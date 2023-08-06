AppMaster.io'nun Temmuz güncellemeleri burada! Platformumuzu daha da güçlü kılan geliştirmeleri ve yeni özellikleri keşfedin ve mutlaka deneyin.

Android için V3 Protokolü

Android web ve mobil uygulamaları için özel olarak hazırlanmış yeni v3 protokolünü sunmaktan heyecan duyuyoruz. Uygulaması ile kullanıcılar, uygulama hızında ani bir artış bekleyebilir ve lansman anından itibaren benzersiz bir deneyim sunabilir.

v3'e geçişle birlikte yapılandırma dosyasının boyutu, tümü sunucu ön optimizasyonuna atfedilen 12 kat önemli ölçüde azaldı. Sonuç olarak, iş süreçleri artık gözle görülür bir iyileşme gösteriyor ve eskisinden en az 2 kat daha hızlı çalışıyor.

Ayrıca, ilk ekranlar artık ilk yapılandırma dosyasına önceden yüklenmiştir ve bu da daha hızlı işleme sağlar. Bu optimizasyon, yükleme sürelerini azaltarak ve uygulama başlatıldığında temel içeriğe hızlı erişim sağlayarak genel kullanıcı deneyimini geliştirir. Bu geliştirmeyle Android uygulamaları, modern mobil kullanıcıların taleplerini karşılayarak gelişmiş yanıt verme ve verimlilik sergiliyor.

Bu yükseltmeler, AppMaster en son teknolojinin ön saflarında yer alma taahhüdünü bir kez daha teyit ediyor ve hem geliştiricileri hem de son kullanıcıları Android uygulamalarının gerçek potansiyelini ortaya çıkarmaları için destekliyor.

Yeni Bölümler

En son güncellemelerimiz ayrıca iki önemli ekleme getiriyor: Görev İzleyici bölümü ve Sistem İşleri bölümü.

Görev İzleyici

Görevlerinizi yönetme şeklinizi yeniden tanımlamayı vaat eden, platformumuza devrim niteliğinde bir ekleme. Kusursuz entegrasyonu ve kullanıcı dostu arayüzü ile bu son teknoloji özellik, görevlerinizi zahmetsizce düzenlemenizi, izlemenizi ve önceliklendirmenizi sağlar.

Task Tracker'ın maharetinin merkezinde, tüm görevlerinizin güvenli bir şekilde saklanmasını ve birden fazla cihazda kolaylıkla erişilebilir olmasını sağlayan akıllı veri senkronizasyon mekanizması yer alır. Gelişmiş bulut tabanlı depolama ve gerçek zamanlı güncellemelerden yararlanarak, görev yönetimi yolculuğunuzda hiçbir anı kaçırmadan masaüstü, mobil ve tablet cihazlarınız arasında sorunsuz geçiş yapabilirsiniz.

Sistem İşleri

Bu bölüm, geçmiş yayınların kapsamlı bir geçmişini sergileyen paha biçilmez bir ektir. Bu güçlü özellik, içerik yüklemeleri, düzenlemeler ve onaylar gibi yayınla ilgili tüm etkinlikleri takip eder. Kullanıcılar artık geçmiş yayınların kronolojik bir listesine zahmetsizce erişerek ilerlemeyi izlemelerine, geçmiş verileri gözden geçirmelerine ve sorunsuz yayın iş akışları sağlamalarına olanak tanır.

Görev İzleyici ve Sistem İşleri bölümünün kullanıma sunulmasıyla birlikte, görev yönetimi ve yayınlama iş akışlarını düzene sokmak için kapsamlı bir araç paketi sunuyoruz. Kullanıcı merkezli tasarım yaklaşımımız, yeni kullanıcıların bile hızlı bir şekilde gezinebilmesini ve bu gelişmiş özelliklerden en iyi şekilde yararlanabilmesini sağlayarak, katılımı sorunsuz hale getirir. Kullanıcı dostu arayüzü ve sezgisel kontrolleri ile Görev İzleyici ve Sistem İşleri bölümü, tüm kullanıcılar için zahmetsiz ve ödüllendirici bir deneyim sunar.

arka uç

Üretilen arka uç uygulamalarımızda artık varsayılan olarak dizinlerin yabancı anahtarlara otomatik olarak eklenmesini içeren önemli bir geliştirme sunmaktan heyecan duyuyoruz. Bu en son geliştirme, genel DBMS sorgu performansını geliştirmeyi vaat ederek, veritabanı yönetiminde dönüştürücü bir adımı temsil ediyor.

