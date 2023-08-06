AppMasterИюльские обновления .io уже здесь! Ознакомьтесь с улучшениями и новыми функциями, которые делают нашу платформу еще более мощной, и обязательно попробуйте их в действии.

Протокол V3 для Android

Мы рады представить новый протокол v3, предназначенный для веб- и мобильных приложений на платформе Android. С его внедрением пользователи могут ожидать немедленного увеличения скорости работы приложений, обеспечивая непревзойденный опыт с момента запуска.

При переходе на протокол v3 размер конфигурационного файла значительно уменьшился в 12 раз, что объясняется предварительной оптимизацией сервера. В результате бизнес-процессы стали заметно лучше - они выполняются как минимум в 2 раза быстрее, чем раньше.

Более того, первые экраны теперь предварительно загружаются в файл начальной конфигурации, что приводит к ускорению их рендеринга. Такая оптимизация позволяет улучшить общее впечатление пользователя, сократив время загрузки и обеспечив быстрый доступ к основному контенту при запуске приложения. Благодаря этой оптимизации приложения для Android демонстрируют повышенную отзывчивость и эффективность, отвечая требованиям современных мобильных пользователей.

Эти обновления подтверждают стремление AppMaster оставаться в авангарде передовых технологий, позволяя разработчикам и конечным пользователям раскрывать потенциал своих Android-приложений.

Новые разделы

В наших последних обновлениях также появились два важных раздела: раздел Task Tracker и раздел System Jobs.

Трекер задач

Это революционное дополнение к нашей платформе, которое обещает переосмыслить способ управления задачами. Благодаря плавной интеграции и удобному интерфейсу эта передовая функция позволяет без труда организовывать, отслеживать и определять приоритеты задач.

Главной особенностью Task Tracker является интеллектуальный механизм синхронизации данных, обеспечивающий надежное хранение и доступность всех задач на различных устройствах. Благодаря использованию современных облачных хранилищ и обновлению данных в режиме реального времени вы можете легко переключаться между настольными, мобильными и планшетными устройствами, не пропуская ни одного шага в процессе управления задачами.

Системные задания

Этот раздел является бесценным дополнением, в котором представлена полная история прошлых публикаций. Эта мощная функция позволяет отслеживать все действия, связанные с публикацией, такие как загрузка, редактирование и утверждение контента. Теперь пользователи могут легко получить доступ к хронологическому списку прошлых публикаций, что позволит им отслеживать ход работ, просматривать исторические данные и обеспечивать бесперебойную работу с публикациями.

С появлением раздела "Трекер задач" и "Системные задания" мы предлагаем полный набор инструментов для оптимизации управления задачами и процессами публикации. Ориентированный на пользователя подход к дизайну делает процесс освоения системы простым и удобным, что позволяет даже новым пользователям быстро сориентироваться и максимально эффективно использовать все эти сложные функции. Благодаря удобному интерфейсу и интуитивно понятным элементам управления трекер задач и раздел "Системные задания" обеспечивают удобство работы для всех пользователей.

Бэкэнд

Мы с радостью представляем значительное усовершенствование наших генерируемых бэкенд-приложений, которые теперь по умолчанию автоматически добавляют индексы к внешним ключам. Это последнее усовершенствование представляет собой революционный шаг в области управления базами данных и обещает повысить общую производительность запросов к СУБД.

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Благодаря этому обновлению наши внутренние приложения будут автоматически определять и индексировать внешние ключи, оптимизируя поиск и работу со связанными данными. Благодаря эффективному связыванию таблиц с помощью индексированных внешних ключей процесс выполнения запросов становится значительно эффективнее, снижается необходимость в полном сканировании таблиц и минимизируется время обработки запросов.

Преимущества такого инновационного подхода к индексированию многообразны:

Значительно снижаются накладные расходы, связанные с объединением связанных таблиц, поскольку индексированные внешние ключи ускоряют поиск данных и упрощают их извлечение.

Механизм индексирования значительно улучшает планы выполнения запросов, позволяя системе управления базами данных получать доступ к данным с большей точностью и скоростью.

Эффект от такого автоматического индексирования ощутим во всем спектре запросов. Начиная от простых поисковых запросов и заканчивая сложными аналитическими запросами, усовершенствованные внутренние приложения демонстрируют заметное увеличение производительности запросов к СУБД на 10-50%, в зависимости от сложности конкретного запроса и объема данных. Такой рост производительности позволяет предприятиям извлекать информацию и принимать решения на основе данных с непревзойденной скоростью и оперативностью.

Общие обновления

В наших последних общих обновлениях мы с радостью представляем новые возможности, которые революционизируют безопасность и удобство работы с платформой.

Токены JWT

Теперь в нашей платформе реализованы блоки и модели для работы с токенами JWT. Кроме того, мы поддерживаем асинхронный и синхронный алгоритмы хеширования ключей для подписания токенов, что обеспечивает большую гибкость и повышенную безопасность. Благодаря этой расширенной функциональности пользователи могут использовать наиболее подходящие криптографические методы для оптимизации процесса подписания токенов и обеспечения безопасной передачи данных.

URL-адреса

Разработчики теперь могут использовать нестандартные URL-адреса при публикации мобильных приложений в магазине. Благодаря этому мощному дополнению пользователи могут свободно настраивать и персонализировать URL-адрес приложения в соответствии с фирменным стилем или конкретными маркетинговыми стратегиями.

Модуль Autodesk

Мы внедрили блоки, разработанные специально для работы с ключевыми endpoints, включая GetMyPrice, PlaceOrder, GetOrderStatus и GetOrderDetails. Данное обновление является важным этапом, повышающим функциональность и эффективность модуля Autodesk и предоставляющим разработчикам мощные инструменты для беспрепятственного взаимодействия с этими важнейшими endpoints.

Авторизация

Мы обновили модуль авторизации, чтобы сделать вход пользователей в систему еще более гибким. Суть обновления заключается в том, что переменная login изменила тип с Email на String. Это усовершенствование позволяет разработчикам осуществлять вход в систему удобным для них способом, делая процесс аутентификации более удобным и всеохватывающим.

Блок If-else

Заметные изменения произошли в логике блока if-else. В частности, при введении нулевого значения в переменную bool поведение блока теперь соответствует логике false. Данная модификация обеспечивает более предсказуемые и последовательные результаты в работе приложения, позволяя разработчикам более эффективно работать с нулевыми значениями в контексте условных операторов.

AppMasterВ последних июльских обновлениях .io претерпела существенные изменения, значительно улучшив свою платформу разработки программного обеспечения. Стремясь к инновациям и удобству пользователей, мы даем разработчикам возможность создавать замечательные приложения и открывать будущее с безграничными возможностями благодаря разработке на сайте no-code.