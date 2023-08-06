تحديثات شهر يوليو AppMaster.io هنا! استكشف التحسينات والميزات الجديدة التي تجعل منصتنا أكثر قوة وتأكد من تجربتها.

بروتوكول V3 لنظام Android

نحن متحمسون لتقديم بروتوكول v3 الجديد المصمم خصيصًا لتطبيقات Android على الويب والأجهزة المحمولة. من خلال تنفيذه ، يمكن للمستخدمين توقع زيادة فورية في سرعة التطبيق ، مما يوفر تجربة لا مثيل لها منذ لحظة الإطلاق.

مع الانتقال إلى الإصدار 3 ، انخفض حجم ملف التكوين بشكل ملحوظ بمقدار 12 مرة ، ويعزى ذلك كله إلى التحسين المسبق للخادم. نتيجة لذلك ، تُظهر عمليات الأعمال الآن تحسنًا ملحوظًا ، حيث تعمل على الأقل مرتين أسرع من ذي قبل.

علاوة على ذلك ، يتم الآن تحميل الشاشات الأولى مسبقًا في ملف التكوين الأولي ، مما يؤدي إلى عرض أسرع. يعزز هذا التحسين تجربة المستخدم الإجمالية عن طريق تقليل أوقات التحميل وضمان الوصول السريع إلى المحتوى الأساسي عند تشغيل التطبيق. من خلال هذا التحسين ، تُظهر تطبيقات Android استجابة وكفاءة محسّنة ، مما يلبي متطلبات مستخدمي الأجهزة المحمولة الحديثة.

تؤكد هذه الترقيات على التزام AppMaster بالبقاء في طليعة التقنيات المتطورة ، وتمكين المطورين والمستخدمين النهائيين على حد سواء لإطلاق العنان للإمكانات الحقيقية لتطبيقات Android الخاصة بهم.

أقسام جديدة

تقدم آخر تحديثاتنا أيضًا إضافتين هامتين: قسم تعقب المهام وقسم وظائف النظام.

تعقب المهام

إنها إضافة ثورية لمنصتنا والتي تعد بإعادة تعريف الطريقة التي تدير بها مهامك. بفضل التكامل السلس والواجهة سهلة الاستخدام ، تمكّنك هذه الميزة المتطورة من تنظيم مهامك وتتبعها وتحديد أولوياتها دون عناء.

تعتبر آلية مزامنة البيانات الذكية ، والتي تضمن تخزين جميع مهامك بأمان وسهولة الوصول إليها عبر أجهزة متعددة ، عنصرًا أساسيًا في براعة برنامج Task Tracker. من خلال الاستفادة من التخزين المتقدم المستند إلى السحابة والتحديثات في الوقت الفعلي ، يمكنك الانتقال بسلاسة بين أجهزة سطح المكتب والهاتف المحمول والأجهزة اللوحية ، دون أن تفوتك أي شيء في رحلة إدارة المهام الخاصة بك.

وظائف النظام

هذا القسم هو إضافة لا تقدر بثمن تعرض تاريخًا شاملاً للمنشورات السابقة. تعمل هذه الميزة القوية على تتبع جميع الأنشطة المتعلقة بالنشر ، مثل عمليات تحميل المحتوى والتعديلات والموافقات. يمكن للمستخدمين الآن الوصول بسهولة إلى قائمة مرتبة زمنيًا للمنشورات السابقة ، وتمكينهم من مراقبة التقدم ، ومراجعة البيانات التاريخية ، وضمان سير عمل النشر بسلاسة.

من خلال الكشف عن قسم تعقب المهام ووظائف النظام ، نقدم مجموعة شاملة من الأدوات لتبسيط إدارة المهام وسير عمل النشر. يجعل منهج التصميم الذي يركز على المستخدم عملية الإعداد سلسة ، مما يضمن أنه حتى المستخدمين الجدد يمكنهم التنقل بسرعة والاستفادة القصوى من هذه الميزات المعقدة. من خلال واجهة سهلة الاستخدام وعناصر تحكم بديهية ، يوفر قسم تعقب المهام ووظائف النظام تجربة مجزية وسهلة الاستخدام لجميع المستخدمين.

الخلفية

يسعدنا تقديم تحسين كبير لتطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها ، والتي تتميز الآن بالإضافة التلقائية للفهارس إلى المفاتيح الخارجية افتراضيًا. يمثل هذا التحسين الأخير خطوة تحويلية في إدارة قواعد البيانات ، ويعد بتحسين أداء استعلام DBMS بشكل عام.

