Aujourd'hui - 5 questions populaires que les débutants sans code posent à nos développeurs.

Que pouvez-vous créer avec AppMaster.io ?

Vous pouvez créer des applications natives mobiles (pour iOS et Android) et Web (fonctionnant via des navigateurs), ainsi que leur côté serveur (tout ce qui est "sous le capot" et n'est pas visible pour les utilisateurs).

Tout d'abord, notre plateforme no-code se concentre sur la création de logiciels pour les entreprises : organisation des processus de travail, suivi de l'exécution, support client, comptabilité des marchandises, ventes, etc. La fonctionnalité est pensée de manière à s'adapter à tout domaine : des cabinets d'avocats aux sociétés commerciales, des entreprises publiques aux agences de publicité privées, des centres médicaux aux équipes de développement informatique.

Tout le développement a lieu sans l'utilisation de code. Si le projet n'est pas standard, et pour sa mise en œuvre, vous avez besoin d'outils qui ne sont pas encore sur la plateforme, nous pouvons les créer.

Plateforme, constructeur, studio, designers, éditeurs - qu'est-ce qui est responsable de quoi ?

La plateforme No-code AppMaster.io est notre projet dans sa globalité : un ensemble de composants pour le développement sans code, des outils de support technique aux utilisateurs, un blog, des supports de formation, une rubrique documentation.

AppMaster.io Studio est votre environnement de développement, ou simplement "studio". Dans le studio, vous créerez des projets - applications avec tous leurs composants, publierez (placez-vous sur des services cloud, des serveurs locaux ou des marchés), surveillerez leur travail et gérerez également les paramètres de votre compte.

Chaque projet sera composé de deux parties principales : backend (partie serveur) et frontend (partie client, interface utilisateur). Vous allez les concevoir et les construire sans écrire de code, en utilisant uniquement des outils visuels :

Data Model Designer ("Data Designer") - vous permet de concevoir une base de données, d'établir des liens entre les données.

("Data Designer") - vous permet de concevoir une base de données, d'établir des liens entre les données. Business Process Editor ("Business Logic") - vous permet de construire visuellement la logique de vos applications.

("Business Logic") - vous permet de construire visuellement la logique de vos applications. Section "Points de terminaison" - ici, vous pouvez configurer l'interaction des parties client et serveur de l'application à l'aide de l'API REST.

- ici, vous pouvez configurer l'interaction des parties client et serveur de l'application à l'aide de l'API REST. Les concepteurs d'applications ("Applications Web", "Applications mobiles") - vous permettent de concevoir des interfaces (pour les navigateurs ou les appareils mobiles). On peut dire qu'ici vous allez créer les applications elles-mêmes - après tout, ce sont les interfaces que verront vos futurs utilisateurs.

Également dans Studio , il existe une section " Modules " - des ensembles de paramètres et de composants prêts à l'emploi. Ils vous permettront d'étendre les fonctionnalités, par exemple, d'ajouter une intégration avec des services tiers, des messageries, des réseaux sociaux. Les modules sont une partie importante du développement sans code, car ils ajoutent automatiquement tout ce que vous auriez à créer manuellement.

Le terme constructeur sans code peut être appliqué à la plate-forme dans son ensemble, au studio ou aux concepteurs, selon le contexte.

Les outils sans code sont-ils conçus pour les programmeurs ou les utilisateurs ordinaires ?

AppMaster.io est créé pour que vous puissiez maîtriser le développement sans code, même si vous n'avez pas appris les langages de programmation, ne connaissez rien au développement de logiciels ou avez peu de connaissances en informatique. Bien sûr, cela prendra plus de temps que ceux qui ont de l'expérience, mais vous pouvez créer des projets simples sans code dès les premières semaines de travail avec la plateforme.

Pour les programmeurs professionnels, notre plateforme simplifiera grandement leur travail. Après tout, le code source est généré automatiquement - l'essentiel est de réfléchir à l'architecture, d'ajouter les composants nécessaires, puis de les configurer correctement. C'est plus rapide que de créer un logiciel à partir de zéro.

Qu'est-ce qui ne peut pas être fait sur AppMaster.io ?

Bien sûr, il existe plusieurs limitations sur la plate-forme - après tout, AppMaster.io a été développé pour effectuer des tâches spécifiques et il faut du temps pour mettre en œuvre tout ce qui est conçu. Par exemple, alors que notre plate-forme ne permet pas de développer des interfaces avec beaucoup d'animations et des paramètres de logique visuelle complexes.

Nous améliorons et développons constamment le projet, en ajoutant de nouvelles fonctionnalités et fonctions. Bien qu'il soit peu probable que nous utilisions des outils pour la création de jeux sans code. Mais qui sait ...

Cependant, nous n'avons pas encore rencontré de situations où une tâche est fondamentalement impossible à résoudre.

Combien de temps faut-il pour comprendre AppMaster.io Studio ?

Il faudra environ 20 minutes à un programmeur ou à un ingénieur informatique pour comprendre les principes fondamentaux, plus quelques heures supplémentaires pour commencer à créer un logiciel. Les utilisateurs ordinaires ont besoin d'un jour à une semaine - cela dépend beaucoup de vos connaissances, ainsi que de la disponibilité du temps libre.

Quel que soit le niveau de formation, vous apprendrez AppMaster.io beaucoup plus rapidement que même le langage de programmation le plus simple.

Voulez-vous poser une question?

Rejoignez le chat communautaire sans code AppMaster.io pour discuter directement avec nos développeurs.