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Bu güncellemeyle, arka uç uygulamalarımız yabancı anahtarları otomatik olarak belirleyecek ve dizine ekleyerek ilgili verilerin alınmasını ve işlenmesini optimize edecektir. Dizinlenmiş yabancı anahtarlar aracılığıyla tabloları verimli bir şekilde bağlayarak, sorgu yürütme süreci önemli ölçüde daha verimli hale gelir, tam tablo taramalarına olan ihtiyacı azaltır ve sorgu işleme süresini en aza indirir.

İndekslemeye yönelik bu yenilikçi yaklaşımın faydaları çok yönlüdür:

Dizinlenmiş yabancı anahtarlar veri aramalarını hızlandırdığından ve veri alımını kolaylaştırdığından, ilgili tabloların birleştirilmesiyle ilişkili ek yükü önemli ölçüde azaltır.

İndeksleme mekanizması, sorgu yürütme planlarını önemli ölçüde iyileştirerek veritabanı yönetim sisteminin verilere daha yüksek hassasiyet ve hızla erişmesini sağlar.

Bu otomatik indekslemenin etkisi, bir dizi sorguda somuttur. Basit aramalardan karmaşık analitik sorgulara kadar değişen gelişmiş arka uç uygulamaları, belirli sorgunun karmaşıklığına ve veri hacmine bağlı olarak, DBMS sorgu performansında %10-50 oranında dikkate değer bir artış gösterir. Performanstaki bu artış, işletmelerin içgörüleri elde etmelerini ve benzersiz çeviklik ve yanıt verebilirlik ile veriye dayalı kararlar almalarını sağlar.

Genel Güncellemeler

En son genel güncellemelerimizde, platformun güvenlik ve kullanıcı deneyiminde devrim yaratan dönüştürücü özellikleri ortaya çıkarmaktan heyecan duyuyoruz.

JWT Jetonları

Artık platformumuzda JWT belirteçleriyle çalışmak için bloklar ve modeller uyguladık. Ek olarak, belirteç imzalama için hem eşzamansız hem de eşzamanlı anahtar karma algoritmalarını destekleyerek size daha fazla esneklik ve gelişmiş güvenlik sunuyoruz. Bu gelişmiş işlevsellik ile kullanıcılar, belirteç imzalama sürecini optimize etmek ve güvenli veri iletimini sağlamak için en uygun kriptografik yöntemlerden yararlanabilir.

URL'ler

Geliştiriciler artık mobil uygulamaları mağazada yayınlarken standart dışı URL'ler kullanabilir. Bu güçlü ekleme ile kullanıcılar, uygulamanın URL'sini marka kimlikleri veya belirli pazarlama stratejileri ile uyumlu olacak şekilde özelleştirme ve kişiselleştirme özgürlüğüne sahip olur.

Autodesk Modülü

GetMyPrice, PlaceOrder, GetOrderStatus ve GetOrderDetails gibi önemli endpoints çalışmak için özel olarak tasarlanmış bloklar uyguladık. Bu güncelleme, Autodesk modülünün işlevselliğini ve verimliliğini artıran, geliştiricileri bu kritik endpoints sorunsuz bir şekilde etkileşime girmeleri için güçlü araçlarla donatan önemli bir kilometre taşıdır.

yetki

Kullanıcı girişini daha da esnek hale getirmek için yetkilendirme modülümüzü güncelledik. Bu güncellemenin ana noktası, oturum açma değişkeninin E-posta türünden Dize türüne değişmesidir. Bu geliştirme, geliştiricilerin kendilerine en uygun yöntemi kullanarak oturum açmasına olanak tanıyarak kimlik doğrulama sürecini daha kullanıcı dostu ve kapsayıcı hale getirir.

If-else Blok

if-else bloğunun mantığında dikkate değer değişiklikler uygulandı. Spesifik olarak, bir bool değişkenine boş bir değer eklendiğinde, bloğun davranışı artık yanlış mantığıyla hizalanır. Bu değişiklik, uygulamanın iş akışlarında daha öngörülebilir ve tutarlı sonuçlar sağlayarak geliştiricilerin koşullu ifadeler bağlamında boş değerleri daha etkili bir şekilde işlemesini sağlar.

AppMaster.io, en son Temmuz güncellemeleri ile yazılım geliştirme platformunu önemli ölçüde iyileştiren önemli iyileştirmeler geçirdi. İnovasyon ve kullanıcı deneyimi taahhüdümüzle, geliştiricilere dikkat çekici uygulamalar yaratma ve no-code geliştirme yoluyla sınırsız olasılıklarla dolu bir geleceği kucaklama gücü veriyoruz.