مع هذا التحديث ، ستقوم تطبيقاتنا الخلفية تلقائيًا بتحديد وفهرسة المفاتيح الخارجية ، مما يؤدي إلى تحسين استرجاع البيانات ذات الصلة ومعالجتها. من خلال ربط الجداول بكفاءة من خلال المفاتيح الخارجية المفهرسة ، تصبح عملية تنفيذ الاستعلام أكثر كفاءة إلى حد كبير ، مما يقلل من الحاجة إلى عمليات مسح الجدول الكامل ويقلل من وقت معالجة الاستعلام.

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فوائد هذا النهج المبتكر للفهرسة متعددة الجوانب:

إنه يقلل بشكل كبير من الحمل المرتبط بالانضمام إلى الجداول ذات الصلة ، حيث تعمل المفاتيح الخارجية المفهرسة على تسريع عمليات البحث عن البيانات وتبسيط استرداد البيانات.

تعمل آلية الفهرسة على تحسين خطط تنفيذ الاستعلام بشكل كبير ، مما يسمح لنظام إدارة قاعدة البيانات بالوصول إلى البيانات بدقة وسرعة أكبر.

يكون تأثير هذه الفهرسة التلقائية ملموسًا عبر مجموعة من الاستعلامات. بدءًا من عمليات البحث البسيطة إلى الاستعلامات التحليلية المعقدة ، تُظهر تطبيقات الواجهة الخلفية المحسّنة زيادة ملحوظة بنسبة 10-50٪ في أداء استعلام DBMS ، اعتمادًا على تعقيد الاستعلام المحدد وحجم البيانات. يعمل هذا التعزيز في الأداء على تمكين الشركات من استخلاص الرؤى واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات بسرعة لا مثيل لها واستجابة.

تحديثات عامة

في آخر تحديثاتنا العامة ، يسعدنا الكشف عن الميزات التحويلية التي تحدث ثورة في أمان النظام الأساسي وتجربة المستخدم.

رموز JWT

لقد قمنا الآن بتنفيذ الكتل والنماذج للعمل مع JWT tokens على منصتنا. بالإضافة إلى ذلك ، نحن ندعم خوارزميات تجزئة المفاتيح غير المتزامنة والمتزامنة لتوقيع الرمز المميز ، مما يمنحك المزيد من المرونة والأمان المحسن. من خلال هذه الوظيفة المحسّنة ، يمكن للمستخدمين الاستفادة من أنسب طرق التشفير لتحسين عملية توقيع الرمز المميز وضمان نقل البيانات بشكل آمن.

عناوين URL

يمكن للمطورين الآن استخدام عناوين URL غير القياسية عند نشر تطبيقات الأجهزة المحمولة في المتجر. مع هذه الإضافة القوية ، يتمتع المستخدمون بحرية تخصيص وتخصيص عنوان URL للتطبيق ليتوافق مع هوية علامتهم التجارية أو استراتيجيات التسويق المحددة.

وحدة أوتوديسك

لقد قمنا بتنفيذ كتل مصممة خصيصًا للعمل مع endpoints الرئيسية ، بما في ذلك GetMyPrice و PlaceOrder و GetOrderStatus و GetOrderDetails. يعد هذا التحديث معلمًا رئيسيًا ، حيث يعزز وظائف وكفاءة وحدة Autodesk ، ويزود المطورين بأدوات قوية للتفاعل بسلاسة مع endpoints المهمة هذه.

تفويض

لقد قمنا بتحديث وحدة التفويض الخاصة بنا لجعل تسجيل دخول المستخدم أكثر مرونة. النقطة الأساسية في هذا التحديث هي أن متغير تسجيل الدخول قد تغير من Email إلى String type. يتيح هذا التحسين للمطورين تسجيل الدخول باستخدام الطريقة التي تناسبهم بشكل أفضل ، مما يجعل عملية المصادقة أكثر سهولة وشمولية للمستخدم.

كتلة If-else

تم تنفيذ تغييرات ملحوظة في منطق كتلة if-else. على وجه التحديد ، عندما يتم إدخال قيمة فارغة في متغير منطقي ، فإن سلوك الكتلة يتماشى الآن مع منطق خطأ. يضمن هذا التعديل نتائج أكثر قابلية للتنبؤ ومتسقة في سير عمل التطبيق ، مما يمكّن المطورين من التعامل مع القيم الخالية بشكل أكثر فعالية في سياق العبارات الشرطية.

خضع AppMaster.io لتحسينات كبيرة مع آخر تحديثات شهر يوليو ، مما أدى إلى تحسين نظامه الأساسي لتطوير البرامج بشكل كبير. من خلال الالتزام بالابتكار وتجربة المستخدم ، نقوم بتمكين المطورين من إنشاء تطبيقات رائعة واحتضان مستقبل من الاحتمالات غير المحدودة من خلال التطوير no-code.