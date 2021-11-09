Сегодня мы рассмотрим 5 самых популярных вопросов, которые новички в no-code задают нашим разработчикам.

Что можно создать с помощью AppMaster.io?

Вы можете создать нативные мобильные (для iOS и Android) и веб-приложения (работающие через браузеры), а также их серверную часть (все, что находится «под капотом» и не видно пользователям).

Прежде всего наша no-code платформа ориентирована на создание программного обеспечения для бизнеса: организации рабочих процессов, контроля выполнения, поддержки клиентов, учета товаров, продаж, etc. Функционал продуман так, что подходит для любой сферы: от юридических фирм до торговых компаний, от государственных предприятий до частных рекламных агентств, от медицинских центров до команд ИТ разработчиков.

Вся разработка происходит без использования кода. Если проект нестандартный, а для его реализации нужны инструменты, которых еще нет на платформе — мы можем их создать.

Платформа, конструктор, студия, дизайнеры, редакторы — что за что отвечает?

No-code платформа AppMaster.io — наш проект в целом: набор компонентов для разработки без кода, инструменты технической поддержки пользователей, блог, обучающие материалы, раздел документации.

AppMaster.io Studio — ваша рабочая среда разработки или просто «студия». В студии вы будете создавать проекты, в проектах приложения со всеми их компонентами, публиковать их (размещать на облачных сервисах, локальных серверах или в маркетплейсах), отслеживать работу серверов и нагрузку на них, а также управлять настройками своего аккаунта.

Каждый проект будет состоять из двух основных частей: бэкенда (серверной части) и фронтенда (клиентской части, интерфейса пользователя). Вы спроектируете и создадите их без написания кода, только с помощью визуальных инструментов:

Дизайнер моделей данных («Дизайнер данных») — позволяет спроектировать базу данных, настроить связи между данными.

(«Дизайнер данных») — позволяет спроектировать базу данных, настроить связи между данными. Редактор бизнес-процессов («Бизнес-логика») — дает возможность наглядно построить логику работы ваших приложений.

(«Бизнес-логика») — дает возможность наглядно построить логику работы ваших приложений. Раздел «Эндпоинты» — тут вы можете настроить взаимодействие клиентской и серверной частей приложения, используя REST API.

— тут вы можете настроить взаимодействие клиентской и серверной частей приложения, используя REST API. Дизайнеры приложений («Веб-приложения», «Мобильные приложения») — позволяют проектировать интерфейсы (для браузеров или мобильных устройств). Можно сказать, что тут вы будете создавать сами приложения, ведь именно интерфейсы будут видеть ваши будущие пользователи.

Также в студии есть раздел «Модули», в котором вы сможете найти различные дополнения, которые позволят вам значительно расширить функционал ваших приложений, например, добавить интеграции со сторонними сервисами, мессенджерами или социальными сетями, внедрить платежную систему или настроить шифрование данных. Модули — важная часть no-code разработки, ведь они автоматически добавляют все то, что вам пришлось бы создавать вручную.

Термин no-code конструктор может применяться к платформе в целом, к студии или к дизайнерам — в зависимости от контекста.

No-code инструменты рассчитаны на программистов или обычных пользователей?

AppMaster.io создан так, чтобы вы смогли освоить no-code разработку, даже если не учили языки программирования, ничего не знаете о разработке или в принципе мало знакомы с ИТ. Конечно, времени понадобиться больше, чем тем, у кого есть опыт, но простые no-code проекты вы сможете создать уже в первые недели работы с платформой.

Профессиональным программистам наша платформа значительно упростит работу. Ведь исходный код генерируется автоматически — главное продумать архитектуру, добавить нужные компоненты, а после правильно их настроить. Это быстрее, чем создавать ПО с нуля.

Что нельзя создать с помощью AppMaster.io?

Конечно, на платформе есть ряд ограничений, ведь AppMaster.io разрабатывался для выполнения конкретных задач и для реализации всего, что задумано, нужно время. Например, пока наша платформа не позволяет разрабатывать интерфейсы, где много анимации и сложные настройки визуальной логики.#nbsp;

Мы постоянно совершенствуем и развиваем проект, добавляем новые возможности и функции. Разве что за инструменты для no-code создания игр мы вряд ли возьмемся. Хотя, кто знает…

Однако с ситуациями, когда какую-то задачу принципиально невозможно решить, мы пока не сталкивались.

Сколько времени нужно, чтобы разобраться в AppMaster.io Studio?

Программистам или ИТ инженерам понадобится около 20 минут, чтобы понять основные принципы, плюс еще пара часов, чтобы начать создавать ПО. Обычным пользователям нужно от одного дня до недели, многое зависит от ваших знаний, а также от наличия свободного времени.

Независимо от уровня подготовки, вы изучите AppMaster.io в десятки раз быстрее, чем даже самый простой язык программирования.

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