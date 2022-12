Dziś - 5 popularnych pytań, które no-code newbies zadają naszym developerom.

Co możesz zbudować z AppMaster.io?

Możesz budować natywne aplikacje mobilne (dla iOS i Androida) i webowe (działające przez przeglądarki), a także ich stronę serwerową (wszystko to, co jest "pod maską" i nie jest widoczne dla użytkowników).

Przede wszystkim nasza platforma no-code jest nastawiona na tworzenie oprogramowania dla biznesu: organizowanie procesów pracy, monitorowanie realizacji, obsługa klienta, rozliczanie towarów, sprzedaży itp. Funkcjonalność jest przemyślana w taki sposób, że nadaje się do każdej dziedziny: od kancelarii prawnych do firm handlowych, od przedsiębiorstw państwowych do prywatnych agencji reklamowych, od centrów medycznych do zespołów rozwoju IT.

Cały rozwój odbywa się bez użycia kodu. Jeśli projekt jest niestandardowy, a do jego realizacji potrzebne są narzędzia, których jeszcze nie ma na platformie, możemy je stworzyć.

Platforma, konstruktor, studio, projektanci, redaktorzy - co za co odpowiada?

PlatformaNo-code AppMaster.io to nasz projekt jako całość: zestaw komponentów do rozwoju bez kodu, narzędzia do wsparcia technicznego dla użytkowników, blog, materiały szkoleniowe, dział dokumentacji.

AppMaster.io Studio to Twoje środowisko programistyczne, czyli po prostu "studio". W studiu będziesz tworzyć projekty - aplikacje wraz ze wszystkimi ich komponentami, publikować (umieszczać na usługach chmurowych, lokalnych serwerach lub marketplace'ach), monitorować ich pracę, a także zarządzać ustawieniami swojego konta.

Każdy projekt będzie składał się z dwóch głównych części: backendu (część serwerowa) i frontendu (część kliencka, interfejs użytkownika). Będziesz je projektował i budował bez pisania kodu, używając jedynie narzędzi wizualnych:

Data Model Designer ("Projektant danych ") - pozwala zaprojektować bazę danych, ustawić powiązania między danymi.

Designer ("Projektant ") - pozwala zaprojektować bazę danych, ustawić powiązania między danymi. Edytor procesów biznesowych (" Business Logic") - pozwala na wizualne budowanie logiki Twoich aplikacji.

(" Logic") - pozwala na wizualne budowanie logiki Twoich aplikacji. Sekcja "Endpoints" - tutaj możesz skonfigurować interakcję części klienckiej i serwerowej aplikacji z wykorzystaniem REST API.

tutaj możesz skonfigurować interakcję części klienckiej i serwerowej aplikacji z wykorzystaniem REST API. Projektanci aplikacji ( "Aplikacje internetowe", "Aplikacje mobilne") - pozwalają na projektowanie interfejsów (dla przeglądarek lub urządzeń mobilnych). Można powiedzieć, że tutaj będziesz tworzyć same aplikacje - w końcu to właśnie interfejsy zobaczą Twoi przyszli użytkownicy.

Również w Studio znajduje się sekcja"Moduły" - gotowe zestawy ustawień i komponentów. Dzięki nim będziesz mógł rozszerzyć funkcjonalność, np. dodać integrację z usługami firm trzecich, komunikatorami, sieciami społecznościowymi. Moduły są ważną częścią rozwoju no-code, ponieważ automatycznie dodają to, co musiałbyś stworzyć ręcznie.

Termin konstruktor no-code może być stosowany do platformy jako całości, do studia lub projektantów, w zależności od kontekstu.

Czy narzędzia no-code są przeznaczone dla programistów czy zwykłych użytkowników?

AppMaster.io jest stworzony po to, abyś mógł opanować no-code development, nawet jeśli nie uczyłeś się języków programowania, nie wiesz nic o tworzeniu oprogramowania lub masz niewielką wiedzę na temat IT. Oczywiście zajmie Ci to więcej czasu niż osobom, które mają doświadczenie, ale już w pierwszych tygodniach pracy z platformą możesz tworzyć proste projekty no-code.

Dla profesjonalnych programistów nasza platforma znacznie uprości ich pracę. W końcu kod źródłowy generowany jest automatycznie - najważniejsze jest przemyślenie architektury, dodanie niezbędnych komponentów, a następnie ich prawidłowa konfiguracja. To szybsze niż budowanie oprogramowania od podstaw.

Czego nie można zrobić na AppMaster.io?

Oczywiście, istnieje kilka ograniczeń platformy - w końcu AppMaster.io został stworzony do wykonywania konkretnych zadań, a wdrożenie wszystkiego, co zostało wymyślone, wymaga czasu. Na przykład, podczas gdy nasza platforma nie pozwala na rozwijanie interfejsów z dużą ilością animacji i złożonych ustawień logiki wizualnej.

Stale poprawiamy i rozwijamy projekt, dodając nowe cechy i funkcje. Chociaż jest mało prawdopodobne, abyśmy podjęli narzędzia do tworzenia gier bez kodu. Ale, kto wie ...

Jednak nie spotkaliśmy się jeszcze z sytuacjami, w których zadanie jest zasadniczo niemożliwe do rozwiązania.

Jak długo trwa rozgryzienie AppMaster.io Studio?

Zrozumienie podstaw zajmie programiście lub inżynierowi IT około 20 minut, plus kilka kolejnych godzin, aby zacząć budować oprogramowanie. Zwykli użytkownicy potrzebują od jednego dnia do tygodnia - wiele zależy od Twojej wiedzy, a także dostępności wolnego czasu.

Niezależnie od poziomu wyszkolenia, nauczysz się AppMaster.io znacznie szybciej niż nawet najprostszego języka programowania.

Chcesz zadać pytanie?

Dołącz do czatu społeczności no-code AppMaster.io, aby porozmawiać bezpośrednio z naszymi deweloperami.