Protocollo V3 per Android

Siamo entusiasti di presentare il nuovo protocollo v3, pensato per le applicazioni web e mobili di Android. Con la sua implementazione, gli utenti possono aspettarsi un'immediata impennata della velocità delle app, offrendo un'esperienza senza precedenti fin dal momento del lancio.

Con il passaggio al protocollo v3, le dimensioni del file di configurazione sono diminuite di 12 volte, grazie alla pre-ottimizzazione del server. Di conseguenza, i processi aziendali presentano ora un notevole miglioramento, con un'esecuzione almeno 2 volte più veloce rispetto a prima.

Inoltre, le prime schermate sono ora precaricate nel file di configurazione iniziale, con un conseguente rendering più rapido. Questa ottimizzazione migliora l'esperienza complessiva dell'utente, riducendo i tempi di caricamento e garantendo un accesso rapido ai contenuti essenziali all'avvio dell'app. Grazie a questi miglioramenti, le applicazioni Android dimostrano una maggiore reattività ed efficienza, soddisfacendo le esigenze dei moderni utenti mobili.

Questi aggiornamenti riaffermano l'impegno di AppMaster a rimanere all'avanguardia della tecnologia, consentendo agli sviluppatori e agli utenti finali di sbloccare il vero potenziale delle loro applicazioni Android.

Nuove sezioni

I nostri ultimi aggiornamenti introducono anche due aggiunte significative: la sezione Task Tracker e la sezione System Jobs.

Task Tracker

È un'aggiunta rivoluzionaria alla nostra piattaforma che promette di ridefinire il modo di gestire le attività. Grazie alla sua perfetta integrazione e all'interfaccia intuitiva, questa funzione all'avanguardia consente di organizzare, tenere traccia e assegnare priorità alle attività senza alcuno sforzo.

Il cuore del Task Tracker è il suo meccanismo di sincronizzazione intelligente dei dati, che garantisce che tutte le attività siano archiviate in modo sicuro e facilmente accessibili su più dispositivi. Grazie all'archiviazione avanzata basata su cloud e agli aggiornamenti in tempo reale, è possibile passare senza problemi da un dispositivo desktop, mobile e tablet all'altro, senza perdere mai un colpo nella gestione delle attività.

Lavori di sistema

Questa sezione è un'aggiunta preziosa che mostra una storia completa delle pubblicazioni passate. Questa potente funzione tiene traccia di tutte le attività relative alla pubblicazione, come il caricamento dei contenuti, le modifiche e le approvazioni. Gli utenti possono ora accedere facilmente a un elenco cronologico delle pubblicazioni passate, consentendo loro di monitorare i progressi, rivedere i dati storici e garantire flussi di lavoro di pubblicazione senza interruzioni.

Con la presentazione della sezione Task Tracker e System Jobs, offriamo una suite completa di strumenti per ottimizzare la gestione delle attività e i flussi di lavoro di pubblicazione. Il nostro approccio progettuale incentrato sull'utente rende l'onboarding semplice, assicurando che anche i nuovi utenti possano navigare rapidamente e sfruttare al meglio queste sofisticate funzionalità. Grazie a un'interfaccia facile da usare e a controlli intuitivi, il Task Tracker e la sezione System Jobs offrono un'esperienza facile e gratificante per tutti gli utenti.

Backend

Siamo lieti di presentare un miglioramento significativo alle nostre applicazioni di backend generate, che ora prevedono l'aggiunta automatica di indici alle chiavi esterne per impostazione predefinita. Quest'ultimo miglioramento rappresenta un passo avanti nella gestione dei database e promette di migliorare le prestazioni complessive delle query del DBMS.

Con questo aggiornamento, le nostre applicazioni di backend identificheranno e indicizzeranno automaticamente le chiavi esterne, ottimizzando il recupero e la manipolazione dei dati correlati. Collegando in modo efficiente le tabelle attraverso le chiavi esterne indicizzate, il processo di esecuzione delle query diventa sostanzialmente più efficiente, riducendo la necessità di scansioni complete delle tabelle e minimizzando il tempo di elaborazione delle query.

I vantaggi di questo approccio innovativo all'indicizzazione sono molteplici:

Riduce drasticamente l'overhead associato all'unione di tabelle correlate, poiché le chiavi esterne indicizzate accelerano la ricerca dei dati e ne semplificano il recupero.

Il meccanismo di indicizzazione migliora significativamente i piani di esecuzione delle query, consentendo al sistema di gestione dei database di accedere ai dati con maggiore precisione e velocità.

L'impatto di questa indicizzazione automatica è tangibile in uno spettro di query. Dalle semplici ricerche alle complesse query analitiche, le applicazioni di backend migliorate dimostrano un notevole aumento del 10-50% delle prestazioni delle query del DBMS, a seconda della complessità della query e del volume dei dati. Questo aumento delle prestazioni consente alle aziende di estrarre informazioni e prendere decisioni basate sui dati con un'agilità e una reattività senza pari.

Aggiornamenti generali

Con i nostri ultimi aggiornamenti generali, siamo entusiasti di svelare caratteristiche trasformative che rivoluzionano la sicurezza e l'esperienza utente della piattaforma.

Token JWT

Abbiamo implementato blocchi e modelli per lavorare con i token JWT sulla nostra piattaforma. Inoltre, supportiamo algoritmi di hashing asincroni e sincroni per la firma dei token, offrendo maggiore flessibilità e sicurezza. Grazie a questa funzionalità avanzata, gli utenti possono sfruttare i metodi crittografici più adatti per ottimizzare il processo di firma dei token e garantire una trasmissione sicura dei dati.

URL

Gli sviluppatori possono ora utilizzare URL non standard quando pubblicano applicazioni mobili sullo store. Con questa potente aggiunta, gli utenti hanno la libertà di personalizzare l'URL dell'app per allinearla all'identità del proprio marchio o a specifiche strategie di marketing.

Modulo Autodesk

Abbiamo implementato blocchi progettati specificamente per lavorare con i principali siti endpoints, tra cui GetMyPrice, PlaceOrder, GetOrderStatus e GetOrderDetails. Questo aggiornamento rappresenta un'importante pietra miliare, che migliora la funzionalità e l'efficienza del modulo Autodesk, dotando gli sviluppatori di potenti strumenti per interagire senza problemi con questi elementi critici endpoints.

Autorizzazione

Abbiamo aggiornato il nostro modulo di autorizzazione per rendere il login degli utenti ancora più flessibile. Il punto principale di questo aggiornamento è che la variabile di login è passata dal tipo Email al tipo String. Questo miglioramento consente agli sviluppatori di effettuare il login utilizzando il metodo che più si addice loro, rendendo il processo di autenticazione più semplice e inclusivo.

Blocco If-else

Sono state apportate notevoli modifiche alla logica del blocco if-else. In particolare, quando viene introdotto un valore nullo in una variabile bool, il comportamento del blocco si allinea alla logica di false. Questa modifica garantisce risultati più prevedibili e coerenti nei flussi di lavoro dell'applicazione, consentendo agli sviluppatori di gestire in modo più efficace i valori nulli nel contesto delle dichiarazioni condizionali.

AppMaster.io ha subito miglioramenti sostanziali con gli ultimi aggiornamenti di luglio, migliorando in modo significativo la sua piattaforma di sviluppo software. Grazie all'impegno per l'innovazione e l'esperienza utente, mettiamo gli sviluppatori in condizione di creare applicazioni straordinarie e di abbracciare un futuro di possibilità illimitate attraverso lo sviluppo su no-code.