente et à son interface conviviale, cette fonctionnalité de pointe vous permet d'organiser, de suivre et de hiérarchiser vos tâches sans effort.

Le mécanisme intelligent de synchronisation des données est au cœur des prouesses du Task Tracker. Il garantit que toutes vos tâches sont stockées en toute sécurité et facilement accessibles sur plusieurs appareils. Grâce à un stockage avancé dans le nuage et à des mises à jour en temps réel, vous pouvez passer en toute transparence de votre ordinateur de bureau à votre téléphone portable et à votre tablette, sans jamais perdre le fil de la gestion de vos tâches.

Emplois du système

Cette section est un ajout inestimable qui présente un historique complet des publications passées. Cette fonction puissante permet de suivre toutes les activités liées à la publication, telles que les téléchargements de contenu, les modifications et les approbations. Les utilisateurs peuvent désormais accéder sans effort à une liste chronologique des publications antérieures, ce qui leur permet de suivre l'avancement des travaux, d'examiner les données historiques et d'assurer des flux de travail de publication sans faille.

Avec le dévoilement de la section "Task Tracker" et "System Jobs", nous offrons une suite complète d'outils pour rationaliser la gestion des tâches et les flux de travail de publication. Notre approche de la conception centrée sur l'utilisateur rend l'intégration transparente, garantissant que même les nouveaux utilisateurs peuvent rapidement naviguer et tirer le meilleur parti de ces fonctionnalités sophistiquées. Grâce à une interface conviviale et à des commandes intuitives, le suivi des tâches et la section "System Jobs" permettent à tous les utilisateurs de vivre une expérience enrichissante et sans effort.

Backend

Nous sommes heureux de présenter une amélioration significative de nos applications backend générées, avec l'ajout automatique d'index aux clés étrangères par défaut. Cette dernière amélioration représente une avancée transformatrice dans la gestion des bases de données, promettant d'améliorer les performances globales des requêtes du SGBD.

Grâce à cette mise à jour, nos applications dorsales identifieront et indexeront automatiquement les clés étrangères, optimisant ainsi la récupération et la manipulation des données connexes. En reliant efficacement les tables par le biais de clés étrangères indexées, le processus d'exécution des requêtes devient nettement plus efficace, ce qui réduit la nécessité de balayer des tables entières et minimise le temps de traitement des requêtes.

Les avantages de cette approche innovante de l'indexation sont multiples :

Elle réduit considérablement les frais généraux liés à la jonction de tables connexes, car les clés étrangères indexées accélèrent les recherches de données et rationalisent la récupération des données.

Le mécanisme d'indexation améliore considérablement les plans d'exécution des requêtes, ce qui permet au système de gestion de base de données d'accéder aux données avec plus de précision et de rapidité.

L'impact de cette indexation automatique est tangible sur toute une série de requêtes. Qu'il s'agisse de simples recherches ou de requêtes analytiques complexes, les applications dorsales améliorées affichent une augmentation remarquable de 10 à 50 % des performances du SGBD, en fonction de la complexité de la requête et du volume de données. Ce gain de performance permet aux entreprises d'extraire des informations et de prendre des décisions basées sur des données avec une agilité et une réactivité inégalées.

Mises à jour générales

Dans nos dernières mises à jour générales, nous sommes ravis de dévoiler des fonctionnalités transformatrices qui révolutionnent la sécurité de la plateforme et l'expérience de l'utilisateur.

Jetons JWT

Nous avons maintenant implémenté des blocs et des modèles pour travailler avec des jetons JWT sur notre plateforme. En outre, nous prenons en charge les algorithmes de hachage de clés asynchrones et synchrones pour la signature des jetons, ce qui vous offre une plus grande flexibilité et une sécurité accrue. Grâce à cette fonctionnalité améliorée, les utilisateurs peuvent exploiter les méthodes cryptographiques les plus appropriées pour optimiser le processus de signature des jetons et garantir la sécurité de la transmission des données.

URL

Les développeurs peuvent désormais utiliser des URL non standard lorsqu'ils publient des applications mobiles dans la boutique. Grâce à cet ajout puissant, les utilisateurs ont la liberté de personnaliser l'URL de l'application afin de l'aligner sur l'identité de leur marque ou sur des stratégies de marketing spécifiques.

Module Autodesk

Nous avons mis en place des blocs spécialement conçus pour travailler avec les principales applications endpoints, notamment GetMyPrice, PlaceOrder, GetOrderStatus et GetOrderDetails. Cette mise à jour est une étape majeure, qui améliore la fonctionnalité et l'efficacité du module Autodesk, en dotant les développeurs d'outils puissants pour interagir de manière transparente avec ces éléments essentiels endpoints.

Autorisation

Nous avons mis à jour notre module d'autorisation pour rendre la connexion des utilisateurs encore plus flexible. Le point principal de cette mise à jour est que la variable de connexion est passée de l'email à la chaîne de caractères. Cette amélioration permet aux développeurs de se connecter en utilisant la méthode qui leur convient le mieux, ce qui rend le processus d'authentification plus convivial et inclusif.

Bloc If-else

Des changements notables ont été apportés à la logique du bloc if-else. Plus précisément, lorsqu'une valeur nulle est introduite dans une variable bool, le comportement du bloc s'aligne désormais sur la logique de false. Cette modification garantit des résultats plus prévisibles et plus cohérents dans les flux de travail de l'application, permettant aux développeurs de gérer plus efficacement les valeurs nulles dans le contexte des déclarations conditionnelles.

AppMaster.io a fait l'objet d'améliorations substantielles avec ses dernières mises à jour de juillet, améliorant ainsi sa plateforme de développement logiciel de manière significative. Grâce à notre engagement en faveur de l'innovation et de l'expérience utilisateur, nous permettons aux développeurs de créer des applications remarquables et d'embrasser un avenir aux possibilités illimitées par le biais du développement no-code.