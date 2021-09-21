اليوم - 5 أسئلة شائعة يطرحها المبتدئون بدون كود على مطورينا.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام AppMaster.io؟

يمكنك إنشاء تطبيقات محمولة أصلية (لنظامي التشغيل iOS و Android) وتطبيقات ويب (تعمل من خلال المتصفحات) ، بالإضافة إلى جانب الخادم (كل ما هو "تحت الغطاء" وغير مرئي للمستخدمين).

بادئ ذي بدء ، تركز منصتنا الخالية من التعليمات البرمجية على إنشاء برامج للأعمال: تنظيم عمليات العمل ، ومراقبة التنفيذ ، ودعم العملاء ، والمحاسبة عن البضائع ، والمبيعات ، وما إلى ذلك. المجال: من مكاتب المحاماة إلى الشركات التجارية ، ومن الشركات الحكومية إلى وكالات الإعلان الخاصة ، ومن المراكز الطبية إلى فرق تطوير تكنولوجيا المعلومات.

كل التطوير يحدث بدون استخدام الكود. إذا كان المشروع غير قياسي ، ولتنفيذه ، فأنت بحاجة إلى أدوات ليست موجودة بعد على النظام الأساسي ، يمكننا إنشاؤها.

المنصة ، المنشئ ، الاستوديو ، المصممون ، المحررون - ما هو المسؤول عن ماذا؟

منصة AppMaster.io بدون كود هي مشروعنا ككل: مجموعة من المكونات للتطوير بدون كود ، أدوات للدعم الفني للمستخدمين ، مدونة ، مواد تدريبية ، قسم توثيق.

AppMaster.io Studio هو بيئة التطوير الخاصة بك ، أو ببساطة "الاستوديو". في الاستوديو ، ستنشئ مشاريع - تطبيقات بكل مكوناتها ، تنشر (توضع على الخدمات السحابية ، أو الخوادم المحلية ، أو الأسواق) ، وتراقب عملهم ، وأيضًا إدارة إعدادات حسابك.

سيتألف كل مشروع من جزأين رئيسيين: الواجهة الخلفية (جزء الخادم) والواجهة الأمامية (جزء العميل ، واجهة المستخدم). ستصممها وتبنيها دون كتابة أي كود ، باستخدام الأدوات المرئية فقط:

مصمم نماذج البيانات ("مصمم البيانات") - يسمح لك بتصميم قاعدة بيانات ، وإعداد روابط بين البيانات.

("مصمم البيانات") - يسمح لك بتصميم قاعدة بيانات ، وإعداد روابط بين البيانات. محرر عمليات الأعمال ("منطق الأعمال") - يسمح لك ببناء منطق تطبيقاتك بشكل مرئي.

("منطق الأعمال") - يسمح لك ببناء منطق تطبيقاتك بشكل مرئي. قسم "نقاط النهاية" - هنا يمكنك تكوين تفاعل أجزاء العميل والخادم للتطبيق باستخدام واجهة برمجة تطبيقات REST.

- هنا يمكنك تكوين تفاعل أجزاء العميل والخادم للتطبيق باستخدام واجهة برمجة تطبيقات REST. مصممو التطبيقات ("تطبيقات الويب" ، "تطبيقات الجوال") - يسمحون لك بتصميم واجهات (للمتصفحات أو الأجهزة المحمولة). يمكننا أن نقول أنك هنا ستنشئ التطبيقات بأنفسهم - بعد كل شيء ، إنها الواجهات التي سيراها المستخدمون في المستقبل.

يوجد أيضًا في الاستوديو قسم " وحدات " - مجموعات جاهزة من الإعدادات والمكونات. سيسمحون لك بتوسيع الوظيفة ، على سبيل المثال ، إضافة التكامل مع خدمات الجهات الخارجية والمراسلين والشبكات الاجتماعية. تعد الوحدات النمطية جزءًا مهمًا من تطوير عدم وجود رمز ، حيث إنها تضيف تلقائيًا كل ما تحتاج إلى إنشائه يدويًا.

يمكن تطبيق مصطلح مُنشئ بدون كود على النظام الأساسي ككل ، أو على الاستوديو ، أو المصممين ، اعتمادًا على السياق.

هل أدوات بدون كود مصممة للمبرمجين أو المستخدمين العاديين؟

تم إنشاء AppMaster.io بحيث يمكنك إتقان التطوير بدون كود ، حتى لو لم تكن قد تعلمت لغات البرمجة ، أو لا تعرف أي شيء عن تطوير البرامج ، أو لديك معرفة قليلة بتكنولوجيا المعلومات. بالطبع ، سيستغرق الأمر وقتًا أطول من أولئك الذين لديهم خبرة ، ولكن يمكنك إنشاء مشاريع بسيطة بدون تعليمات برمجية في الأسابيع الأولى من العمل مع النظام الأساسي.

بالنسبة للمبرمجين المحترفين ، ستعمل منصتنا على تبسيط عملهم بشكل كبير. بعد كل شيء ، يتم إنشاء الكود المصدري تلقائيًا - الشيء الرئيسي هو التفكير في البنية وإضافة المكونات الضرورية ثم تكوينها بشكل صحيح. إنه أسرع من إنشاء البرامج من الصفر.

ما الذي لا يمكن عمله على AppMaster.io؟

بالطبع ، هناك العديد من القيود على النظام الأساسي - بعد كل شيء ، تم تطوير AppMaster.io لأداء مهام محددة ويستغرق الأمر وقتًا لتنفيذ كل ما تم تصميمه. على سبيل المثال ، في حين أن نظامنا الأساسي لا يسمح بتطوير واجهات مع الكثير من الرسوم المتحركة وإعدادات المنطق المرئي المعقدة.

نعمل باستمرار على تحسين وتطوير المشروع وإضافة ميزات ووظائف جديدة. على الرغم من أنه من غير المحتمل أن نستخدم أدوات لإنشاء لعبة بدون رمز. لكن من يعلم ...

ومع ذلك ، لم نواجه بعد مواقف يكون فيها من المستحيل حل المهمة بشكل أساسي.

كم من الوقت يستغرق اكتشاف AppMaster.io Studio؟

سيستغرق الأمر من مبرمج أو مهندس تقنية معلومات حوالي 20 دقيقة لفهم الأساسيات ، بالإضافة إلى بضع ساعات أخرى لبدء بناء البرامج. يحتاج المستخدمون العاديون من يوم إلى أسبوع - يعتمد الكثير على معرفتك ، بالإضافة إلى توفر وقت الفراغ.

بغض النظر عن مستوى التدريب ، سوف تتعلم AppMaster.io أسرع بكثير من أبسط لغة برمجة.

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