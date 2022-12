Vandaag - 5 populaire vragen die no-code newbies aan onze ontwikkelaars stellen.

Wat kunt u bouwen met AppMaster.io?

U kunt native mobiele (voor iOS en Android) en webapplicaties (werkend via browsers) bouwen, maar ook hun server-side (alles wat "onder de motorkap" zit en niet zichtbaar is voor gebruikers).

Allereerst is ons no-code platform gericht op het maken van software voor bedrijven: het organiseren van werkprocessen, het bewaken van de uitvoering, klantenondersteuning, boekhouding van goederen, verkoop, enz. De functionaliteit is zo uitgedacht dat hij geschikt is voor elk gebied: van advocatenkantoren tot handelsbedrijven, van staatsbedrijven tot particuliere reclamebureaus, van medische centra tot IT-ontwikkelingsteams.

Alle ontwikkeling vindt plaats zonder gebruik van code. Als het project niet standaard is, en voor de uitvoering ervan tools nodig zijn die nog niet op het platform staan, kunnen wij die maken.

Platform, constructeur, studio, ontwerpers, editors - wat is verantwoordelijk voor wat?

No-code AppMaster.io platform is ons project als geheel: een set componenten voor ontwikkeling zonder code, tools voor technische ondersteuning van gebruikers, een blog, trainingsmateriaal, een documentatiegedeelte.

AppMaster.io Studio is uw ontwikkelingsomgeving, of kortweg "studio". In de studio maakt u projecten - toepassingen met al hun componenten, publiceert u deze (plaats ze op clouddiensten, lokale servers of marktplaatsen), volgt u hun werk en beheert u ook uw accountinstellingen.

Elk project bestaat uit twee hoofdonderdelen: backend (servergedeelte) en frontend (clientgedeelte, gebruikersinterface). Je ontwerpt en bouwt ze zonder code te schrijven, en gebruikt alleen visuele tools:

Data Model Designer ("Data Designer") - hiermee kun je een database ontwerpen, koppelingen tussen gegevens opzetten.

("Data Designer") - hiermee kun je een database ontwerpen, koppelingen tussen gegevens opzetten. Business Process Editor ("Business Logic") - hiermee kunt u de logica van uw toepassingen visueel opbouwen.

("Business Logic") - hiermee kunt u de logica van uw toepassingen visueel opbouwen. Sectie "Endpoints" - hier kunt u de interactie tussen het client- en servergedeelte van de toepassing configureren met behulp van de REST API.

hier kunt u de interactie tussen het client- en servergedeelte van de toepassing configureren met behulp van de REST API. Ontwerpers van toepassingen ( "Webtoepassingen", "Mobiele toepassingen") - hiermee kunt u interfaces ontwerpen (voor browsers of mobiele apparaten). We kunnen zeggen dat u hier de toepassingen zelf maakt - het zijn tenslotte de interfaces die uw toekomstige gebruikers zullen zien.

Ook in Studio is er een sectie"Modules" - kant-en-klare sets instellingen en componenten. Hiermee kunt u de functionaliteit uitbreiden, bijvoorbeeld door integratie met diensten van derden, messengers en sociale netwerken toe te voegen. Modules zijn een belangrijk onderdeel van no-code ontwikkeling, omdat ze automatisch toevoegen wat u handmatig zou moeten maken.

De term no-code constructor kan worden toegepast op het platform als geheel, op de studio, of op de ontwerpers, afhankelijk van de context.

AppMaster.io is gemaakt zodat u no-code ontwikkeling onder de knie kunt krijgen, zelfs als u geen programmeertalen hebt geleerd, niets weet over softwareontwikkeling, of weinig kennis hebt van IT. Natuurlijk zal het meer tijd kosten dan voor degenen die ervaring hebben, maar u kunt eenvoudige no-code projecten maken in de eerste weken dat u met het platform werkt.

Voor professionele programmeurs zal ons platform hun werk sterk vereenvoudigen. De broncode wordt immers automatisch gegenereerd - het belangrijkste is om na te denken over de architectuur, de nodige componenten toe te voegen, en ze dan correct te configureren. Dat is sneller dan software vanaf nul opbouwen.

Wat kan niet op AppMaster.io?

Natuurlijk zijn er verschillende beperkingen op het platform - AppMaster.io is immers ontwikkeld om specifieke taken uit te voeren en het kost tijd om alles wat bedacht is te implementeren. Ons platform laat bijvoorbeeld niet toe om interfaces te ontwikkelen met veel animatie en complexe visuele logica-instellingen.

We verbeteren en ontwikkelen het project voortdurend en voegen nieuwe mogelijkheden en functies toe. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat we gereedschappen voor no-code spelcreatie zullen opnemen. Maar, wie weet ...

We zijn echter nog geen situaties tegengekomen waarin een taak fundamenteel onmogelijk is om op te lossen.

Hoe lang duurt het om AppMaster.io Studio uit te zoeken?

Het kost een programmeur of IT engineer ongeveer 20 minuten om de basis te begrijpen, plus nog een paar uur om te beginnen met het bouwen van software. Gewone gebruikers hebben een dag tot een week nodig - veel hangt af van uw kennis en de beschikbaarheid van vrije tijd.

Ongeacht het opleidingsniveau zult u AppMaster.io veel sneller leren dan zelfs de eenvoudigste programmeertaal.

Wilt u een vraag stellen?

