Hoje - 5 perguntas populares que os novatos sem código fazem aos nossos desenvolvedores.

O que você pode construir com AppMaster.io?

Você pode construir aplicativos móveis nativos (para iOS e Android) e aplicativos da web (trabalhando por meio de navegadores), bem como seu lado do servidor (tudo que está "sob o capô" e não é visível para os usuários).

Em primeiro lugar, a nossa plataforma sem código está focada na criação de software para negócios: organização de processos de trabalho, monitoramento de execução, atendimento ao cliente, contabilidade de mercadorias, vendas, etc. A funcionalidade é pensada de forma que seja adequada para qualquer área: de escritórios de advocacia a empresas de comércio, de empresas estatais a agências de publicidade privadas, de centros médicos a equipes de desenvolvimento de TI.

Todo o desenvolvimento ocorre sem o uso de código. Se o projeto é fora do padrão, e para sua implementação, você precisa de ferramentas que ainda não estão na plataforma, podemos criá-las.

Plataforma, construtor, estúdio, designers, editores - o que é responsável por quê?

A plataforma No-code AppMaster.io é o nosso projeto como um todo: um conjunto de componentes para desenvolvimento sem código, ferramentas para suporte técnico aos usuários, um blog, materiais de treinamento, uma seção de documentação.

AppMaster.io Studio é o seu ambiente de desenvolvimento, ou simplesmente "estúdio". No estúdio, você criará projetos - aplicativos com todos os seus componentes, publicará (coloque em serviços em nuvem, servidores locais ou mercados), monitorará seu trabalho e também gerenciará as configurações de sua conta.

Cada projeto consistirá em duas partes principais: backend (parte do servidor) e front-end (parte do cliente, interface do usuário). Você irá projetá-los e construí-los sem escrever nenhum código, usando apenas ferramentas visuais:

Data Model Designer ("Data Designer") - permite que você projete um banco de dados, configure links entre os dados.

("Data Designer") - permite que você projete um banco de dados, configure links entre os dados. Business Process Editor ("Business Logic") - permite que você construa visualmente a lógica de seus aplicativos.

("Business Logic") - permite que você construa visualmente a lógica de seus aplicativos. Seção "Endpoints" - aqui você pode configurar a interação das partes cliente e servidor do aplicativo usando a API REST.

- aqui você pode configurar a interação das partes cliente e servidor do aplicativo usando a API REST. Designers de aplicativos ("Aplicativos da Web", "Aplicativos móveis") - permitem que você crie interfaces (para navegadores ou dispositivos móveis). Podemos dizer que aqui você mesmo criará os aplicativos - afinal, são as interfaces que seus futuros usuários verão.

Também no Studio , há uma seção " Módulos " - conjuntos prontos de configurações e componentes. Eles permitirão expandir a funcionalidade, por exemplo, adicionar integração com serviços de terceiros, mensageiros, redes sociais. Módulos são uma parte importante do desenvolvimento sem código, pois eles adicionam automaticamente tudo o que você teria que criar manualmente.

O termo construtor sem código pode ser aplicado à plataforma como um todo, ao estúdio ou aos designers, dependendo do contexto.

As ferramentas sem código são projetadas para programadores ou usuários comuns?

O AppMaster.io foi criado para que você possa dominar o desenvolvimento sem código, mesmo que não tenha aprendido linguagens de programação, não saiba nada sobre desenvolvimento de software ou tenha pouco conhecimento de TI. Claro, vai levar mais tempo do que aqueles que têm experiência, mas você pode criar projetos simples sem código nas primeiras semanas de trabalho com a plataforma.

Para programadores profissionais, nossa plataforma simplificará muito seu trabalho. Afinal, o código-fonte é gerado automaticamente - o principal é pensar na arquitetura, adicionar os componentes necessários e depois configurá-los corretamente. É mais rápido do que criar software do zero.

O que não pode ser feito no AppMaster.io?

Claro, existem várias limitações na plataforma - afinal, o AppMaster.io foi desenvolvido para realizar tarefas específicas e leva tempo para implementar tudo o que foi concebido. Por exemplo, embora nossa plataforma não permita o desenvolvimento de interfaces com muita animação e configurações lógicas visuais complexas.

Estamos constantemente aprimorando e desenvolvendo o projeto, agregando novos recursos e funções. Embora seja improvável que usemos ferramentas para a criação de jogos sem código. Mas quem sabe ...

No entanto, ainda não encontramos situações em que uma tarefa seja fundamentalmente impossível de resolver.

Quanto tempo leva para descobrir o AppMaster.io Studio?

Um programador ou engenheiro de TI levará cerca de 20 minutos para entender os fundamentos, e mais algumas horas para começar a construir o software. Os usuários comuns precisam de um dia a uma semana - muito depende do seu conhecimento, bem como da disponibilidade de tempo livre.

Independentemente do nível de treinamento, você aprenderá AppMaster.io muito mais rápido do que até mesmo a linguagem de programação mais simples.

Você quer fazer uma pergunta?

Junte-se ao chat da comunidade AppMaster.io sem código para falar diretamente com nossos desenvolvedores.