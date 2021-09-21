今天 - 无代码新手向我们的开发人员提出的 5 个流行问题。

您可以使用 AppMaster.io 构建什么？

您可以构建本机移动（适用于 iOS 和 Android）和Web 应用程序（通过浏览器工作），以及它们的服务器端（所有“幕后”并且对用户不可见的东西）。

首先，我们的无代码平台专注于为业务创建软件：组织工作流程、监控执行、客户支持、货物会计、销售等。功能的设计方式使其适用于任何领域：从律师事务所到贸易公司，从国有企业到私营广告公司，从医疗中心到IT开发团队。

所有开发都在不使用代码的情况下进行。如果项目是非标准的，并且为了实现它，您需要平台上还没有的工具，我们可以创建它们。

平台、建设者、工作室、设计师、编辑——什么负责什么？

无代码 AppMaster.io平台是我们的一个整体项目：一组无代码开发组件、用户技术支持工具、博客、培训材料、文档部分。

AppMaster.io Studio是您的开发环境，或简称为“工作室”。在工作室中，您将创建项目 - 应用程序及其所有组件、发布（放置在云服务、本地服务器或市场上）、监控他们的工作以及管理您的帐户设置。

每个项目将由两个主要部分组成：后端（服务器部分）和前端（客户端部分，用户界面）。您将在不编写任何代码的情况下设计和构建它们，仅使用可视化工具：

数据模型设计器 （“Data Designer”）——允许你设计一个数据库，建立数据之间的链接。

（“Data Designer”）——允许你设计一个数据库，建立数据之间的链接。 业务流程编辑器 （“业务逻辑”） - 允许您直观地构建应用程序的逻辑。

（“业务逻辑”） - 允许您直观地构建应用程序的逻辑。 “端点”部分 - 您可以在此处使用 REST API 配置应用程序的客户端和服务器部分的交互。

- 您可以在此处使用 REST API 配置应用程序的客户端和服务器部分的交互。 应用程序设计器（“Web 应用程序”、“移动应用程序”） - 允许您设计界面（用于浏览器或移动设备）。我们可以说，在这里您将自己创建应用程序——毕竟，这是您未来用户将看到的界面。

同样在Studio中，还有一个“模块”部分 - 现成的设置和组件集。它们将允许您扩展功能，例如，添加与第三方服务、信使、社交网络的集成。模块是无代码开发的重要组成部分，因为它们会自动添加您必须手动创建的任何内容。

术语无代码构造函数可以应用于整个平台、工作室或设计师，具体取决于上下文。

无代码工具是为程序员还是普通用户设计的？

AppMaster.io旨在让您可以掌握无代码开发，即使您没有学习过编程语言，对软件开发一无所知，或者对IT知识知之甚少。当然，这会比有经验的人花费更多的时间，但是您可以在使用该平台的最初几周内创建简单的无代码项目。

对于专业程序员，我们的平台将大大简化他们的工作。毕竟，源代码是自动生成的——主要是考虑架构，添加必要的组件，然后正确配置它们。这比从头开始构建软件要快。

AppMaster.io 不能做什么？

当然，该平台有几个限制——毕竟，AppMaster.io 是为执行特定任务而开发的，并且需要时间来实现所有设想的内容。例如，虽然我们的平台不允许开发具有大量动画和复杂视觉逻辑设置的界面。

我们不断改进和开发项目，添加新的特性和功能。虽然我们不太可能使用无代码游戏创建工具。但是，谁知道...

但是，我们还没有遇到任务根本无法解决的情况。

了解 AppMaster.io Studio 需要多长时间？

程序员或 IT 工程师需要大约 20 分钟来了解基础知识，再加上几个小时才能开始构建软件。普通用户需要从一天到一周不等——很大程度上取决于您的知识以及空闲时间的可用性。

无论培训水平如何，您都将比最简单的编程语言更快地学习AppMaster.io 。

你想问一个问题吗？

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